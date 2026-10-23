Tem flocão de milho em casa? Aprenda 3 receitas fáceis para o lanche da tarde

O flocão de milho é um ingrediente versátil que pode ser utilizado em diferentes preparações, tanto doces quanto salgadas. Além do tradicional cuscuz, ele combina com outros alimentos, dando origem a receitas com sabores e texturas variadas. Fácil de encontrar, também é uma alternativa para quem busca diversificar o cardápio com opções mais leves, simples e práticas.

A seguir, confira 3 receitas fáceis com flocão de milho para o lanche da tarde!

1. Cuscuz com flocão de milho

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocão de milho

1 xícara de chá de água

1/2 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo até umedecer todos os flocos. Deixe descansar por 10 a 15 minutos para hidratar. Coloque água na parte inferior da cuscuzeira, sem ultrapassar a capacidade indicada na panela. Transfira o flocão hidratado para o compartimento perfurado, sem pressionar a massa. Tampe e leve ao fogo médio por cerca de 10 a 12 minutos, após o início da formação de vapor, até o cuscuz ficar cozido e macio. Desligue o fogo, retire o cuscuz cuidadosamente da cuscuzeira e sirva em seguida.

2. Crepioca de flocão de milho

Ingredientes

6 colheres de sopa de flocão de milho

100 ml de água

1 ovo

3 colheres de sopa de goma hidratada para tapioca

100 g de muçarela ralada

ralada 1 banana cortada em rodelas

Sal e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o flocão de milho com o sal. Adicione a água e misture para hidratar. Deixe descansar por 5 minutos. Acrescente o ovo e misture bem. Junte a goma hidratada para tapioca e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo. Divida a massa em duas porções e despeje uma delas na frigideira. Tampe e cozinhe por cerca de 4 minutos, até a massa ficar firme e soltar facilmente do fundo. Distribua a muçarela e as rodelas de banana sobre a massa e polvilhe com canela. Dobre a crepioca ao meio e deixe na frigideira até o queijo derreter. Repita o processo com o restante da massa e sirva em seguida.

Bolo de flocão de milho (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Bolo de flocão de milho

Ingredientes

2 xícaras de chá de flocão de milho

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Flocão de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o flocão de milho com o leite e deixe hidratar por 10 a 15 minutos. Enquanto isso, no liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o açúcar e o sal. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Acrescente o flocão de milho hidratado com o leite e bata novamente até incorporar os ingredientes. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com flocão de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado. Retire do forno, deixe amornar por alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.