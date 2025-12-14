Variedades

Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de dezembro de 2025

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
Atualizado: 14/12/25 07h06
Será uma semana propícia para alinhar intenção e ação (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)

A semana será marcada por movimento, consciência e direcionamento claro para todos os signos. A cartas do tarot mostram que as energias favorecerão atitudes mais firmes, encerramentos necessários e decisões tomadas com mais maturidade emocional e prática. Haverá espaço para liderança, reconhecimento e crescimento material, mas também será um período que pedirá equilíbrio, sensibilidade e discernimento para evitar conflitos desnecessários.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Rei de Paus

ilustração de uma cabra branca sobre círculo amarelo representando o signo de áries. símbolo e nome do signo em volta
O ariano terá uma semana de liderança pura (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” mostra que será uma semana de liderança pura. Você poderá tomar a frente, decidir, resolver e inspirar quem estiver ao seu redor. A vida pedirá atitude — e você deverá entregar fogo, foco e força.

Touro – Nove de Ouros

ilustração de um touro preto sobre círculo amarelo representando o signo de touro. símbolo e nome do signo em volta
O taurino terá uma semana de prosperidade, autonomia e pequenas (ou grandes) recompensas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Nove de Ouros” revela que prosperidade, autonomia e pequenas (ou grandes) recompensas chegarão. Será uma semana para se orgulhar do que você construiu e para colher um pouco desses frutos.

Gêmeos – O Mundo

ilustração da cabeça de duas mulheres branca sobre círculo amarelo representando o signo de gêmeos. símbolo e nome do signo em volta
Para o geminiano, ciclos se fecharão e novas portas se abrirão (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Mundo” indica que ciclos se fecharão, novas portas se abrirão e você finalmente verá o quadro completo. Será uma semana excelente para concluir pendências e iniciar algo com mais maturidade.

Câncer – Três de Copas

ilustração de um caranguejo laranja sobre círculo amarelo representando o signo de câncer. símbolo e nome do signo em volta
Celebrações, encontros e apoio emocional marcarão o período do canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Três de Copas” mostra que celebrações, encontros e apoio emocional marcarão o período. Amigos, boas conversas e gestos de gentileza irão te levantar. Será uma semana leve para trocar afeto e se sentir pertencente.

Leão – Valete de Ouros

ilustração de um leão amarelo sobre círculo amarelo representando o signo de leão. símbolo e nome do signo em volta
Novas oportunidades surgirão na área material para o leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Valete de Ouros” revela que novas oportunidades surgirão na área material, envolvendo estudo, trabalho, dinheiro ou um projeto que começará pequeno, mas prometerá crescer. Você deverá plantar essa semente com cuidado.

Virgem – A Temperança

ilustração de uma mulher sobre círculo amarelo representando o signo de virgem. símbolo e nome do signo em volta
Para o virginiano, será uma semana de equilíbrio, harmonia e cura gradual (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” mostra que tudo se encaixará com calma. Será uma semana de equilíbrio, harmonia e cura gradual. Não tenha pressa: você encontrará o ponto certo entre razão e emoção.

Libra – Cavaleiro de Copas

ilustração de balança amarela sobre circulo amarelo representando o signo de libra. símbolo e nome do signo em volta
Para o libriano, romance, gentileza e convites especiais estarão em destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que romance, gentileza e convites especiais estarão em destaque. A semana trará encantamento, movimento afetivo e conversas que aquecerão o coração. Tente se abrir um pouco mais.

Escorpião – O Julgamento

ilustração de um escorpião preto sobre círculo amarelo representando o signo de escorpião. símbolo e nome do signo em volta
Um chamado interno se fará forte para o escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” diz que um chamado interno se fará forte. Algo desejará renascer, ser visto e ser decidido. Será uma semana de clareza e de virar a página com consciência.

Sagitário – Seis de Paus

ilustração de um arco e flecha amarelo sobre círculo amarelo representando o signo de sagitario. símbolo e nome do signo em volta
Reconhecimento, vitória e aplausos marcarão o período do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Seis de Paus” mostra que reconhecimento, vitória e aplausos marcarão o período. Você se destacará pelo que faz e receberá elogios merecidos. Será uma semana excelente para mostrar seu trabalho.

Capricórnio – O Hierofante

ilustração de um bode branco sobre círculo amarelo representando o signo de capricórnio. símbolo e nome do signo em volta
Para o capricorniano, tradições, estrutura e sabedoria ganharão destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” mostra que tradições, estrutura e sabedoria ganharão destaque. Será uma semana para buscar orientação, aprender algo importante ou assumir um papel de liderança espiritual ou profissional.

Aquário – Cinco de Espadas

ilustração de um jarro preto saindo água azul sobre círculo amarelo representando o signo de aquário. símbolo e nome do signo em volta
O aquariano deverá evitar confrontos movidos apenas pelo orgulho (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cinco de Espadas” mostra que será preciso cuidado com discussões desnecessárias. Você deverá evitar confrontos movidos apenas pelo orgulho. Em alguns momentos, ganhar exigirá saber onde não vale gastar energia.

Peixes – Rainha de Ouros

ilustração de dois peixes laranjas sobre círculo amarelo representando o signo de peixes. símbolo e nome do signo em volta
Para o pisciano, cuidado, nutrição e prosperidade emocional e material estarão presentes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” diz que cuidado, nutrição e prosperidade emocional e material estarão presentes. Será uma semana para acolher seu corpo, sua casa e suas bases. Você se tornará seu próprio porto seguro.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

