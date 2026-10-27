Tem cenoura em casa? Aprenda a fazer um suflê fácil para o jantar

Tem cenoura na geladeira e quer variar o jantar? O suflê de cenoura é uma ótima opção: fácil de fazer, combina ingredientes simples e fica cremoso por dentro e dourado por fora. É também uma maneira saborosa de incluir legumes na refeição sem passar muito tempo na cozinha. Confira o passo a passo e prepare em casa!

Suflê de cenoura

Ingredientes

400 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 3 ovos (claras e gemas separadas)

100 ml de leite

40 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

1/3 de xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

para finalizar Água para cozinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe a cenoura até ficar macia. Escorra bem, transfira para uma tigela, espere amornar e amasse até formar um purê. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Acrescente a farinha de trigo e misture por cerca de 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo e espere amornar. Misture o purê de cenoura ao creme. Acrescente o queijo parmesão, o sal, as gemas e a pimenta-do-reino. Mexa até obter um creme uniforme e reserve.

Em uma tigela limpa, bata as claras em neve até ficarem firmes. Adicione o fermento ao creme de cenoura e, em seguida, incorpore as claras delicadamente, com movimentos de baixo para cima, para preservar a leveza da massa. Transfira o suflê para um refratário untado com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Retire o suflê do forno, finalize com a salsinha e sirva em seguida.