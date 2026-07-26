Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

A semana tenderá a favorecer movimentos de renovação, amadurecimento e crescimento para os signos do zodíaco. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para iniciar novos ciclos, fortalecer parcerias, encerrar situações desgastantes e conquistar objetivos importantes, desde que cada pessoa saiba agir com equilíbrio, paciência e confiança.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries — O Louco
Conforme a carta “O Louco”, a semana favorecerá novos começos e caminhos inesperados. Por isso, não tenha medo de sair da zona de conforto. Uma oportunidade diferente poderá abrir portas que você jamais imaginou.
Touro — Rei de Copas
Segundo a carta “Rei de Copas”, será um período para agir com maturidade e equilíbrio emocional. Por isso, evite responder no calor do momento. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer uma relação importante.
Gêmeos — 3 de Ouros
Nesta semana, parcerias e trabalho em equipe serão fundamentais. A carta “3 de Ouros” mostra crescimento profissional, aprendizado e reconhecimento pelo esforço que você vem demonstrando.
Câncer — O Enforcado
Nem tudo acontecerá no seu tempo, alerta a carta “O Enforcado”. A semana pedirá paciência e uma mudança de perspectiva. Às vezes, parar para refletir é exatamente o que permite seguir em frente.
Leão — Rainha de Paus
Seu magnetismo estará em evidência, revela a carta “Rainha de Paus”. Por isso, aproveite para mostrar seus talentos, assumir o protagonismo e acreditar mais na própria capacidade. A semana favorecerá conquistas pessoais.
Virgem — 2 de Espadas
Segundo a carta “2 de Espadas”, uma decisão importante não poderá mais ser adiada. Assim, analise os fatos com calma, mas não permaneça paralisado(a) pelo medo de escolher o caminho errado.
Libra — O Mundo
Nesta semana, um ciclo chegará ao fim de forma positiva. A carta “O Mundo” indica realização, reconhecimento e sensação de missão cumprida. Aproveite para celebrar suas conquistas antes de iniciar uma nova etapa.
Escorpião — 9 de Copas
A semana promete realizações e satisfação pessoal, revela a carta “9 de Copas”. Um desejo antigo poderá começar a se concretizar, trazendo mais confiança e alegria para a sua vida.
Sagitário — 5 de Copas
Evite alimentar arrependimentos ou focar apenas o que deu errado, recomenda a carta “5 de Copas”. Ainda existem oportunidades valiosas esperando por você. A mudança começará quando você decidir olhar para a frente.
Capricórnio — A Justiça
Tudo tenderá a encontrar o seu devido lugar, ressalta a carta “A Justiça”. Questões envolvendo documentos, trabalho ou relacionamentos caminharão para uma definição. A verdade prevalecerá.
Aquário — 10 de Espadas
Uma situação desgastante chegará ao fim, revela a carta “10 de Espadas”. Apesar de parecer difícil no início, esse encerramento abrirá espaço para um recomeço muito mais leve e promissor.
Peixes — Cavaleiro de Ouros
Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, a semana favorecerá a construção de objetivos sólidos. Por isso, vá com calma, mantenha a disciplina e não desanime com a lentidão dos resultados. A constância será a sua maior força.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.