TDAH vai além da falta de atenção: conheça 5 sinais que podem passar despercebidos

Perder prazos, ter dificuldade para concluir tarefas ou se distrair durante uma conversa são situações que podem acontecer com qualquer pessoa. No entanto, quando essas dificuldades são frequentes, persistem ao longo do tempo e prejudicam as atividades cotidianas, é importante investigar as possíveis causas com um profissional de saúde.

Segundo Elaine Franciny Santos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) pode envolver desatenção, hiperatividade e impulsividade. Os sinais costumam surgir na infância e podem persistir na vida adulta, manifestando-se de diferentes formas ao longo do desenvolvimento. Em adultos, podem afetar a organização, a conclusão de tarefas, o controle das próprias ações e os relacionamentos.

Para estabelecer o diagnóstico, o profissional realiza uma avaliação clínica que considera o histórico de desenvolvimento da pessoa, a frequência e a persistência dos sintomas e seus impactos em diferentes contextos da vida. Questionários podem ajudar, mas não devem ser usados isoladamente: é preciso considerar o contexto e descartar outras possíveis causas.

A seguir, confira cinco aspectos da rotina que merecem atenção, sem que sejam considerados, isoladamente, sinais suficientes para identificar o transtorno:

1. Dificuldade para iniciar e concluir tarefas

Ter dificuldade para organizar uma atividade, manter o foco ou terminar o que foi planejado pode ser um sinal de desatenção. Isso pode aparecer nos estudos, no trabalho e nas tarefas de casa, principalmente quando há muitas etapas ou instruções.

“Adultos com TDAH podem ter dificuldade para organizar e finalizar atividades. Mesmo assim, adiar uma tarefa ou demorar para começá-la não significa, por si só, que a pessoa tenha o transtorno”, explica a psicóloga.

2. Dificuldades para administrar o tempo

Calcular mal quanto tempo uma atividade levará, assumir compromissos demais ou deixar tarefas para a última hora pode acontecer por vários motivos. Quando isso se repete e vem acompanhado de dificuldade para se organizar e planejar, a rotina pode ser prejudicada.

Agendas, alarmes e lembretes ajudam a organizar os compromissos. Entretanto, as dificuldades relacionadas à administração do tempo precisam ser analisadas em conjunto com outros comportamentos e não devem ser consideradas, isoladamente, indicativas de TDAH.

3. Esforço elevado para manter a organização

Cumprir prazos, acompanhar tarefas e organizar compromissos pode exigir muito esforço de algumas pessoas com TDAH. Na vida adulta, isso pode aparecer tanto no acúmulo de atividades quanto no uso frequente de listas, lembretes e outros recursos para dar conta da rotina. Por isso, uma pessoa pode parecer organizada e, ainda assim, gastar muita energia para manter tudo em ordem. A aparência da rotina, sozinha, não mostra o tamanho da dificuldade enfrentada.

Uma pessoa com TDAH pode ter dificuldade para manter a atenção em certas atividades e se envolver intensamente em outras (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

4. Variações na capacidade de manter a atenção

Desatenção não quer dizer falta de concentração em todas as situações. O interesse, o ambiente e o tipo de tarefa podem fazer diferença. Assim, alguém pode ter dificuldade em certas atividades e se envolver intensamente em outras.

O TDAH pode aparecer com maior dificuldade de atenção, maior agitação e impulsividade ou uma combinação desses sinais. O profissional observa o conjunto dos comportamentos e seus efeitos na vida cotidiana, não apenas a concentração em uma tarefa específica.

5. Dificuldades no controle dos impulsos

Interromper conversas, responder antes que a pergunta termine ou ter dificuldade para esperar a vez são exemplos de atitudes impulsivas. Quando frequentes, elas podem afetar relações sociais, estudos e trabalho. Ainda assim, é preciso observar com que frequência isso acontece e em quais situações. Uma reação impulsiva isolada não caracteriza TDAH, e outros fatores também podem influenciar o comportamento.

Quando procurar uma avaliação profissional?

Diante da suspeita de TDAH, recomenda-se procurar um profissional de saúde qualificado para uma avaliação abrangente. Esse processo considera os sintomas apresentados, a história de desenvolvimento, a persistência das dificuldades e seus impactos nas diferentes áreas da vida.

Dificuldades relacionadas à atenção, à organização e ao controle dos impulsos também podem estar associadas à ansiedade, a alterações do sono, a condições emocionais e a outros fatores. Por essa razão, é fundamental investigar diferentes possibilidades antes de estabelecer uma conclusão diagnóstica.

A busca por avaliação profissional é especialmente importante quando essas dificuldades são persistentes e provocam prejuízos significativos nos estudos, no trabalho, na vida familiar ou nas relações sociais. O diagnóstico deve ser realizado de maneira individualizada, considerando critérios clínicos específicos, e não pode ser estabelecido apenas pela identificação de comportamentos apresentados em uma lista.

Por Priscila Dezidério