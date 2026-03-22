Tarot semanal: previsão para os signos de 23 a 29 de março de 2026

A semana será marcada por uma energia mais introspectiva, pedindo atenção aos pensamentos e à forma como cada signo lida com as próprias emoções. Segundo as cartas do tarot, haverá tendência a preocupações exageradas ou cenários criados pela mente, mas o momento favorecerá quem conseguir manter a clareza e não alimentar inseguranças. Será um período importante para desacelerar, observar antes de reagir e confiar mais na realidade do que nas suposições.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries – A Imperatriz

Algo que o ariano começou poderá começar a florescer ou mostrar sinais de desenvolvimento (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que a semana trará energia de crescimento. Algo que você começou poderá começar a florescer ou mostrar sinais de desenvolvimento. Poderá envolver criatividade, projetos pessoais ou até sua própria autoestima. A sorte aparecerá quando você cuidar daquilo que quiser ver crescer. Tudo que receber atenção e carinho tenderá a prosperar.

Touro – Cavaleiro de Ouros

A semana pedirá ao taurino paciência e dedicação (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que haverá movimento constante e pé no chão. Esta semana pedirá paciência e dedicação, principalmente em assuntos de trabalho ou dinheiro. Nada de pressa, mas também nada de preguiça. A sorte aparecerá quando você seguir firme no que começou. Pequenos passos bem dados construirão grandes resultados.

Gêmeos – O Papa

A sorte aparecerá quando o geminiano escutar antes de responder (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Papa” indica que será um momento de aprendizado ou orientação. Poderá surgir alguém que lhe dará um conselho importante ou uma situação que fará você refletir mais profundamente. A sorte aparecerá quando você escutar antes de responder. Às vezes, uma conversa mais séria traz exatamente a clareza de que você precisa.

Câncer – O Louco

Algo inesperado poderá surgir, convidando o canceriano a experimentar algo diferente (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que haverá energia de novidade e liberdade. Algo inesperado poderá surgir, convidando você a experimentar algo diferente. Poderá ser uma ideia, um convite ou até uma mudança de planos. A sorte aparecerá quando você se permitir viver a experiência sem medo de parecer um pouco maluco.

Leão – Dez de Paus

A sorte aparecerá quando o leonino perceber que não precisa segurar tudo sozinho (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Dez de Paus” indica que será uma semana um pouco puxada, com responsabilidades acumuladas. Poderá parecer que você está carregando muitas coisas ao mesmo tempo. A sorte aparecerá quando perceber que não precisa segurar tudo sozinho(a). Delegar, organizar e simplificar poderá aliviar bastante o peso.

Virgem – O Mundo

Algo importante poderá chegar a uma conclusão ou trazer uma sensação de realização ao virginiano (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica que um ciclo está se completando. Algo importante poderá chegar a uma conclusão ou trazer uma sensação de realização. Poderá ser um projeto, uma fase da vida ou uma meta pessoal. A sorte aparecerá quando você reconhecer o quanto caminhou até aqui. Será hora de celebrar antes de começar o próximo capítulo.

Libra – Dois de Espadas

A sorte aparecerá quando o libriano encarar a situação com honestidade (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Dois de Espadas” mostra que será um momento de decisão, mas com certa indecisão no ar. Você poderá evitar olhar para algo que precisa ser resolvido. A sorte aparecerá quando você encarar a situação com honestidade. Quando a escolha for feita, a energia voltará a fluir.

Escorpião – Sete de Espadas

A sorte aparecerá quando o escorpiano observar mais e confiar no seu instinto (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Será necessário cuidado com mal-entendidos ou com pessoas que falam mais do que devem. A carta “Sete de Espadas” pede atenção com informações e estratégias. A sorte aparecerá quando você observar mais e confiar no seu instinto. Seu signo costuma perceber coisas que ninguém mais vê.

Sagitário – Ás de Ouros

Uma oportunidade concreta poderá surgir ao sagitariano (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica que uma oportunidade concreta poderá surgir. Poderá envolver dinheiro, trabalho, projeto ou algo que trará segurança para o futuro. A sorte aparecerá quando você reconhecer o potencial dessa chance e decidir cultivá-la. Pequenas sementes poderão se transformar em algo grande.

Capricórnio – Rainha de Paus

Será uma semana boa para o capricorniano liderar, criar e mostrar suas ideias (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” mostra que haverá confiança e magnetismo. Você poderá perceber que sua presença chama atenção e inspira as pessoas ao redor. Será uma semana boa para liderar, criar e mostrar suas ideias. A sorte aparecerá quando você acreditar no seu próprio brilho, sem precisar provar nada para ninguém.

Aquário – Nove de Espadas

O aquariano passará por uma fase de pensamentos excessivos ou preocupações (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Nove de Espadas” indica que poderá surgir uma fase de pensamentos excessivos ou preocupações que parecerão maiores do que realmente serão. A sorte aparecerá quando você não alimentar esses medos. Muitas vezes, a mente cria tempestades que a realidade não confirma.

Peixes – Seis de Ouros

A sorte aparecerá quando o pisciano aceitar apoio e compartilhar o que tiver de bom (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “Seis de Ouros” mostra que haverá energia de troca e generosidade. Poderá ser uma semana em que a ajuda aparecerá ou em que você ajudará alguém. Haverá equilíbrio entre dar e receber. A sorte aparecerá quando você aceitar apoio e compartilhar o que tiver de bom com o mundo.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.