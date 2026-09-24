Tem abobrinha em casa? Aprenda essa torta de liquidificador para o lanche da tarde

Tem abobrinha na geladeira e quer fugir das preparações de sempre? O vegetal pode ser o ingrediente principal de uma torta prática, macia e dourada, feita no liquidificador e sem complicação. Na receita, as fatias finas de abobrinha se espalham pela massa, deixando o interior úmido e saboroso, enquanto o queijo parmesão ajuda a formar uma camada levemente dourada na superfície. O resultado é uma opção fácil e irresistível para o lanche da tarde. A seguir, confira como preparar:

Torta de abobrinha de liquidificador

Ingredientes

2 abobrinhas médias

médias 3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e corte-as em lâminas ou tiras bem finas. Reserve. Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o queijo parmesão e o sal até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até formar uma massa uniforme. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente.

Acrescente a abobrinha fatiada à massa e misture para que ela fique distribuída por toda a preparação. Despeje em uma forma redonda untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar firme no centro e dourada na superfície. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.