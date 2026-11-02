Tem repolho em casa? Veja 3 receitas leves e saudáveis para o jantar

Nem sempre o repolho recebe o destaque que merece na cozinha, mas esse vegetal pode protagonizar refeições muito deliciosas e nutritivas. Sua composição reúne vitaminas e minerais essenciais para a imunidade e saúde dos ossos, enquanto o sabor suave permite explorar diferentes temperos e acompanhamentos. Para quem deseja variar o jantar e aproveitar melhor os ingredientes disponíveis em casa, ele pode ser uma ótima surpresa.
Abaixo, confira algumas receitas leves e saudáveis com repolho!
1. Repolho assado com batatas e ervas
Ingredientes
- 1 repolho
- 4 batatas cortadas em gomos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de chá de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Corte o repolho em rodelas grossas, com aproximadamente 2 a 3 cm de espessura, mantendo parte do talo para que não se desmanchem. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a páprica, o orégano, o alecrim, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Distribua as batatas em uma assadeira antiaderente e tempere com parte da mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos.
Depois, acrescente as rodelas de repolho, pincele-as com o restante do tempero e asse por mais 25 a 30 minutos, virando as batatas na metade do tempo, até que estejam macias e douradas. Se necessário, deixe por mais alguns minutos para dourar o repolho. Retire do forno, finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
2. Panqueca de beterraba recheada com repolho
Ingredientes
Panqueca
- 5 ovos
- 2 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Recheio
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 repolho picado
- Orégano e sal a gosto
Modo de preparo
Panqueca
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da panqueca e bata até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha de massa e espalhe uniformemente. Deixe cozinhar até dourar. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio e montagem
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue o repolho por 12 minutos. Acrescente o orégano e o sal e misture bem. Desligue o fogo, distribua o recheio sobre as panquecas e enrole, dobrando as laterais para dentro. Sirva em seguida.
3. Charuto de repolho
Ingredientes
Charuto
- 8 folhas grandes de repolho
- 300 g de patinho moído
- 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Molho
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal, dill e orégano a gosto
Modo de preparo
Charuto
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio e cozinhe as folhas de repolho por 2 minutos, apenas para amolecer. Escorra e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída, o arroz integral, a cebola, o alho, o tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até incorporar os ingredientes. Distribua o recheio no centro de cada folha de repolho, dobre as laterais para dentro e enrole, formando pequenos charutos. Reserve.
Molho e finalização
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate, a água, o sal, o dill e o orégano. Misture e deixe cozinhar até levantar fervura. Adicione os charutos com a abertura voltada para baixo e tampe a panela. Reduza o fogo e cozinhe por 30 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva o charuto de repolho com batatas cozidas.