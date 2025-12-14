Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de dezembro de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana será marcada por movimento, consciência e direcionamento claro para todos os signos. A cartas do tarot mostram que as energias favorecerão atitudes mais firmes, encerramentos necessários e decisões tomadas com mais maturidade emocional e prática. Haverá espaço para liderança, reconhecimento e crescimento material, mas também será um período que pedirá equilíbrio, sensibilidade e discernimento para evitar conflitos desnecessários.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Rei de Paus

O ariano terá uma semana de liderança pura (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” mostra que será uma semana de liderança pura. Você poderá tomar a frente, decidir, resolver e inspirar quem estiver ao seu redor. A vida pedirá atitude — e você deverá entregar fogo, foco e força.

Touro – Nove de Ouros

O taurino terá uma semana de prosperidade, autonomia e pequenas (ou grandes) recompensas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Nove de Ouros” revela que prosperidade, autonomia e pequenas (ou grandes) recompensas chegarão. Será uma semana para se orgulhar do que você construiu e para colher um pouco desses frutos.

Gêmeos – O Mundo

Para o geminiano, ciclos se fecharão e novas portas se abrirão (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica que ciclos se fecharão, novas portas se abrirão e você finalmente verá o quadro completo. Será uma semana excelente para concluir pendências e iniciar algo com mais maturidade.

Câncer – Três de Copas

Celebrações, encontros e apoio emocional marcarão o período do canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Três de Copas” mostra que celebrações, encontros e apoio emocional marcarão o período. Amigos, boas conversas e gestos de gentileza irão te levantar. Será uma semana leve para trocar afeto e se sentir pertencente.

Leão – Valete de Ouros

Novas oportunidades surgirão na área material para o leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Valete de Ouros” revela que novas oportunidades surgirão na área material, envolvendo estudo, trabalho, dinheiro ou um projeto que começará pequeno, mas prometerá crescer. Você deverá plantar essa semente com cuidado.

Virgem – A Temperança

Para o virginiano, será uma semana de equilíbrio, harmonia e cura gradual (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” mostra que tudo se encaixará com calma. Será uma semana de equilíbrio, harmonia e cura gradual. Não tenha pressa: você encontrará o ponto certo entre razão e emoção.

Libra – Cavaleiro de Copas

Para o libriano, romance, gentileza e convites especiais estarão em destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que romance, gentileza e convites especiais estarão em destaque. A semana trará encantamento, movimento afetivo e conversas que aquecerão o coração. Tente se abrir um pouco mais.

Escorpião – O Julgamento

Um chamado interno se fará forte para o escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” diz que um chamado interno se fará forte. Algo desejará renascer, ser visto e ser decidido. Será uma semana de clareza e de virar a página com consciência.

Sagitário – Seis de Paus

Reconhecimento, vitória e aplausos marcarão o período do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Seis de Paus” mostra que reconhecimento, vitória e aplausos marcarão o período. Você se destacará pelo que faz e receberá elogios merecidos. Será uma semana excelente para mostrar seu trabalho.

Capricórnio – O Hierofante

Para o capricorniano, tradições, estrutura e sabedoria ganharão destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” mostra que tradições, estrutura e sabedoria ganharão destaque. Será uma semana para buscar orientação, aprender algo importante ou assumir um papel de liderança espiritual ou profissional.

Aquário – Cinco de Espadas

O aquariano deverá evitar confrontos movidos apenas pelo orgulho (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cinco de Espadas” mostra que será preciso cuidado com discussões desnecessárias. Você deverá evitar confrontos movidos apenas pelo orgulho. Em alguns momentos, ganhar exigirá saber onde não vale gastar energia.

Peixes – Rainha de Ouros

Para o pisciano, cuidado, nutrição e prosperidade emocional e material estarão presentes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” diz que cuidado, nutrição e prosperidade emocional e material estarão presentes. Será uma semana para acolher seu corpo, sua casa e suas bases. Você se tornará seu próprio porto seguro.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.