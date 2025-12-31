Tender de Ano-novo: 4 receitas fáceis e deliciosas para a Ceia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na ceia de Ano-Novo, o tender é um clássico que une sabor, tradição e memória afetiva. Presente em muitas mesas, ele vai além da receita básica e pode ganhar versões criativas que realçam o sabor da carne sem exigir técnicas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.

Bem preparado, o tender combina com molhos variados, frutas e especiarias, criando contrastes que tornam o prato ainda mais especial. Sua versatilidade permite adaptar o preparo ao gosto da família ou dos convidados, seja com um toque mais leve ou sabores marcantes, sempre de forma prática e deliciosa.

Aprenda a preparar 4 receitas deliciosas com tender para a ceia de Ano-Novo e renove o prato principal da sua celebração!

1. Tender de Ano-Novo com laranja e melaço

Ingredientes

1 tender

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de suco de laranja natural

natural 1/2 xícara de chá de melaço de cana

2 colheres de sopa de geleia de damasco

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

500 g de cenoura

Ramos de alecrim e sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o tender em uma assadeira grande, com a parte da gordura voltada para cima. Depois, com uma faca afiada, faça cortes em formato de losangos na superfície, apenas para marcar, sem perfurar profundamente.

Em uma panela pequena, coloque o suco de laranja, o melaço de cana, a geleia de damasco, o molho inglês, a páprica doce e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até reduzir e formar um molho espesso, brilhante e homogêneo. Desligue o fogo.

Distribua as cenouras ao redor do presunto na assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com sal. Pincele uma camada generosa do molho sobre todo o tender. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 170 ºC por cerca de uma 1h30.

Retire o papel-alumínio, pincele novamente com o molho e volte ao forno por mais 50 minutos, regando o tender e as cenouras com o molho da assadeira, até a superfície ficar bem dourada e caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

2. Tender com crosta de ervas e alho

Ingredientes

1 tender

6 dentes de alho amassados

amassados 5 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de sopa de tomilho fresco picado

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o alho, o azeite, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta. Depois, faça cortes superficiais no tender e espalhe a mistura por toda a superfície, pressionando bem. Coloque em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 170 ºC por uma hora. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para cento e 180 ºC e asse por mais 30 minutos, até formar uma crosta dourada. Sirva fatiado.

Tender com cravos para o Ano-Novo (Imagem: K2 PhotoStudio | Shutterstock)

3. Tender com cravos para o Ano-Novo

Ingredientes

Carne

1 tender

35 cravos-da-índia

Molho

1 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1 colher de chá de gengibre em pó

Modo de preparo

Carne

Coloque o tender em uma assadeira grande, com a parte da gordura voltada para cima. Com a ponta de uma faca, faça pequenos furos na superfície da carne e espete os cravos-da-índia, distribuindo de forma uniforme.

Molho

Em uma panela pequena, coloque o mel, o açúcar mascavo, a mostarda, o vinagre de maçã, a canela e o gengibre. Leve ao fogo médio, mexendo, até formar um molho espesso e homogêneo. Desligue o fogo.

Pincele uma camada generosa do molho sobre todo o tender. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por cerca de uma 1h30.

Retire o papel-alumínio, pincele novamente com o molho e volte ao forno por mais 45 minutos, regando ocasionalmente com o molho da assadeira, até a superfície ficar bem dourada e caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

4. Tender ao molho agridoce de abacaxi e gengibre

Ingredientes

1 tender

2 xícaras de chá de suco de abacaxi natural

natural 1 xícara de chá de abacaxi em cubos pequenos

3 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de vinagre de arroz

Modo de preparo

Coloque o tender em uma assadeira e faça cortes superficiais. Depois, em uma panela, misture o suco de abacaxi, o açúcar, o gengibre e o vinagre. Leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Acrescente os cubos de abacaxi. Após, pincele o molho sobre o tender, cubra com papel-alumínio e leve ao forno a 170 ºC por uma hora. Retire o papel, pincele novamente e asse por mais 30 minutos, até ficar dourado e brilhante.