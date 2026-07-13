TDAH: entenda como o yoga pode contribuir para o controle dos sintomas

O yoga é uma prática milenar originária da Índia que combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação, promovendo benefícios para o corpo e a mente. Quando praticado regularmente, pode ajudar a melhorar a flexibilidade, a força, o equilíbrio e a consciência corporal, além de favorecer o relaxamento e o bem-estar emocional.

Para pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o yoga também pode ser um aliado, pois auxilia no desenvolvimento da concentração, no controle da impulsividade, na redução do estresse e na regulação das emoções, contribuindo para uma melhor qualidade de vida quando associado ao acompanhamento profissional adequado.

“O yoga é um esporte. No cérebro, temos várias áreas que se ativam com determinados movimentos e posturas. Somos uma sociedade sedentária e nossas atividades normalmente não demandam grandes esforços físicos. A grande variedade de posturas no yoga estimula a produção de neurotransmissores e ativação cerebral”, comenta o psiquiatra Dr. Júlio Cézar Reis.

Características do TDAH

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento de caráter crônico, marcado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sinais podem variar em intensidade e interferir no desempenho escolar ou profissional, nos relacionamentos e nas atividades do dia a dia. “A falta de atenção caracteriza-se, na verdade, por uma dificuldade de manter intencionalmente a atenção em um alvo específico, chamada atenção voluntária”, detalha o Dr. Júlio Cézar Reis.

Segundo o médico, a inquietação é mais bem definida como agitação psicomotora, pois pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Em alguns casos, predomina no aspecto motor, levando à necessidade constante de se movimentar, enquanto, em outros, é mais perceptível no campo psíquico, caracterizada por uma sensação persistente de mente acelerada, dificuldade para relaxar e fluxo intenso de pensamentos.

“A impulsividade se refere à dificuldade de se inibir. A dopamina no córtex pré-frontal está relacionada à nossa capacidade de nos inibirmos. O córtex pré-frontal é fundamental para nos regularmos e inibirmos comportamentos inadequados socialmente”, acrescenta o psiquiatra.

Benefícios do yoga para pessoas com TDAH

Segundo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, mestre em Psicologia e PhD em Neurociências, o yoga pode contribuir para a melhora do foco e da concentração por meio das técnicas de respiração (pranayama) e das posturas (asanas), que estimulam o cérebro a manter a atenção por mais tempo. Além disso, a prática favorece a autoconsciência corporal e mental, ajudando a reconhecer e controlar impulsos e estados de agitação.

A instrutora de yoga Fernanda Raiol destaca ainda que a atividade pode auxiliar na redução da agressividade e do esquecimento, sintomas que frequentemente acompanham o TDAH. Segundo ela, isso ocorre porque o yoga promove relaxamento, equilíbrio emocional e mental, além de estimular a resiliência, a paciência, o centramento e a atenção ao momento presente.

Patrícia Galan, professora de yoga da rede Evoque Academia, ressalta que a prática também favorece a socialização, aprimora a coordenação motora e contribui para uma melhor qualidade do sono. Esses benefícios ajudam a promover o bem-estar geral e podem ser especialmente importantes para pessoas com TDAH, quando o yoga é incorporado como complemento ao tratamento orientado por profissionais de saúde.

Grupos beneficiados

Embora pessoas de diferentes idades com TDAH possam se beneficiar do yoga, adultos e crianças costumam apresentar ganhos mais evidentes. Segundo Francisco Kaiut, professor de yoga, quiropata e terapeuta natural, os adultos geralmente têm maior consciência corporal e mental, o que facilita a execução das técnicas e permite perceber os benefícios em menos tempo.

Para as crianças, iniciar a prática desde cedo pode favorecer o desenvolvimento de habilidades de autorregulação, contribuindo para um melhor controle das emoções, da atenção e dos impulsos ao longo do crescimento.

Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas, mas a melhora significativa pode levar meses (Imagem: New África | Shutterstock)

Com qual frequência deve-se praticar yoga?

Para perceber os benefícios, Francisco Kaiut diz que a frequência recomendada para a prática de yoga é de 3 a 5 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos adaptadas à capacidade de cada indivíduo. “Os benefícios do yoga podem ser percebidos em algumas semanas de prática regular, mas a melhora significativa pode levar meses. A consistência é fundamental para alcançar resultados duradouros”, acrescenta.

Hábitos e tratamentos que devem acompanhar a atividade

Além da prática de yoga, para o controle do TDAH, é preciso investir em hábitos saudáveis. “No tratamento do TDAH, é fundamental evitar os exageros no consumo de cafeína, ter uma alimentação adequada e balanceada, evitando processados, evitar o tabagismo, as bebidas alcoólicas e o uso de drogas. No campo da atividade física, os exercícios aeróbicos e, em particular, as atividades coletivas, como o futebol, são benéficos como treinos de habilidades”, pontua o Dr. Júlio Cézar Reis.

Ademais, é preciso também estar com os tratamentos em dia. A psicanalista multidisciplinar Raquel Junqueira comenta que as terapias psicológicas e holísticas são excelentes para pessoas com TDAH. Em relação ao nível medicamentoso, ela diz que há remédios para melhorar as condições do cérebro, assim como suplementos vitamínicos que ajudam nas respostas neurológicas. Todavia, é importante lembrar que esse tipo de medicação só pode ser prescrito por um médico especialista.