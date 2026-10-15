Tem bicarbonato de sódio em casa? Descubra como aproveitá-lo na limpeza

O bicarbonato de sódio é um ingrediente bastante conhecido na cozinha, especialmente por sua utilização no preparo de diversas receitas. No entanto, sua versatilidade vai muito além da culinária, já que o produto também tem ganhado destaque como um grande aliado na limpeza da casa.

Isso porque suas propriedades ajudam a remover manchas, neutralizar odores desagradáveis e facilitar a higienização de diferentes superfícies e utensílios. Além disso, por ser acessível, econômico e fácil de encontrar, o bicarbonato de sódio se tornou uma alternativa prática para diversas tarefas domésticas, contribuindo para uma rotina de limpeza mais simples e eficiente.

A seguir, aprenda a utilizar o bicarbonato de sódio na limpeza!

1. Recuperar o brilho da prata

O bicarbonato de sódio pode ajudar a recuperar o brilho de objetos de prata, removendo manchas superficiais e sinais de escurecimento. Para isso, misture 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com 1/2 xícara de chá de água. Em seguida, aplique a mistura com um pano limpo ou uma esponja macia, esfregando delicadamente. Depois, enxágue bem e seque com um pano macio para finalizar o polimento. Evite utilizar esse método em peças delicadas, antigas ou com acabamento especial, pois o bicarbonato pode causar riscos.

2. Tirar gordura de azulejos

Ele também pode ser utilizado para remover o acúmulo de gordura dos azulejos, especialmente em áreas da cozinha próximas ao fogão. Para isso, coloque 1/2 xícara de chá de bicarbonato de sódio em um recipiente com água morna e misture bem.

Em seguida, aplique a solução sobre os azulejos com o auxílio de uma esponja macia ou de um pano limpo, esfregando delicadamente as regiões engorduradas. Por fim, enxágue com água limpa para retirar os resíduos e deixe a superfície secar.

3. Tirar manchas de móveis

O bicarbonato de sódio pode ajudar a remover algumas manchas superficiais dos móveis. Para isso, misture uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Em seguida, aplique delicadamente sobre a região manchada com o auxílio de um pano macio, evitando esfregar com força. Depois, retire os resíduos com um pano levemente umedecido e seque bem a superfície.

Antes de utilizar o produto, faça um teste em uma área escondida do móvel, pois o bicarbonato pode riscar ou danificar determinados materiais e acabamentos.

4. Eliminar odores

Ele é um ótimo aliado para neutralizar odores desagradáveis em diferentes ambientes da casa, como geladeiras, armários e lixeiras. Isso porque o produto possui propriedades que ajudam a combater os compostos responsáveis por alguns maus cheiros.

Para utilizá-lo, coloque algumas colheres de sopa de bicarbonato de sódio em um recipiente aberto e deixe-o no local desejado, longe do alcance de crianças e animais de estimação.

O bicarbonato de sódio ajuda a remover restos de alimentos queimados das panelas (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

5. Limpar panela queimada

O bicarbonato de sódio também pode ajudar a remover resíduos de alimentos queimados que ficam grudados no fundo das panelas, facilitando a limpeza sem a necessidade de esfregar excessivamente. Para isso, coloque água suficiente para cobrir a região queimada e acrescente 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Em seguida, leve a panela ao fogo baixo por alguns minutos e desligue. Espere esfriar e utilize uma esponja macia para retirar os resíduos. Por fim, lave normalmente com água e detergente neutro. Antes de aplicar o método, verifique as recomendações do fabricante, especialmente no caso de panelas antiaderentes ou com revestimentos delicados.

6. Dar brilho nas torneiras

O ingrediente pode ajudar a remover sujeiras e resíduos que deixam as torneiras com aparência opaca, contribuindo para recuperar o brilho. Para isso, misture uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta. Em seguida, aplique a mistura delicadamente sobre a torneira com o auxílio de um pano macio, dando atenção às regiões com maior acúmulo de sujeira.

Depois, enxágue bem com água limpa e seque com um pano de microfibra para evitar marcas. Antes de utilizar o produto, verifique as recomendações do fabricante, pois o bicarbonato pode riscar ou danificar determinados acabamentos.

7. Lavar roupa

O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado como um aliado na lavagem de roupas, ajudando a neutralizar odores desagradáveis e a facilitar a remoção de algumas manchas. Para isso, adicione 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio à água da lavagem, junto ao sabão de sua preferência. Em seguida, lave as peças normalmente, respeitando as orientações presentes nas etiquetas.

O produto pode ser especialmente útil para roupas com cheiro de suor ou guardadas por muito tempo. No entanto, é importante evitar seu uso em tecidos delicados, como lã e seda, e verificar as recomendações do fabricante da máquina de lavar.

8. Limpar o colchão

Ele pode ajudar a neutralizar odores desagradáveis do colchão. Para isso, retire toda a roupa de cama e espalhe uma camada fina de bicarbonato de sódio sobre a superfície do colchão. Em seguida, deixe o produto agir por cerca de 30 minutos a 1 hora. Depois, utilize um aspirador de pó para remover completamente os resíduos.

9. Limpar o box do banheiro

O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado para ajudar a remover resíduos de sabonete e sujeiras acumuladas no box do banheiro. Para isso, misture 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta. Em seguida, aplique a mistura nas áreas sujas com o auxílio de uma esponja macia, esfregando delicadamente.

Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem com água limpa. Por fim, seque a superfície com um pano de microfibra para evitar marcas de água. Antes de utilizar o produto, verifique as recomendações do fabricante, pois o produto pode riscar determinados tipos de vidro e revestimentos.