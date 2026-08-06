Tem colesterol alto? Veja 3 receitas saudáveis e ricas em gorduras boas para o lanche da tarde

Quem tem colesterol alto não precisa abrir mão de lanches saborosos, basta fazer escolhas mais inteligentes entre as refeições. Em vez de recorrer a frituras, ultraprocessados e embutidos, é possível apostar em opções preparadas com ingredientes ricos em gorduras boas, como abacate, oleaginosas e sementes.

Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis do colesterol LDL (“ruim”) e a aumentar ou manter o colesterol HDL (“bom”), que contribui para a remoção do excesso de gordura das artérias. Além disso, possuem ação anti-inflamatória e auxiliam no bom funcionamento do organismo.

Abaixo, confira algumas receitas ricas em gorduras boas para o lanche da tarde!

1. Torrada integral com abacate e sementes

Ingredientes

2 fatias de pão integral

Polpa de 1 abacate pequeno fatiada

fatiada 2 colheres de sopa de cottage amassado

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 colher de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de sementes de girassol

1 colher de chá de gergelim branco

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente e torre as fatias de pão por 3 minutos de cada lado. Desligue o fogo e espalhe o cottage sobre as torradas. Distribua as folhas de rúcula sobre os pães e adicione as fatias de abacate. Regue com o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Polvilhe com as sementes de abóbora, de girassol e o gergelim. Sirva em seguida.

Pudim de chia com manga e coco (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

2. Pudim de chia com manga e coco

Ingredientes

4 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de coco

100 ml de bebida vegetal de amêndoas

1 manga cortada em cubos

2 colheres de sopa de coco fresco ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o coco ralado, o leite de coco e a bebida vegetal. Mexa bem e deixe descansar por 10 minutos. Misture novamente para evitar que a chia forme grumos, tampe e leve à geladeira até que a mistura adquira consistência cremosa, semelhante à de um pudim. Na hora de servir, distribua parte dos cubos de manga no fundo de copos ou taças. Acrescente o pudim de chia e finalize com o restante da manga.

3. Smoothie de banana com amêndoas

Ingredientes

2 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

30 g de amêndoas sem sal

sem sal 200 ml de bebida vegetal de amêndoas sem açúcar

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as bananas congeladas, as amêndoas, a bebida vegetal de amêndoas, a aveia e a canela até obter uma bebida cremosa e homogênea. Se desejar uma consistência mais fluida, acrescente um pouco mais de bebida vegetal. Sirva em seguida.