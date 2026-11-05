Tem abóbora e frango em casa? Aprenda a fazer uma quiche proteica para o jantar

A clássica combinação de abóbora com frango rende muito mais do que sopas ou gratinados. Com poucos ingredientes, você também pode preparar uma quiche proteica, com textura cremosa, cobertura douradinha e uma apresentação irresistível. É uma ótima opção para variar o cardápio do jantar sem abrir mão de uma refeição nutritiva e apetitosa. A seguir, confira a receita!

Quiche proteica de abóbora e frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 250 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos pequenos

3 ovos

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 colher de sopa de sementes de abóbora

Salsa picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o azeite de oliva, o ovo e o sal. Acrescente a água gelada aos poucos e misture até obter uma massa homogênea e que não grude nas mãos. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa, pressionando delicadamente com os dedos. Faça pequenos furos com um garfo na base e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar. Acrescente a abóbora-cabotiá e refogue até ficar macia, mas ainda firme. Desligue o fogo e aguarde amornar. Junte os ovos e o queijo muçarela e misture até incorporar os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem e finalização

Distribua o frango desfiado sobre a massa pré-assada, formando uma camada uniforme. Cubra com o creme de abóbora-cabotiá, espalhando para preencher toda a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme com cuidado. Finalize com as sementes de abóbora e a salsa. Sirva em seguida.