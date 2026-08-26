Tem frango desfiado em casa? Veja 5 receitas proteicas e saudáveis para o almoço 

O frango desfiado é um ingrediente versátil para quem deseja preparar refeições ricas em proteínas sem abrir mão do sabor e da praticidade. Além de fornecer proteínas importantes para a manutenção e a formação dos tecidos do organismo, ele combina facilmente com legumes, verduras, grãos e diferentes temperos. Essa variedade permite criar desde recheios cremosos e saladas até tortas e pratos quentes, tornando o almoço mais nutritivo, saboroso e diversificado.

A seguir, confira receitas proteicas com frango desfiado fáceis de incluir no cardápio!

1. Salada de frango desfiado com grão-de-bico

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 xícara de chá de repolho fatiado

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de folhas de coentro

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o frango desfiado, o grão-de-bico, a cenoura, o pimentão, o repolho, a cebolinha e o coentro e reserve. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente. Sirva em seguida.

2. Canelone de abobrinha com frango desfiado e ricota

Ingredientes

2 abobrinhas

400 g de peito de frango cozido e desfiado

200 g de ricota amassada

amassada 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 xícaras de chá de molho de tomate

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave as abobrinhas e corte-as em fatias finas no sentido do comprimento. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as fatias rapidamente dos dois lados. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por alguns minutos. Desligue o fogo, adicione a ricota e o cheiro-verde e misture até obter um recheio homogêneo.

Coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de abobrinha e enrole, formando os canelones. Espalhe metade do molho de tomate no fundo de um refratário, acomode os canelones e cubra com o restante do molho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Escondidinho de frango desfiado com purê de mandioquinha

Ingredientes

Purê

700 g de mandioquinha cozida

cozida 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, amasse as mandioquinhas e misture o leite e o azeite até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o frango, o tomate e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde. Em um refratário, espalhe o recheio de frango e cubra com o purê de mandioquinha. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.

Tacos de frango desfiado com abacate (Imagem: Zainab Zeenat | Shutterstock)

4. Tacos de frango desfiado com abacate

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

8 tortilhas integrais

1 tomate cortado em cubos

1/2 cebola cortada em cubos

1/2 abacate cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de folhas de coentro

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o frango desfiado. Tempere com a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até dourar levemente. Reserve. Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o abacate, o suco de limão e o coentro. Reserve. Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo baixo por alguns segundos de cada lado. Distribua o frango entre elas e finalize com a mistura de tomate, cebola e abacate. Sirva em seguida.

5. Torta integral de frango desfiado com brócolis e cenoura

Ingredientes

Recheio

400 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de brócolis cozido e cortado em floretes

cozido e cortado em floretes 1 cenoura ralada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/3 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o frango, o brócolis e a cenoura. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por cerca de 10 minutos. Reserve.

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o azeite, a farinha de trigo integral e a farinha de aveia. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Espere alguns minutos antes de cortar e sirva em seguida.