Tarot semanal: previsão para os signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

A semana favorecerá movimentos importantes de crescimento, renovação e amadurecimento para os signos. Conforme as cartas do tarot, será um período em que muitos nativos sentirão mais confiança para colocar planos em prática, reorganizar a vida e tomar decisões que poderão trazer resultados positivos no futuro. Ao mesmo tempo, a intuição estará mais forte e ajudará a enxergar situações que antes passavam despercebidas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – O Mago

A semana do ariano favorecerá iniciativas, criatividade e a realização de objetivos (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

A semana trará iniciativa, criatividade e poder de realização, conforme a carta “O Mago”. Tudo aquilo que depender mais da sua atitude do que da sorte tenderá a avançar. Por isso, confie nos seus talentos e faça acontecer.

Touro – Rainha de Ouros

Será um período propício para o taurino cuidar das finanças, da casa e do bem-estar (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Será um momento favorável para cuidar das finanças, da casa e do próprio bem-estar. A carta “Rainha de Ouros” fala de uma prosperidade construída com paciência, segurança e dedicação.

Gêmeos – 8 de Copas

A semana do geminiano incentivará o encerramento de ciclos e a busca por novos caminhos (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Talvez seja a hora de deixar algo para trás, alerta a carta “8 de Copas”. A semana favorecerá despedidas necessárias e a busca por aquilo que faz mais sentido para o seu coração.

Câncer – A Imperatriz

Para o canceriano, projetos e relacionamentos terão boas chances de crescer e se fortalecer (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

A energia será de crescimento, fertilidade e abundância, indica a carta “A Imperatriz”. Dessa maneira, os projetos tenderão a florescer, e os relacionamentos ganharão mais afeto e acolhimento. Cuide daquilo que deseja ver crescer.

Leão – Cavaleiro de Paus

Novos desafios e oportunidades surgirão para o leonino, exigindo entusiasmo e prudência (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Movimento e entusiasmo marcarão os seus dias, revela a carta “Cavaleiro de Paus”. A semana favorecerá viagens, novos desafios e decisões rápidas. Apenas evite agir sem pensar nas consequências.

Virgem – 6 de Ouros

O virginiano poderá receber apoio, reconhecimento e colher os frutos do seu esforço (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

As trocas equilibradas ganharão destaque, mostra a carta “6 de Ouros”. Você poderá receber ajuda, apoio ou reconhecimento por algo que vinha construindo há algum tempo. A generosidade abrirá caminhos.

Libra – A Lua

A intuição será a maior aliada do libriano diante de situações incertas (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Nem tudo estará tão claro quanto parece, alerta a carta “A Lua”. A semana pedirá atenção à intuição, aos sonhos e aos sinais sutis. Evite tirar conclusões precipitadas diante de situações confusas.

Escorpião – Ás de Paus

Uma nova oportunidade trará motivação para o escorpiano recomeçar (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Conforme a carta “Ás de Paus”, uma nova oportunidade surgirá, trazendo entusiasmo e renovação. Projetos, ideias e iniciativas ganharão força. Por isso, aproveite essa energia de recomeço.

Sagitário – 7 de Copas

O sagitariano precisará escolher com sabedoria entre as diversas possibilidades (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo. A carta “7 de Copas” pede discernimento para que você não se perca em fantasias ou promessas vazias. Escolha com sabedoria.

Capricórnio – O Imperador

A semana do capricorniano favorecerá organização, liderança e decisões importantes (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Será uma semana de estrutura, organização e liderança, revela a carta “O Imperador”. Você tenderá a assumir o controle de situações importantes e a tomar decisões com mais firmeza.

Aquário – 5 de Ouros

Desafios poderão surgir para o aquariano, mas o apoio de outras pessoas fará a diferença (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Talvez alguns desafios emocionais ou materiais peçam mais atenção, alerta a carta “5 de Ouros”. Lembre-se de que a ajuda estará disponível, mesmo quando parecer distante. Não enfrente tudo sozinho(a).

Peixes – A Sacerdotisa

O autoconhecimento e a intuição ajudarão o pisciano a encontrar respostas importantes (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, a semana favorecerá o autoconhecimento e a conexão espiritual. Assim, respostas importantes poderão surgir por meio da intuição, da observação e do silêncio interior.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.