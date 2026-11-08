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Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de novembro de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 08/11/26 10h06
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A semana será de aprendizado e de resultados positivos para os nativos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Segundo o tarot, a semana será marcada por entusiasmo, novos começos e oportunidades de crescimento. Enquanto alguns signos poderão tirar projetos do papel, conquistar reconhecimento profissional e alcançar resultados positivos na vida financeira, outros terão momentos de harmonia familiar, reencontros e fortalecimento dos relacionamentos.

Além disso, o período favorecerá o aprendizado, as decisões conscientes, a superação de desafios e as transformações necessárias para encerrar ciclos e abrir espaço para novas experiências. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — Ás de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Áries, formado por dois traços curvos que se elevam para os lados e se encontram em uma haste vertical central, lembrando chifres de carneiro. O símbolo é branco e aparece centralizado em um círculo com degradê que mistura rosa e roxo na parte superior e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas, com tamanhos variados, estão distribuídas ao redor do desenho. O círculo aparece sobre um fundo liso lilás-claro.
O ariano poderá colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Será uma semana de entusiasmo, coragem e novos começos. A carta “Ás de Paus” anuncia oportunidades para colocar projetos em prática e seguir seus desejos com determinação. Aproveite essa energia de renovação.

Touro — 9 de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Touro, representado por um círculo branco na parte inferior e dois traços curvos que se elevam nas laterais, formando um desenho semelhante à cabeça de um touro com chifres. O símbolo está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas ao redor do desenho. O fundo da imagem é lilás-claro e uniforme.
O taurino deverá valorizar suas conquistas e aproveitar os frutos do seu trabalho (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A independência, a prosperidade e a satisfação pessoal estarão em destaque nesta semana. A carta “9 de Ouros” indica que seus esforços poderão trazer resultados positivos, especialmente na vida financeira. Por isso, valorize suas conquistas e aproveite os frutos do seu trabalho.

Gêmeos — Pajem de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Gêmeos, composto por duas linhas verticais paralelas, unidas por dois traços curvos nas extremidades superior e inferior. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na região superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas aparecem distribuídas pelo interior do círculo. O fundo é lilás-claro e liso.
O geminiano terá uma semana com descobertas e aprendizados (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Novas ideias, descobertas e aprendizados movimentarão sua semana. A carta “Pajem de Espadas” favorece os estudos, a comunicação e a busca por conhecimento. Por isso, esteja atento(a) às informações e oportunidades que surgirem.

Câncer — 10 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Câncer, formado por duas curvas arredondadas e opostas, cada uma com uma extremidade circular, criando um desenho semelhante a dois círculos interligados. O símbolo é branco e aparece no centro de um círculo com degradê em tons de rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas ao redor do desenho. O fundo da imagem é lilás-claro e uniforme.
O canceriano viverá uma semana favorável para os relacionamentos afetivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A harmonia, a felicidade e a união familiar marcarão os próximos dias. Conforme a carta “10 de Copas”, a semana favorecerá os relacionamentos afetivos, os encontros especiais e os momentos de alegria compartilhada com pessoas queridas.

Leão — A Força

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Leão, representado por uma forma branca arredondada na parte superior, que se prolonga em uma curva alongada e termina em uma pequena ponta voltada para a direita. À esquerda, há um círculo menor conectado ao desenho. O símbolo está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro, decorado com pequenas estrelas brancas de quatro pontas. O fundo é lilás-claro.
O leonino deverá confiar na sua força interior para superar desafios (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A coragem, o equilíbrio emocional e a autoconfiança serão seus maiores aliados nesta semana. A carta “A Força” indica capacidade para superar desafios com sabedoria e determinação. Por isso, confie na sua força interior.

Virgem — 3 de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Virgem, formado por três hastes verticais alongadas, com pequenas curvas na parte superior e uma terminação arredondada que se dobra para dentro, formando uma pequena volta na lateral direita. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na parte superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas decoram o interior do círculo. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O virginiano terá uma semana favorável para parcerias e projetos profissionais (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

O trabalho em equipe e a dedicação serão recompensados. Segundo a carta “3 de Ouros”, a semana favorecerá parcerias, projetos profissionais e o reconhecimento de suas habilidades. Por isso, compartilhe conhecimentos e aceite novas oportunidades.

