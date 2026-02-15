Tarot semanal: previsão para os signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana será marcada por movimento, ajustes internos e decisões práticas que não poderão mais ser adiadas. Conforme as cartas do tarot, haverá uma sensação de que as coisas estão andando mais rápido, exigindo respostas mais diretas, especialmente na comunicação e nas escolhas do cotidiano. Ao mesmo tempo, o céu pedirá equilíbrio: não será sobre agir no impulso, mas sobre encontrar o ponto certo entre razão e emoção.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Oito de Paus

A sorte aparecerá ao ariano quando o nativo responder, agir e não enrolar (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Oito de Paus” mostra que tudo andará rápido, mensagens chegarão e decisões se acelerarão. A sorte aparecerá quando você responder, agir e não enrolar. Só tome cuidado para não prometer mais do que conseguirá cumprir.

Touro – Nove de Copas

A sorte virá quando o taurino se permitir prazer, satisfação e pequenas vitórias pessoais (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Conforme a carta “Nove de Copa”, será a semana do “eu mereço sim”. A sorte virá quando você se permitir prazer, satisfação e pequenas vitórias pessoais. Aproveite, mas sem exagerar na autossabotagem depois.

Gêmeos – Rei de Espadas

A mente e a língua do geminiano estarão afiadas (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” mostra que a sua mente estará afiada — e a língua também. A sorte aparecerá quando você falar com clareza, sem rodeios e sem joguinhos. Só lembre de não virar palestrinha emocional.

Câncer – Ás de Copas

A sorte do canceriano virá quando o nativo se permitir sentir, mesmo com medo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Algo novo mexerá com o seu coração, conforme a carta “Ás de Copas”. A sorte virá quando você se permitir sentir, mesmo com medo. Será uma semana boa para afeto, reconexões e emoções fresquinhas.

Leão – Dez de Paus

Para o leonino, a sorte aparecerá quando o nativo aprender a largar pesos que nem são seus (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Dez de Paus” diz que você está carregando coisa demais. A sorte aparecerá quando você aprender a largar pesos que nem são seus. Nem tudo precisará ser resolvido por você, líder do mundo.

Virgem – Pajem de Copas

O virginiano estará mais sensível, criativo e fofo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Haverá sensibilidade, criatividade e um lado mais fofo aparecendo, conforme a carta “Pajem de Copas”. A sorte virá quando você se permitir ser menos crítico(a) e mais curioso(a) emocionalmente. Nem tudo precisa de planilha.

Libra – Quatro de Paus

A semana trará ao libriano estabilidade, boas notícias e a sensação de que “está tudo no lugar” (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Quatro de Paus” indica que haverá um clima de estabilidade, boas notícias e sensação de “está tudo no lugar”. A sorte aparecerá quando você valorizar o que já está funcionando, em vez de procurar problema onde não existe.

Escorpião – Cinco de Espadas

A sorte virá quando o escorpiano escolher as batalhas e não entrar em jogos de ego (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Conforme a carta “Cinco de Espadas”, você deverá evitar vencer discussões e perder a paz. A sorte virá quando você escolher suas batalhas e não entrar em jogos de ego. Nem toda vitória vale o desgaste.

Sagitário – Temperança

A sorte do sagitariano aparecerá quando o nativo desacelerar e misturar razão com emoção (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Haverá equilíbrio, ajuste fino e calma, conforme a carta “Temperança”. A sorte aparecerá quando você desacelerar e misturar razão com emoção. Será uma semana de cura, mas sem drama místico, ok?!

Capricórnio – Cinco de Ouros

Para o capricorniano, a sorte virá quando o nativo pedir ajuda e parar de achar que precisa dar conta de tudo sozinho (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Cinco de Ouros” mostra que a sensação de falta poderá aparecer, mas não será abandono — será fase. A sorte virá quando você pedir ajuda e parar de achar que precisa dar conta de tudo sozinho(a).

Aquário – Sete de Paus

O aquariano deverá defender seu espaço, ideias e limites (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Sete de Paus” indica que você deverá defender seu espaço, ideias e limites. A sorte aparecerá quando sustentar quem você é, mesmo com pessoas discordando. Não se diminua para caber.

Peixes – O Louco

A sorte do pisciano virá quando o nativo confiar no fluxo, se permitir errar e não tentar controlar tudo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Será uma semana leve, imprevisível e cheia de possibilidades, conforme a carta “O Louco”. A sorte virá quando você confiar no fluxo, se permitir errar e não tentar controlar tudo. Vá sem tanto medo: a vida segura.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.