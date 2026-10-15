Tem abacaxi em casa? Veja 3 receitas refrescantes para os dias quentes

Suculento e cheio de sabor, o abacaxi é uma das frutas mais pedidas quando o calor aperta. Além de refrescante, ele é rico em água e vitamina C e perfeito para preparos leves e geladinhos. Do salgado ao doce, a fruta se adapta a saladas, picolés e outros pratos sem muito esforço.

A seguir, confira três receitas simples e refrescantes para aproveitar o abacaxi e se refrescar nos dias mais quentes!

1. Salada de abacaxi

Ingredientes

1/2 abacaxi cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

1 pimenta dedo-de-moça picada, coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, junte o abacaxi, o pepino e a cebola-roxa. Regue com o suco de limão e o azeite, acrescente a pimenta dedo-de-moça e o sal e misture com cuidado. Leve à geladeira por 20 minutos para gelar e realçar o sabor. Na hora de servir, finalize com o coentro.

Picolé de abacaxi, manga e banana (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)

2. Picolé de abacaxi, manga e banana

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos

1 manga cortada em cubos

1 banana madura cortada em rodelas

madura cortada em rodelas 1/2 xícara de chá de água de coco

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

No liquidificador, bata o abacaxi, a manga, a banana, a água de coco e o mel até obter uma mistura homogênea. Despeje o preparo em forminhas de picolé, deixando um pequeno espaço na borda. Encaixe os palitos e leve ao congelador por cerca de 6 horas, ou até ficarem firmes. Para desenformar, passe as forminhas rapidamente em água corrente e sirva em seguida.

3. Ceviche de tilápia com abacaxi

Ingredientes

400 g de filé de tilápia fresco cortado em cubos

fresco cortado em cubos 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

Suco de 3 limões

1 colher de sopa de azeite

1 pimenta dedo-de-moça picada, coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela de vidro, coloque os cubos de tilápia, cubra com o suco de limão e tempere com sal. Misture, tampe e leve à geladeira por cerca de 20 minutos, até o peixe ficar opaco e firme, “cozido” pela acidez do limão. Escorra parte do limão e acrescente o abacaxi, a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o azeite. Misture com cuidado e finalize com o coentro picado. Sirva bem gelado.