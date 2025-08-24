Tarot semanal: previsão para os signos de 25 a 31 agosto de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tarot é uma ferramenta milenar de autoconhecimento, que auxilia na compreensão dos ciclos da vida e dos movimentos internos e externos que influenciam cada um de nós. Nesta semana, as cartas indicam que os nativos dos signos viverão momentos de transformação, esperança e novas oportunidades. Algumas energias apontarão para recomeços e mudanças inesperadas, enquanto outras trarão equilíbrio, prosperidade e firmeza para seguir adiante.

Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries — A Estrela

O ariano será guiado pela esperança e deve confiar na própria intuição (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Um sopro de esperança guiará você nesta semana. É hora de acreditar mais no que vem de dentro, nas suas visões e intuições. O futuro brilhará à sua frente, basta você seguir a luz que aparece no horizonte.

Touro — O Louco

Os taurinos viverão um momento inesperado (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Um recomeço baterá à sua porta. Pode ser aquele convite inesperado ou uma chance nova que parecia improvável. Abra-se ao novo sem medo do que os outros vão pensar. Às vezes, se jogar é o que salva.

Gêmeos — Valete de Copas

Os geminianos receberão boas notícias nesta semana (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Boas notícias e uma energia leve cruzarão seu caminho. É hora de brincar mais, sentir mais e deixar a criatividade fluir. O seu coração vai vibrar em sintonia com as novidades doces e alegres.

Câncer — A Roda da Fortuna

Os cancerianos experimentarão mudanças positivas (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Prepare-se para mudanças de cenário! Nada permanecerá igual por muito tempo, e agora a roda gira a seu favor. Sorte, encontros inesperados e reviravoltas positivas podem marcar a semana.

Leão — O Imperador

Os leoninos mostrarão firmeza e assumirão o comando (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Hora de mostrar firmeza e assumir o comando! A semana pedirá postura, disciplina e liderança; sua presença será notada, e quem estiver por perto perceberá a sua autoridade natural.

Virgem — A Temperança

Os virginianos verão os resultados se alinharem de forma sólida nesta semana (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Equilíbrio é a chave. Você perceberá que as coisas começarão a se alinhar sem pressa, mas com perfeição. Misture calma com ação, paciência com coragem, e verá resultados sólidos.

Libra — O Carro

Os librianos conquistarão avanços rápidos e seguirão com determinação em seus objetivos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

O movimento chegou! Decisões rápidas e conquistas no caminho. É hora de acelerar rumo ao que você deseja, sem perder a direção. Controle firme nas mãos e olhos no destino.

Escorpião — Seis de Copas

Os escorpianos viverão reencontros marcantes (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A nostalgia pode bater, mas vem acompanhada de aconchego. Reencontros, boas lembranças ou até a oportunidade de resolver algo do passado surgem com leveza. É um convite para curar memórias e se alegrar com elas.

Sagitário — Rei de Ouros

O sagitariano colherá os frutos do seu esforço (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Estabilidade e prosperidade marcarão sua semana. É o momento de colher os frutos do seu esforço e investir em algo concreto; segurança material e confiança estarão em alta.

Capricórnio — A Lua

Os capricornianos deverão confiar em sua intuição (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Nem tudo é o que parece. Intuições fortes vão te guiar, mas cuidado com ilusões e fantasias. Escute seus sonhos, mas também mantenha os pés no chão.

Aquário — Quatro de Copas

Os aquarianos deverão evitar o tédio e se abrir para o inesperado (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você poderá sentir que nada está te empolgando, mas olhe de novo: tem oportunidades passando bem na sua frente. Evite o tédio e abra espaço para o inesperado.

Peixes — Seis de Ouros

Os piscianos praticarão a generosidade e encontrarão equilíbrio entre dar e receber (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Generosidade será o tom da sua semana, seja ajuda chegando ou você sendo a mão amiga de alguém. O equilíbrio estará em dar e receber.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.