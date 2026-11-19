As tartarugas são répteis pertencentes à ordem Testudines, grupo que também inclui os cágados e os jabutis. Conhecidas principalmente pelo casco resistente e pelos movimentos geralmente lentos em terra, elas estão entre os animais mais antigos do planeta.

Podem ser encontradas em diferentes regiões do mundo, habitando oceanos, rios, lagos e ambientes terrestres. Além disso, apresentam uma grande diversidade de tamanhos, cores, comportamentos e hábitos alimentares, que variam conforme a espécie.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre as tartarugas!

1. O casco faz parte do esqueleto

Uma das características mais marcantes das tartarugas é o casco, que funciona como uma proteção contra predadores e outros perigos do ambiente. Essa estrutura não é uma espécie de armadura que pode ser retirada do corpo. Na verdade, ela faz parte do esqueleto do animal, sendo formada por estruturas ósseas associadas às costelas e às vértebras.

O casco possui duas regiões principais: a carapaça, localizada na parte superior, e o plastrão, na parte inferior. Em muitas espécies, a superfície é revestida por placas de queratina, substância também presente nas unhas humanas. Por ser uma estrutura viva, o casco cresce com o animal.

2. Algumas tartarugas podem viver mais de 100 anos

A longevidade é uma das características mais impressionantes desses répteis. Algumas espécies, especialmente as tartarugas-gigantes terrestres, podem ultrapassar os 100 anos quando encontram condições favoráveis de sobrevivência. Essa expectativa de vida está relacionada a diferentes fatores, como metabolismo, características genéticas, crescimento e estratégias de reprodução.

Entretanto, nem todas as espécies vivem tanto tempo, e a longevidade pode variar bastante. A alimentação adequada, a disponibilidade de recursos e a ausência de ameaças também influenciam a sobrevivência.

3. As tartarugas não possuem dentes

Embora consigam consumir alimentos de diferentes consistências, as tartarugas atuais não possuem dentes. No lugar deles, apresentam um bico formado por queratina, que ajuda a cortar, rasgar ou triturar os alimentos. O formato dessa estrutura varia conforme os hábitos alimentares de cada espécie. As tartarugas predominantemente herbívoras, por exemplo, possuem adaptações que facilitam o consumo de folhas e outros vegetais. Já algumas espécies carnívoras apresentam bicos mais afiados, utilizados para capturar e dividir suas presas.

A respiração cloacal permite a troca de gases com a água e pode ajudar algumas espécies de tartarugas a permanecer submersas por períodos prolongados (Imagem: Bill Perry | Shutterstock)

4. Algumas espécies conseguem respirar pela cloaca

As tartarugas respiram principalmente por pulmões, mas determinadas espécies aquáticas apresentam adaptações que permitem absorver parte do oxigênio diretamente da água. Uma delas é a chamada respiração cloacal, realizada por meio de estruturas especializadas presentes na região da cloaca, abertura utilizada pelos sistemas digestório, urinário e reprodutor. Esse mecanismo permite a troca de gases com a água e pode ajudar algumas espécies a permanecer submersas por períodos prolongados.

5. A temperatura pode determinar o sexo dos filhotes

Em muitas espécies de tartarugas, o sexo dos filhotes é influenciado pela temperatura durante o desenvolvimento dos ovos. Esse fenômeno é conhecido como determinação sexual dependente da temperatura e ocorre durante uma fase específica da incubação. Em diversas tartarugas marinhas, temperaturas mais elevadas favorecem o nascimento de fêmeas, enquanto temperaturas mais baixas favorecem os machos.

6. As tartarugas marinhas conseguem percorrer milhares de quilômetros

Apesar de parecerem lentas quando estão em terra, as tartarugas marinhas são excelentes nadadoras e podem realizar viagens impressionantes pelos oceanos. Algumas espécies percorrem milhares de quilômetros entre as áreas de alimentação e os locais de reprodução. Para isso, possuem nadadeiras adaptadas à natação e um corpo que facilita o deslocamento na água.

Além disso, esses animais conseguem perceber informações do campo magnético terrestre, utilizando-as como uma espécie de mapa natural para se orientar. Essa habilidade permite que encontrem regiões específicas mesmo após longos períodos de afastamento. As migrações são importantes para a reprodução, a busca por alimentos e a continuidade das populações.

7. As tartarugas marinhas parecem chorar, mas não é por tristeza

Uma curiosidade interessante é que as tartarugas marinhas podem apresentar secreções semelhantes a lágrimas, especialmente quando estão fora da água. Entretanto, esse fenômeno não está relacionado à tristeza ou a emoções humanas. Na verdade, esses animais possuem glândulas especializadas, localizadas próximas aos olhos, que ajudam a eliminar o excesso de sal acumulado no organismo. Como vivem em ambientes marinhos e ingerem sal durante a alimentação, precisam controlar a concentração dessa substância no corpo.