Tarot semanal: previsão para os signos de 10 a 16 de novembro de 2025

A semana trará uma energia de renovação, aprendizado e crescimento pessoal para todos os signos. Será um período em que o trabalho em equipe e as parcerias ganharão destaque, favorecendo conquistas e novas oportunidades. As cartas do tarot indicam o encerramento de ciclos antigos e o início de uma fase mais inspiradora, em que a fé, a paciência e a clareza nas decisões farão toda a diferença.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Três de Ouros

Boas parcerias poderão levar o ariano mais longe (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

O trabalho em equipe será tudo! A carta “Três de Ouros” mostra que boas parcerias poderão te levar mais longe do que você imagina. Por isso, nesta semana, tente colaborar, trocar ideias e valorizar quem soma com você.

Touro – O Mundo

O taurino deverá se preparar para novos voos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Será o momento de colher os frutos e se sentir completo(a). A carta “O Mundo” anuncia conquistas e realizações. Nesta semana, procure curtir o que alcançou — e se preparar para novos voos!

Gêmeos – Rei de Espadas

O geminiano precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A razão será sua melhor amiga. A carta “Rei de Espadas” pede clareza, foco e inteligência nas decisões. Você precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito, sem medo.

Câncer – Quatro de Copas

O canceriano deverá abrir o coração para as oportunidades (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Nesta semana, será importante tomar cuidado para não deixar o tédio te pegar. A carta “Quatro de Copas” fala de um desânimo passageiro — mas a solução estará em olhar para algo novo. Tente abrir o coração para as oportunidades que estarão bem à sua frente.

Leão – Nove de Paus

O leonino deverá continuar firme, mesmo que o cansaço bata (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Você já superou tanto — e está quase lá! A carta “Nove de Paus” fala de persistência e força. Será importante continuar firme, mesmo que o cansaço bata. A vitória estará na próxima curva.

Virgem – O Hierofante

O virginiano deverá escutar os conselhos certos e seguir o caminho com serenidade (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Sabedoria e tradição te guiarão. A carta “O Hierofante” fala sobre aprender com o passado e seguir seu propósito com fé. Nesta semana, será importante escutar os conselhos certos e seguir seu caminho com serenidade.

Libra – Dois de Copas

Nesta semana, o libriano deverá se entregar com confiança (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

O amor estará no ar — e não só o romântico! A carta “Dois de Copas” fala de conexões sinceras, parcerias equilibradas e harmonia nas relações. Por isso, nesta semana, tente se entregar com confiança.

Escorpião – Dez de Espadas

O escorpiano deverá levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Será um fim de ciclo total! A carta “Dez de Espadas” marca o encerramento de uma fase que deu o que tinha para dar. Será essencial levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará.

Sagitário – Sete de Ouros

O sagitariano deverá continuar regando os próprios sonhos (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A paciência será a palavra da vez. A carta “Sete de Ouros” mostra que o que você plantou, crescerá — mesmo que ainda não pareça. Nesta semana, será importante continuar regando seus sonhos.

Capricórnio – A Estrela

O capricorniano poderá sonhar alto e acreditar no melhor (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Esperança e inspiração estarão em alta! A carta “A Estrela” te convidará a sonhar alto e acreditar no melhor. O futuro sorrirá para você — e você deverá seguir sua luz sem medo.

Aquário – Rainha de Espadas

O aquariano deverá ser direto, mas sem perder a ternura (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

A mente estará afiada — e a língua também. A carta “Rainha de Espadas” fala de clareza, autonomia e inteligência emocional. Nesta semana, tente ser direto(a), mas sem perder a ternura.

Peixes – Cavaleiro de Ouros

Cada passo do pisciano o levará ao destino certo (Imagem: Chikovnaya | Shutterstock)

Devagar e sempre. A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o progresso virá com constância e paciência. Você deverá continuar firme — cada passo seu te levará ao destino certo.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.