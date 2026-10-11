Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de outubro de 2026

Ao longo desta semana, os signos serão convidados a olhar para o futuro com mais consciência, equilibrando o desejo de avançar com a necessidade de respeitar o próprio ritmo. Conforme as cartas do tarot, novas possibilidades poderão surgir nos relacionamentos, nos projetos e na vida material, trazendo entusiasmo, reconhecimento e oportunidades de crescimento.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Copas

Áries viverá uma renovação emocional e estará mais aberto a novos sentimentos e aproximações (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Uma renovação emocional poderá marcar os próximos dias, revela a carta “Ás de Copas”. Novos sentimentos, aproximações ou uma sensação de entusiasmo poderão surgir. Será importante se permitir receber aquilo que chegará, sem comparar tanto com experiências do passado.

Touro — Rainha de Ouros

Touro buscará mais organização e estabilidade, especialmente no trabalho, nas finanças e no bem-estar (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Ouros”, a semana favorecerá a organização, a estabilidade e o cuidado com a vida material. Trabalho e dinheiro poderão exigir atenção, mas também haverá espaço para aproveitar aquilo que você está construindo. Será importante cuidar também do seu bem-estar.

Gêmeos — 3 de Paus

Gêmeos enxergará novas possibilidades para seus planos e estará mais aberto à expansão e a novos contatos (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Será o momento de olhar um pouco mais longe, revela a carta “3 de Paus”. Planos que você iniciou poderão começar a mostrar novas possibilidades. A semana favorecerá a expansão, os contatos e as decisões voltadas para o futuro.

Câncer — 4 de Espadas

Câncer precisará diminuir o ritmo e respeitar os momentos de descanso para encontrar mais clareza (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Talvez seja necessário diminuir o ritmo, alerta a carta “4 de Espadas”. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente. Respeitar seus momentos de descanso poderá trazer justamente a clareza que está faltando para lidar com uma situação.

Leão — O Sol

Leão viverá dias mais leves, com oportunidades de reconhecimento, encontros e maior entusiasmo (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Espadas”, uma energia mais leve acompanhará os próximos dias. A semana favorecerá encontros, reconhecimento e situações capazes de devolver seu entusiasmo. Será um período favorável para mostrar mais aquilo que você sabe fazer.

Virgem — 6 de Ouros

Virgem vivenciará trocas importantes e precisará buscar equilíbrio entre aquilo que oferece e recebe (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

As trocas estarão em destaque, revela a carta “6 de Ouros”. Você poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade, mas também poderá ser chamado(a) a apoiar alguém. Será importante observar se há equilíbrio entre aquilo que você oferece e aquilo que recebe.

Libra — Rainha de Espadas

Libra enxergará algumas situações com mais clareza e precisará estabelecer limites nas relações (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Espadas”, será uma semana para enxergar uma situação sem tantas idealizações. Uma conversa direta poderá ser necessária. Estabelecer limites não significa afastar pessoas, mas deixar mais claro aquilo que você aceita em sua vida.

Escorpião — 9 de Copas

Escorpião perceberá sinais positivos e terá motivos para valorizar e celebrar suas conquistas (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Conforme a carta “9 de Copas”, algo que você deseja poderá se aproximar ou trazer sinais positivos. Será importante aproveitar as pequenas conquistas da semana e reconhecer aquilo que está funcionando. Nem sempre é preciso buscar mais para perceber que há motivos para celebrar.

Sagitário — O Louco

Sagitário sentirá vontade de experimentar novos caminhos, mas precisará equilibrar coragem e prudência (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Segundo a carta “O Louco”, uma vontade de experimentar algo diferente poderá aparecer. Novos caminhos, convites ou mudanças de planos trarão movimento para a semana. Será importante ter coragem para viver o novo, mas sem abandonar completamente a prudência.

Capricórnio — 2 de Paus

Capricórnio refletirá sobre os próximos passos e precisará planejar com calma antes de escolher uma direção (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Paus”, uma escolha relacionada ao futuro poderá ocupar seus pensamentos. Você tem parte daquilo que precisa para avançar, mas será necessário decidir qual direção desejará seguir. O planejamento será mais importante do que a pressa.

Aquário — 8 de Copas

Aquário poderá se afastar de situações desgastantes para abrir espaço para novas experiência (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Conforme a carta “8 de Copas”, talvez você perceba que uma situação já não oferece o mesmo de antes. A semana poderá trazer vontade de se afastar de algo desgastante. Algumas despedidas serão necessárias para abrir espaço para novas experiências.

Peixes — A Temperança

Peixes precisará agir com equilíbrio e paciência para permitir que situações confusas se reorganizem (Imagem: Polikaanart | Shutterstock)

Os próximos dias pedirão equilíbrio e paciência, revela a carta “A Temperança”. Será importante evitar extremos e permitir que algumas situações encontrem seu próprio ritmo. Aos poucos, aquilo que parece confuso poderá começar a se reorganizar.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.