Libra — Rainha de Espadas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Libra, representado por uma forma semicircular arredondada na parte superior, semelhante a um arco, apoiada sobre duas linhas horizontais paralelas. O desenho aparece em branco, centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão distribuídas ao redor do símbolo. O fundo da imagem é lilás-claro.
O libriano estará com a clareza mental e o discernimento favorecidos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A clareza mental e o discernimento estarão fortalecidos. Segundo a carta “Rainha de Espadas”, a semana pedirá decisões conscientes e conversas sinceras. Dessa maneira, sua capacidade de analisar situações com objetividade ajudará a encontrar boas soluções.

Escorpião — A Morte

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Escorpião, formado por três hastes verticais, com pequenas curvas na parte superior e uma terminação que se prolonga para a direita, formando uma ponta semelhante a uma seta. O símbolo branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na região superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas aparecem espalhadas pelo círculo. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O escorpiano terá uma semana de transformações profundas e renovação (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Será uma semana de transformações profundas e renovação. A carta “A Morte” representa o encerramento de ciclos e a libertação de situações que já não fazem sentido. Assim, permita que o novo encontre espaço em sua vida ao longo da semana.

Sagitário — O Louco

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Sagitário, representado por uma seta diagonal apontada para o canto superior direito, atravessada por um traço diagonal menor que forma um desenho semelhante a uma cruz. O símbolo é branco e aparece centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas decoram o interior do círculo. O fundo é lilás-claro.
O sagitariano poderá explorar possibilidades e sair da rotina (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A liberdade, a aventura e novas experiências estarão em destaque. Segundo a carta “O Louco”, a semana convidará você a explorar possibilidades e sair da rotina. Assim, confie no seu entusiasmo, mas mantenha atenção às escolhas.

Capricórnio — Rei de Ouros

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Capricórnio, composto por um traço curvo na parte superior esquerda, que desce em uma linha alongada e se conecta a uma forma arredondada semelhante a um laço na região inferior direita. O desenho branco está centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro, acompanhado por pequenas estrelas brancas de quatro pontas distribuídas ao redor. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O capricorniano terá uma semana de estabilidade e segurança (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

A estabilidade, a segurança e o crescimento material marcarão este período. A carta “Rei de Ouros” favorece decisões financeiras, projetos profissionais e conquistas construídas com responsabilidade e perseverança.

Aquário — 8 de Paus

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Aquário, representado por duas linhas horizontais paralelas, cada uma formada por três pequenas curvas em zigue-zague. O símbolo branco está centralizado em um círculo com degradê rosa na parte superior esquerda, roxo no centro e azul-claro na parte inferior direita. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão espalhadas pelo círculo. O fundo da imagem é lilás-claro.
O aquariano terá uma semana movimentada e com acontecimentos inesperados, mas positivos (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Movimento, novidades e acontecimentos inesperados poderão acelerar seus planos. Conforme a carta “8 de Paus”, a semana favorecerá viagens, comunicação e oportunidades que exigem respostas rápidas. Prepare-se para boas mudanças.

Peixes — 6 de Copas

Ilustração gráfica do símbolo astrológico de Peixes, formado por duas curvas opostas que se encontram em uma linha horizontal central, criando um desenho semelhante a dois arcos voltados um para o outro. O símbolo aparece em branco, centralizado em um círculo com degradê rosa, roxo e azul-claro. Pequenas estrelas brancas de quatro pontas estão distribuídas ao redor do desenho. O fundo é lilás-claro e uniforme.
O pisciano deverá se permitir viver momentos de ternura (Imagem: Nidhg | Shutterstock)

Afeto, boas lembranças e reencontros poderão trazer alegria ao seu coração. A carta “6 de Copas” favorece a reconciliação, os vínculos familiares e o resgate de sonhos antigos. Por isso, nesta semana, permita-se viver momentos de ternura.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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