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Tempo de renovação: veja a mensagem da Páscoa para cada signo

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/04/26 20h58
A energia da Páscoa trará um chamado de renovação e novos caminhos para cada signo (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)

A Páscoa é, antes de tudo, um convite para recomeçar. Mais do que uma data simbólica, ela fala sobre renascimento, cura, perdão e novos ciclos. E, astrologicamente, esse momento também conversa muito com a energia de Áries — o signo que marca o início do zodíaco e nos lembra que sempre é possível começar de novo. Se você estiver sentindo que precisa virar uma página, soltar algo do passado ou simplesmente se reconectar consigo, essa é a sua chance.

A seguir, veja qual é a mensagem de renovação para cada signo!

Áries

Ilustração do signo de áries na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O ariano deverá agir com mais consciência e propósito ao iniciar um novo ciclo (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A sua renovação começará quando você entender que não precisa provar nada para ninguém. Essa Páscoa te convidará a agir com mais consciência e menos impulsividade. Você recomeçará, sim, mas com propósito.

Touro

Ilustração do signo de touro na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O taurino deverá desapegar do que não faz mais sentido para evoluir com mais leveza (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Será hora de soltar o apego ao que já não o(a) nutre mais. Segurança não é insistir no que te prende. Sua renovação virá quando você se permitir mudar sem medo de perder o controle.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O geminiano deverá desacelerar a mente e ouvir mais o próprio coração (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Sua mente precisa de descanso. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A renovação virá quando você silenciar o excesso de pensamentos e escutar mais o seu coração.

Câncer

Ilustração do signo de câncer na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O canceriano deverá curar feridas do passado e se abrir para o perdão (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Esta Páscoa o(a) chamará para curar o passado. Não dá mais para carregar dores antigas como se fossem parte de você. Seu renascimento começará com o perdão — principalmente o seu.

Leão

Ilustração do signo de leão na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O leonino encontrará força ao se permitir ser mais vulnerável (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você não precisará ser forte o tempo todo. A renovação virá quando você se permitir ser vulnerável e mostrar quem é de verdade, sem máscaras ou cobranças.

Virgem

Ilustração do signo de virgem na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O virginiano deverá aceitar que nem tudo precisa ser perfeito para dar certo (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Nem tudo precisa ser perfeito para dar certo. Esta Páscoa o(a) ensinará a confiar mais no fluxo da vida. Sua renovação estará em aceitar o imperfeito como parte do processo.

Libra

Ilustração do signo de libra na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O libriano deverá se priorizar e entender que isso também é um ato de amor (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Será a hora de parar de se colocar em segundo plano. A renovação virá quando você entender que se escolher também é um ato de amor. Equilíbrio não é se anular.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O escorpiano viverá uma transformação ao aprender a soltar o controle (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você, mais do que ninguém, entende sobre renascimento. Mas, agora, será diferente: tente deixar o controle de lado. Sua transformação virá quando você confiar mais no invisível.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O sagitariano deverá se conectar com o presente e encontrar sentido no agora (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Esta Páscoa o(a) pedirá presença. Fugir não é liberdade. Sua renovação começará quando você encarar o agora e encontrar sentido no que está vivendo.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O capricorniano deverá se permitir descansar e dividir responsabilidades (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você não precisa carregar tudo sozinha(o). A renovação virá quando você se permitir descansar, sentir e dividir responsabilidades. Força também é saber pausar.

Aquário

Ilustração do signo de aquário na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O aquariano deverá se reconectar com as emoções e com a essência (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Será hora de voltar para si. Nem tudo precisa ser racionalizado. Sua renovação acontecerá quando você se reconectar com suas emoções e com aquilo que o(a) faz sentir-se vivo(a).

Peixes

Ilustração do signo de peixes na cor branca, dentro de um círculo marrom, centralizado sobre um fundo laranja
O pisciano iniciará uma nova fase com mais clareza emocional (Imagem: allakuz | Shutterstock)

Você está fechando um ciclo importante. Confie nisso. A renovação virá com mais clareza emocional e menos idealização. Será um novo começo, mais consciente e mais forte.

Por Viviane Pettersen / Edicase

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