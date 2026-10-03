Tem milho-verde em casa? Faça este bolo cremoso de liquidificador para o café da tarde

O milho-verde é um daqueles ingredientes coringas: rende pratos salgados, acompanhamentos e, claro, sobremesas afetivas. Quando vira bolo, então, ganha aquela textura de dar água na boca. E o melhor: dá para preparar tudo no liquidificador, sem complicação.

Com poucos ingredientes e um preparo rápido, essa receita é perfeita para quem quer algo gostoso para acompanhar o cafezinho, mas não tem muito tempo na cozinha. O resultado é um bolo úmido por dentro, levemente crocante por fora e irresistível. Confira!

Bolo de milho-verde no liquidificador

Ingredientes

3 xícaras de chá de milho-verde cozido ou em conserva (escorrido)

1 xícara de chá de leite

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde com o leite, os ovos, o açúcar e a manteiga até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo, o queijo e o sal e bata novamente até incorporar bem. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher.

Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, de preferência redonda com furo central, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, até dourar e firmar nas bordas, mantendo o centro cremoso. Espere amornar antes de desenformar e sirva.