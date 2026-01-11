Variedades

Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de janeiro de 2026

Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 11/01/26 07h06
A semana será marcada por clareza, reorganização emocional e avanços conscientes (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A semana será marcada por clareza, reorganização emocional e avanços conscientes. De acordo com as cartas do tarot, os signos serão convidados a agir com mais lucidez, reconhecer conquistas e fortalecer vínculos importantes. Haverá um chamado para decisões mais alinhadas, equilíbrio nas relações e confiança nos próprios caminhos, preparando o terreno para escolhas mais maduras ao longo dos próximos dias.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Espadas

Ilustração do signo de áries em um fundo azul-esclaro
A semana do ariano pedirá conversas francas e posicionamento (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” mostra clareza mental e decisões objetivas. A semana pedirá conversas francas, cortes necessários e posicionamento. Verdades virão à tona para organizar o caminho.

Touro – Nove de Ouros

Ilustração do signo de touro em um fundo azul-esclaro
O taurino terá uma semana favorável para cuidar da autoestima (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Nove de Ouros” revela autonomia e prazer pelo que você construiu. Será uma semana favorável para reconhecer seu próprio valor, cuidar da autoestima e aproveitar conquistas pessoais.

Gêmeos – O Mago

Ilustração do signo de gêmeos em um fundo azul-esclaro
O geminiano terá uma semana ativa, em que a comunicação e a criatividade caminharão juntas (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra um início de semana ativo e cheio de iniciativa. Você terá as ferramentas certas nas mãos para fazer acontecer. Comunicação, criatividade e ação caminharão juntas.

Câncer – Seis de Copas

Ilustração do signo de câncer em um fundo azul-esclaro
O canceriano terá uma semana nostálgica (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Seis de Copas” revela que memórias, afetos e vínculos do passado retornarão. A semana trará nostalgia, reencontros ou a necessidade de acolher a criança interior.

Leão – Rei de Paus

Ilustração do signo de leão em um fundo azul-esclaro
O leonino terá uma semana importante para tomar decisões (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” mostra liderança e entusiasmo. Você assumirá o comando com mais segurança e carisma. Será uma boa semana para inspirar, tomar decisões e avançar com confiança.

Virgem – Oito de Ouros

Ilustração do signo de virgem em um fundo azul-esclaro
Os virginiano terá uma semana favorável para o trabalho e os estudos (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Oito de Ouros” mostra foco, disciplina e aprimoramento. A semana favorecerá o trabalho, o estudo e a dedicação contínua. O crescimento virá pelo esforço constante.

Libra – Dois de Copas

Ilustração do signo de libra em um fundo azul-esclaro
Parcerias e conexões verdadeiras estarão em destaque na semana do libriano (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Dois de Copas” mostra que parcerias e conexões verdadeiras ganharão destaque. Será uma semana ótima para acordos, reconciliações e fortalecimento de relações equilibradas.

Escorpião – A Justiça

Ilustração do signo de escorpião em um fundo azul-esclaro
A semana pedirá responsabilidade e escolhas conscientes do escorpiano (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “A Justiça” mostra ajustes, consequências e alinhamento. A semana pedirá responsabilidade emocional e escolhas conscientes. Tudo tenderá a se equilibrar.

Sagitário – Seis de Paus

Ilustração do signo de sagitário em um fundo azul-esclaro
O sagitariano colherá os resultados do que vem fazendo (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Seis de Paus” revela reconhecimento e pequenas vitórias. A semana trará a sensação de avanço e validação. Você começará a colher os resultados do que vem fazendo.

Capricórnio – Três de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio em um fundo azul-esclaro
O capricorniano terá uma semana favorável para o crescimento profissional (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Três de Ouros” mostra construção em conjunto. A semana favorecerá a colaboração, o planejamento e o crescimento profissional com o apoio de outras pessoas.

Aquário – A Estrela

Ilustração do signo de aquário em um fundo azul-esclaro
O aquariano estará com a esperança renovada (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “A Estrela” revela esperança renovada. Depois de fases mais pesadas, a semana trará cura, fé e uma visão mais otimista do futuro. Confie no processo.

Peixes – Ás de Copas

Ilustração do signo de Peixe em um fundo azul-esclaro
O pisciano passará por um renascimento emocional (Imagem: Sunward Art | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” revela renascimento emocional. A semana abrirá espaço para novos sentimentos, reconciliação interna e conexões mais sinceras com o que você sente.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

