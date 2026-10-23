Variedades

Tem flocão de milho em casa? Aprenda 3 receitas fáceis para o lanche da tarde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 23/10/26 14h06
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Cuscuz com flocão de milho (Imagem: Blossom Stock Studio | Shutterstock)

O flocão de milho é um ingrediente versátil que pode ser utilizado em diferentes preparações, tanto doces quanto salgadas. Além do tradicional cuscuz, ele combina com outros alimentos, dando origem a receitas com sabores e texturas variadas. Fácil de encontrar, também é uma alternativa para quem busca diversificar o cardápio com opções mais leves, simples e práticas.

A seguir, confira 3 receitas fáceis com flocão de milho para o lanche da tarde!

1. Cuscuz com flocão de milho

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de flocão de milho
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo até umedecer todos os flocos. Deixe descansar por 10 a 15 minutos para hidratar. Coloque água na parte inferior da cuscuzeira, sem ultrapassar a capacidade indicada na panela. Transfira o flocão hidratado para o compartimento perfurado, sem pressionar a massa. Tampe e leve ao fogo médio por cerca de 10 a 12 minutos, após o início da formação de vapor, até o cuscuz ficar cozido e macio. Desligue o fogo, retire o cuscuz cuidadosamente da cuscuzeira e sirva em seguida.

2. Crepioca de flocão de milho

Ingredientes

  • 6 colheres de sopa de flocão de milho
  • 100 ml de água
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de goma hidratada para tapioca
  • 100 g de muçarela ralada
  • 1 banana cortada em rodelas
  • Sal e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água e misture para hidratar. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o ovo e misture bem. Junte a goma hidratada para tapioca e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Divida a massa em duas porções e despeje uma delas na frigideira. Tampe e cozinhe por cerca de 4 minutos, até a massa ficar firme e soltar facilmente do fundo. Distribua a muçarela e as rodelas de banana sobre a massa e polvilhe com canela. Dobre a crepioca ao meio e deixe na frigideira até o queijo derreter. Repita o processo com o restante da massa e sirva em seguida.

Bolo de milho com furo central e crosta dourada, servido em uma tábua de madeira com uma fatia cortada exibindo o miolo amarelo e macio.
Bolo de flocão de milho (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Bolo de flocão de milho

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de flocão de milho
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo para untar
  • Flocão de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o flocão de milho com o leite e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. Enquanto isso, no liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o açúcar e o sal. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Acrescente o flocão de milho hidratado com o leite e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com flocão de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado. Retire do forno, deixe amornar por alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

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