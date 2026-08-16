Tarot semanal: previsão para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

A semana será marcada por movimentos positivos, oportunidades e avanços importantes para os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá uma energia favorável para superar desafios, reconhecer o próprio potencial e seguir em direção aos objetivos com mais confiança. Questões relacionadas à prosperidade, à estabilidade financeira e à vida profissional também ganharão destaque, trazendo possibilidades de crescimento e reconhecimento.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — 9 de Paus

O ariano terá força e perseverança para superar os desafios da semana (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Conforme a carta “9 de Paus”, a sua perseverança será recompensada. Mesmo que alguns desafios apareçam, você terá força para superá-los. Confie na experiência que adquiriu e não desista na reta final.

Touro — O Julgamento

A semana do taurino trará renovação, boas notícias e oportunidades para recomeçar (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Uma fase de renovação começará. A carta “O Julgamento” indica boas notícias, libertação do passado e oportunidades para recomeçar com mais sabedoria e confiança.

Gêmeos — Rainha de Ouros

Para o geminiano, o período favorecerá a prosperidade, a estabilidade e as decisões financeiras (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Conforme a carta “Rainha de Ouros”, a semana favorecerá a prosperidade, a estabilidade e as boas decisões financeiras. Tente valorizar seus talentos e cuidar do que vem construindo.

Câncer — 4 de Paus

O canceriano terá motivos para comemorar conquistas e momentos de harmonia (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Motivos para comemorar não faltarão. A carta “4 de Paus” anuncia harmonia, união, conquistas e momentos felizes ao lado de pessoas importantes.

Leão — O Mago

O leonino terá potencial e oportunidades para transformar ideias em realidade (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você terá tudo para transformar ideias em realidade, mostra a carta “O Mago”. Acredite em seu potencial e aproveite as oportunidades que surgirem.

Virgem — A Estrela

A semana do virginiano trará esperança, proteção e caminhos favoráveis para seus objetivos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta “A Estrela”, a esperança se fortalecerá e os caminhos começarão a se abrir. A semana favorecerá a cura, a proteção espiritual e a realização de objetivos importantes.

Libra — 10 de Copas

Os próximos dias do libriano serão marcados por harmonia e felicidade nos relacionamentos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias, indica a carta “10 de Copas”. Relacionamentos, família e amizades tenderão a proporcionar momentos especiais.

Escorpião — Cavaleiro de Paus

O escorpiano terá coragem e disposição para colocar os planos em prática (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A energia da semana, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, favorecerá o movimento, a coragem e novas aventuras. Aproveite o período para colocar seus planos em prática e seguir em direção aos seus objetivos.

Sagitário — Rei de Ouros

O empenho do sagitariano poderá trazer crescimento, estabilidade e prosperidade (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

A estabilidade e o crescimento financeiro ganharão destaque, indica a carta “Rei de Ouros”. Seu empenho tenderá a gerar resultados concretos e oportunidades de prosperidade.

Capricórnio — A Roda da Fortuna

Para o capricorniano, mudanças positivas abrirão novos caminhos e trarão oportunidades inesperadas (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, mudanças positivas começarão a acontecer. A sorte estará ao seu lado, favorecendo novos caminhos e oportunidades inesperadas.

Aquário — 6 de Paus

Os esforços do aquariano serão reconhecidos e poderão resultar em uma conquista importante (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Vitória, reconhecimento e sucesso marcarão sua semana, revela a carta “6 de Paus”. Seus esforços serão valorizados, e uma conquista importante poderá trazer grande satisfação.

Peixes — Ás de Ouros

Uma nova oportunidade poderá favorecer a vida profissional ou financeira do pisciano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Conforme a carta “Ás de Ouros”, uma excelente oportunidade poderá surgir, especialmente na vida profissional ou financeira. Será um momento favorável para iniciar projetos, investir no futuro e construir uma base sólida para as próximas conquistas.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.