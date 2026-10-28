Variedades

Tem pescada branca em casa? Aprenda 5 receitas fáceis e saborosas com o peixe para o almoço

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 28/10/26 13h21
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Filé de pescada branca com legumes (Imagem: MShev | Shutterstock)

Leve, de sabor suave e fácil de preparar, a pescada branca é uma ótima escolha para quem quer variar o almoço sem complicação. O peixe combina com molhos, legumes e temperos variados, rendendo pratos que vão do mais simples ao mais caprichado. Se você tem alguns filés em casa e não sabe como aproveitá-los, reunimos cinco receitas práticas e saborosas, do filé ao molho de tomate à moqueca. Confira o passo a passo a seguir!

1. Filé de pescada branca com legumes

Ingredientes

  • 4 filés de pescada branca
  • 1 cenoura em tiras
  • 1 maço de brócolis ramoso
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, salsinha desidratada, raspas de limão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha-os em uma assadeira untada com metade do azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 10 minutos, até o peixe ficar cozido. Enquanto isso, cozinhe a cenoura e o brócolis ramoso no vapor por cerca de 5 minutos, mantendo-os firmes, e regue com o azeite restante. Monte o prato com os legumes e disponha o peixe por cima. Finalize polvilhando a salsinha e as raspas de limão sobre o peixe e sirva em seguida.

2. Filé de pescada branca ao molho de vinho branco e azeitonas

Ingredientes

  • 4 filés de pescada branca
  • 1/2 cebola em fatias finas
  • 1 pimentão amarelo em tiras
  • 1 dente de alho picado
  • tomate sem pele em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de azeitonas pretas picadas
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 ramo de tomilho
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 10 minutos. Aqueça metade do azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça o azeite restante e refogue a cebola, o alho e o pimentão até amaciarem. Acrescente o tomate, as azeitonas e o tomilho e refogue por mais 2 minutos. Regue com o vinho branco e deixe reduzir por cerca de 5 minutos, até formar um molho encorpado, acertando o sal e a pimenta-do-reino moída.

Monte o prato com a rúcula no fundo, disponha o peixe por cima e cubra com o molho de vinho branco e azeitonas. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Filés de pescada branca grelhados com tomates assados sobre um molho de manga alaranjado, decorados com coentro, em um prato branco
Pescada branca ao molho de manga com tomates assados (Imagem: niindo | Shutterstock)

3. Pescada branca ao molho de manga com tomates assados

Ingredientes

Peixe

  • 4 filés de pescada branca
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado no meio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de manga

  • 1 manga madura em pedaços
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de coentro

  • 1/2 xícara de chá de folhas de coentro
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de água se precisar
  • 1 dente de alho pequeno
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Molho de coentro

Bata no liquidificador as folhas de coentro, o azeite, o alho e o sal até formar um molho verde liso, acrescentando 1 colher de sopa de água se precisar. Reserve.

Molho de manga

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a manga e a água e cozinhe por 5 minutos. Bata a mistura no liquidificador até obter um molho liso e volte à panela para aquecer, acertando o sal e a pimenta-do-reino.

Peixe

Preaqueça o forno a 200 °C. Disponha os tomates-cereja em uma assadeira, regue com um fio de azeite e asse por cerca de 10 minutos, até murcharem. Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite restante em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até douraremto, por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem.

Montagem

Espalhe o molho de manga no fundo do prato, regue com fios do molho de coentro, disponha o peixe sobre o molho e acomode os tomates assados. Sirva em seguida.

4. Pescada branca com alcaparras

Ingredientes

  • 4 filés de pescada branca
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • Raspas de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de alcaparras
  • 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • Salsinha picada, cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés com o sal, a pimenta-do-reino moída e metade do suco de limão e deixe descansar por 15 minutos. Passe cada filé levemente na farinha de trigo, retirando o excesso, para formar uma crosta delicada ao grelhar. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4 minutos de cada lado, até dourarem e soltarem com facilidade. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, abaixe o fogo, derreta a manteiga e refogue o alho sem deixar queimar. Acrescente o restante do suco de limão, as raspas, as alcaparras e o tomate-cereja e cozinhe por 2 minutos, até formar um molho aromático. Volte os filés à frigideira, regue com o molho e finalize com a salsinha e a cebolinha. Sirva com arroz ou legumes.

5. Moqueca de pescada branca

Ingredientes

  • 600 g de filé de pescada branca em pedaços
  • 1 cebola em rodelas
  • 1 pimentão vermelho em rodelas
  • 2 tomates em rodelas
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1 colher de sopa de azeite de dendê
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os pedaços de pescada com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma panela, faça camadas, intercalando a cebola, o pimentão e o tomate, e acomode o peixe por cima. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos, sem mexer, apenas chacoalhando a panela de vez em quando, até o peixe ficar cozido. Finalize com o coentro.

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