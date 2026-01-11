Tarot semanal: previsão para os signos de 12 a 18 de janeiro de 2026

A semana será marcada por clareza, reorganização emocional e avanços conscientes. De acordo com as cartas do tarot, os signos serão convidados a agir com mais lucidez, reconhecer conquistas e fortalecer vínculos importantes. Haverá um chamado para decisões mais alinhadas, equilíbrio nas relações e confiança nos próprios caminhos, preparando o terreno para escolhas mais maduras ao longo dos próximos dias.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
Áries – Ás de Espadas
A carta “Ás de Espadas” mostra clareza mental e decisões objetivas. A semana pedirá conversas francas, cortes necessários e posicionamento. Verdades virão à tona para organizar o caminho.
Touro – Nove de Ouros
A carta “Nove de Ouros” revela autonomia e prazer pelo que você construiu. Será uma semana favorável para reconhecer seu próprio valor, cuidar da autoestima e aproveitar conquistas pessoais.
Gêmeos – O Mago
A carta “O Mago” mostra um início de semana ativo e cheio de iniciativa. Você terá as ferramentas certas nas mãos para fazer acontecer. Comunicação, criatividade e ação caminharão juntas.
Câncer – Seis de Copas
A carta “Seis de Copas” revela que memórias, afetos e vínculos do passado retornarão. A semana trará nostalgia, reencontros ou a necessidade de acolher a criança interior.
Leão – Rei de Paus
A carta “Rei de Paus” mostra liderança e entusiasmo. Você assumirá o comando com mais segurança e carisma. Será uma boa semana para inspirar, tomar decisões e avançar com confiança.
Virgem – Oito de Ouros
A carta “Oito de Ouros” mostra foco, disciplina e aprimoramento. A semana favorecerá o trabalho, o estudo e a dedicação contínua. O crescimento virá pelo esforço constante.
Libra – Dois de Copas
A carta “Dois de Copas” mostra que parcerias e conexões verdadeiras ganharão destaque. Será uma semana ótima para acordos, reconciliações e fortalecimento de relações equilibradas.
Escorpião – A Justiça
A carta “A Justiça” mostra ajustes, consequências e alinhamento. A semana pedirá responsabilidade emocional e escolhas conscientes. Tudo tenderá a se equilibrar.
Sagitário – Seis de Paus
A carta “Seis de Paus” revela reconhecimento e pequenas vitórias. A semana trará a sensação de avanço e validação. Você começará a colher os resultados do que vem fazendo.
Capricórnio – Três de Ouros
A carta “Três de Ouros” mostra construção em conjunto. A semana favorecerá a colaboração, o planejamento e o crescimento profissional com o apoio de outras pessoas.
Aquário – A Estrela
A carta “A Estrela” revela esperança renovada. Depois de fases mais pesadas, a semana trará cura, fé e uma visão mais otimista do futuro. Confie no processo.
Peixes – Ás de Copas
A carta “Ás de Copas” revela renascimento emocional. A semana abrirá espaço para novos sentimentos, reconciliação interna e conexões mais sinceras com o que você sente.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.