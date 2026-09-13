Tarot semanal: previsão para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

A semana será marcada por novas oportunidades, escolhas importantes, organização e momentos de renovação. Conforme as cartas do tarot, o período trará energia para iniciar projetos, favorecerá aprendizados e encontros, além de pedir mais equilíbrio nas finanças, nos relacionamentos e nas decisões. Para aproveitar melhor os próximos dias, será importante reconhecer os próprios limites, refletir antes de escolher e manter a clareza diante das possibilidades que surgirão.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Paus

O ariano estará com energia e terá uma semana movimentada (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anunciará a chegada de uma nova energia para movimentar sua semana. Ideias, projetos e oportunidades poderão surgir com força. Aproveite o impulso para começar algo que você vinha adiando.

Touro — 4 de Ouros

O taurino deverá organizar suas prioridades e evitar gastos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” pedirá mais cuidado com dinheiro, energia e limites pessoais. Será importante organizar suas prioridades e evitar gastos ou desgastes além do necessário. A segurança também se constrói com equilíbrio.

Gêmeos — Os Enamorados

O geminiano terá que fazer escolhas importantes nos relacionamentos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” indica que escolhas importantes poderão surgir, especialmente nos relacionamentos ou em decisões que envolvem seu futuro. Escute o coração, mas sem ignorar aquilo que a razão está mostrando.

Câncer — 6 de Copas

O canceriano terá uma semana favorável para reconciliações e conversas afetivas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” mostra que memórias, reencontros e situações do passado poderão voltar à tona. A semana favorecerá reconciliações, conversas afetivas e momentos que trarão uma sensação de acolhimento.

Leão — O Imperador

O leonino conquistará respeito por meio da sua postura (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “O Imperador” indica que organização, liderança e firmeza serão essenciais. Você poderá assumir mais responsabilidades e conquistará respeito por meio da sua postura. O planejamento fará toda a diferença.

Virgem — Pajem de Ouros

O virginiano terá uma semana favorável para os estudos e novos projetos (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica que uma oportunidade de aprendizado ou crescimento possivelmente aparecerá. A semana favorecerá estudos, novos projetos e decisões práticas que poderão trazer bons resultados no futuro.

Libra — 4 de Espadas

O libriano deverá priorizar pausas e recuperação de energia (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

Segundo a carta “4 de Espadas”, seu corpo e sua mente poderão pedir um pouco mais de descanso. Não tente resolver tudo de uma vez. A semana favorecerá pausas, reorganização e recuperação da energia.

Escorpião — Rei de Copas

O escorpiano lidará melhor com situações delicadas e poderá ter conversas importantes (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” mostra que a maturidade emocional será sua maior força. Você conseguirá lidar melhor com situações delicadas e poderá ter conversas importantes sem perder o equilíbrio. Confie na sua percepção.

Sagitário — 3 de Copas

O sagitariano viverá momentos de alegria ao lado de pessoas queridas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” indica que amizades, encontros e momentos de alegria estarão favorecidos. A semana poderá trazer convites, celebrações e boas notícias. Aproveite para estar perto de pessoas que fazem bem a você.

Capricórnio — 8 de Copas

O capricorniano passará por encerramentos e início de uma fase mais verdadeira (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

Conforme a carta “8 de Copas”, poderá chegar o momento de deixar para trás algo que já não faz mais sentido. A semana favorecerá encerramentos conscientes e escolhas que abrirão espaço para uma fase mais verdadeira.

Aquário — Rainha de Espadas

O aquariano poderá enxergar situações com mais lucidez e tomar decisões importantes (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” indica que clareza e objetividade estarão em alta. Você poderá enxergar situações com mais lucidez e tomar decisões importantes. Não tenha medo de estabelecer limites.

Peixes — 7 de Copas

O pisciano deverá observar com calma antes de fazer escolhas (Imagem: Lisa Art | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra que muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo. Será importante evitar se perder entre expectativas e promessas. Observe com calma antes de escolher e confie naquilo que realmente fizer sentido para você.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.