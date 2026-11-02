Tem repolho em casa? Veja 3 receitas leves e saudáveis para o jantar

Nem sempre o repolho recebe o destaque que merece na cozinha, mas esse vegetal pode protagonizar refeições muito deliciosas e nutritivas. Sua composição reúne vitaminas e minerais essenciais para a imunidade e saúde dos ossos, enquanto o sabor suave permite explorar diferentes temperos e acompanhamentos. Para quem deseja variar o jantar e aproveitar melhor os ingredientes disponíveis em casa, ele pode ser uma ótima surpresa.

Abaixo, confira algumas receitas leves e saudáveis com repolho!

1. Repolho assado com batatas e ervas

Ingredientes

1 repolho

4 batatas cortadas em gomos

cortadas em gomos 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Corte o repolho em rodelas grossas, com aproximadamente 2 a 3 cm de espessura, mantendo parte do talo para que não se desmanchem. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a páprica, o orégano, o alecrim, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Distribua as batatas em uma assadeira antiaderente e tempere com parte da mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos.

Depois, acrescente as rodelas de repolho, pincele-as com o restante do tempero e asse por mais 25 a 30 minutos, virando as batatas na metade do tempo, até que estejam macias e douradas. Se necessário, deixe por mais alguns minutos para dourar o repolho. Retire do forno, finalize com salsinha picada e sirva em seguida.

2. Panqueca de beterraba recheada com repolho

Ingredientes

Panqueca

5 ovos

2 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de água

1 beterraba descascada e picada

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Recheio

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 repolho picado

Orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Panqueca

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da panqueca e bata até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha de massa e espalhe uniformemente. Deixe cozinhar até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue o repolho por 12 minutos. Acrescente o orégano e o sal e misture bem. Desligue o fogo, distribua o recheio sobre as panquecas e enrole, dobrando as laterais para dentro. Sirva em seguida.

Charuto de repolho (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

3. Charuto de repolho

Ingredientes

Charuto

8 folhas grandes de repolho

300 g de patinho moído

1/2 xícara de chá de arroz integral cozido

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Molho

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal, dill e orégano a gosto

Modo de preparo

Charuto

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio e cozinhe as folhas de repolho por 2 minutos, apenas para amolecer. Escorra e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída, o arroz integral, a cebola, o alho, o tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até incorporar os ingredientes. Distribua o recheio no centro de cada folha de repolho, dobre as laterais para dentro e enrole, formando pequenos charutos. Reserve.

Molho e finalização

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate, a água, o sal, o dill e o orégano. Misture e deixe cozinhar até levantar fervura. Adicione os charutos com a abertura voltada para baixo e tampe a panela. Reduza o fogo e cozinhe por 30 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva o charuto de repolho com batatas cozidas.