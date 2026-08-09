Tarot semanal: previsão para os signos de 10 a 16 de agosto de 2026

Nesta semana, conforme as cartas do tarot, haverá oportunidades de crescimento, equilíbrio e renovação, especialmente nos relacionamentos e nos projetos pessoais. Esse cenário, por sua vez, renovará a esperança dos nativos e trará momentos de alegria. No entanto, será necessário confiar na própria intuição e evitar atitudes impulsivas ou apressadas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — O Imperador

A semana favorecerá a organização, a liderança e as decisões importantes na vida dos arianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Conforme a carta “O Imperador”, a semana favorecerá a organização, a liderança e as decisões importantes. Logo, assuma o controle daquilo que depende de você e confie na sua capacidade de construir resultados duradouros.

Touro — 6 de Ouros

Os taurinos conseguirão alcançar o equilíbrio e a prosperidade por meio das trocas (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Ouros”, o equilíbrio virá por meio das trocas. Você poderá receber uma ajuda inesperada ou ver seus esforços sendo recompensados. A prosperidade cresce quando é compartilhada.

Gêmeos — A Sacerdotisa

A intuição dos geminianos estará mais aguçada ao longo desta semana (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

De acordo com a carta “A Sacerdotisa”, a sua intuição estará mais aguçada. Nesse cenário, as respostas poderão ser encontradas dentro de si. Confie na sua percepção antes de tomar decisões importantes.

Câncer — A Temperança

A semana dos cancerianos será marcada por cura, equilíbrio e serenidade (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A semana trará cura, equilíbrio e serenidade. Aos poucos, tudo começará a encontrar seu lugar. A carta “A Temperança” pede apenas que evite agir apressadamente, permitindo que as situações amadureçam de forma natural.

Leão — Ás de Paus

Será um bom momento para os leoninos iniciarem projetos, investirem em ideais e acreditarem no próprio potencial (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” mostra que uma nova oportunidade surgirá na sua vida, trazendo entusiasmo e motivação. Será um excelente momento para iniciar projetos, investir em ideias e acreditar no seu potencial.

Virgem — O Hierofante

Nesta semana, o conhecimento será o maior aliado dos virginianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Conforme a carta “O Hierofante”, o conhecimento será seu maior aliado. Dessa maneira, a semana favorecerá estudos, aprendizados, conselhos valiosos e o fortalecimento de vínculos baseados na confiança e no respeito.

Libra — 3 de Copas

A semana permitirá que os librianos fortaleçam as amizades, reúnam pessoas queridas e compartilhem boas notícias (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Momentos de alegria, encontros e celebrações serão favorecidos, segundo a carta “3 de Copas”. Aproveite o período para fortalecer as amizades, reunir pessoas queridas e compartilhar boas notícias.

Escorpião — A Força

Os escorpianos conseguirão superar os desafios com calma e determinação (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que você conseguirá superar os desafios com calma e determinação. A verdadeira força estará na paciência, no autocontrole e na confiança em si.

Sagitário — 8 de Paus

Boas oportunidades poderão vir à tona na vida dos sagitarianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

De acordo com a carta “8 de Paus”, tudo tenderá a ganhar velocidade. Notícias aguardadas, respostas importantes e oportunidades poderão vir à tona. Esteja preparado(a) para aproveitar o momento.

Capricórnio — O Sol

Uma energia de sucesso iluminará a semana dos capricornianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta “O Sol” indica que uma energia de sucesso iluminará a sua semana. Conquistas, reconhecimento e felicidade farão parte do período. Aproveite para dar visibilidade aos seus projetos.

Aquário — A Estrela

Os aquarianos poderão se deparar com proteção espiritual, inspiração e a concretização dos sonhos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A esperança se renovará e novos caminhos começarão a surgir. A carta “A Estrela” favorece a proteção espiritual, a inspiração e a realização dos sonhos que estavam sendo cultivados há algum tempo.

Peixes — Rainha de Copas

A sensibilidade e o equilíbrio emocional conduzirão as escolhas dos piscianos (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” sinaliza que a sensibilidade e o equilíbrio emocional conduzirão as suas escolhas. Com isso, os relacionamentos, a criatividade e a conexão consigo serão favorecidos.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.