Tem maçã em casa? Aprenda a fazer esta torta prática para o lanche da tarde

Clássica e irresistível, a torta de maçã é uma ótima opção para quem busca uma sobremesa simples e saborosa para o lanche da tarde. Nesta versão, a fruta se junta a um cremoso recheio de amêndoas e uma massa amanteigada, criando uma combinação equilibrada de sabores e texturas que agrada a diferentes paladares.

Abaixo, confira como preparar uma saborosa torta de maçã para o lanche da tarde!

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 colher de sopa de açúcar

1 pitada de sal

1 gema de ovo

2 a 3 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

100 g de farinha de amêndoas

80 g de manteiga em temperatura ambiente

80 g de açúcar

1 ovo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 maçã

1 colher de chá de suco de limão

1/2 colher de chá de canela em pó

Cobertura

5 maçãs descascadas e cortadas em lâminas

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa grossa. Junte a gema e adicione a água gelada aos poucos, misturando apenas até a massa ficar homogênea. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em um recipiente, bata a manteiga e o açúcar com um fouet até obter um creme claro. Acrescente o ovo e o extrato de baunilha e misture. Junte a farinha de amêndoas, mexa até ficar homogêneo e reserve. Descasque a maçã, retire as sementes e corte em cubos pequenos. Coloque-as em um recipiente, regue com o suco de limão e polvilhe a canela. Misture delicadamente e incorpore ao creme de amêndoas. Reserve.

Montagem e finalização

Retire a massa da geladeira e abra sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível, espalhe o creme de amêndoas com maçã e distribua as fatias de maçã em espiral, sobrepondo-as levemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até as bordas da massa e as maçãs dourarem. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.