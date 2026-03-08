Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de março de 2026

A semana trará uma energia de decisões e pequenos despertares internos para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá um chamado coletivo para agir com mais consciência: testar ideias antes de desistir, controlar impulsos, escolher com mais foco e respeitar o próprio tempo. Será um período em que intuição e estratégia caminharão juntas — quem observar mais e reagir menos sairá na frente.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!
Áries – Pajem de Paus
A carta “Pajem de Paus” indica que uma novidade baterá à porta. Será uma semana de ideias malucas que poderão dar certo. A sorte aparecerá quando você testar antes de desistir.
Touro – O Diabo
A carta “O Diabo” mostra que será uma semana de desejos intensos: comida, prazer, dinheiro, alguém interessante. A sorte virá quando você aproveitar sem perder o controle.
Gêmeos – Sete de Copas
A carta “Sete de Copas” mostra que haverá muitas opções, mas pouco foco. A sorte aparecerá quando você escolher uma coisa e seguir com ela. Não dá para viver 12 vidas ao mesmo tempo, apesar da sua vontade.
Câncer – Rei de Ouros
A energia será de estabilidade e segurança, conforme a carta “Rei de Ouros”. Será uma ótima semana para organizar o dinheiro e a vida prática. A sorte virá quando você pensar no futuro sem drama existencial.
Leão – A Sacerdotisa
A carta “A Sacerdotisa” indica que o mistério será ativado. Você saberá coisas sem que ninguém precise contar. A sorte aparecerá quando você observar mais e falar menos. O silêncio estratégico será poder.
Virgem – Quatro de Espadas
Será hora de respirar, descansar e parar de resolver a vida de todo mundo, conforme a carta “Quatro de Espadas”. A sorte virá quando você desacelerar. O milagre acontecerá quando você dormir direito.
Libra – O Enforcado
A carta “O Enforcado” indica que haverá uma pausa obrigatória ou uma mudança de perspectiva. A sorte aparecerá quando você aceitar enxergar a situação por outro ângulo. Às vezes, o universo só quer que você pare de insistir.
Escorpião – Três de Paus
Os planos estão se expandindo, conforme a carta “Três de Paus”. Algo que você iniciou começará a dar sinais de crescimento. A sorte virá quando você pensar grande e parar de jogar pequeno.
Sagitário – O Eremita
A carta “O Eremita” mostra que será um momento introspectivo, mas produtivo. A sorte aparecerá quando você se escutar antes de sair dando opinião para todo mundo. A sabedoria é maior que a impulsividade.
Capricórnio – Sete de Ouros
A carta “Sete de Ouros” mostra que será preciso ter paciência. A sorte virá quando você entender que o que foi plantado ainda está crescendo. Não cave a semente para ver se já virou árvore.
Aquário – Rainha de Espadas
A sinceridade cirúrgica será ativada, conforme a carta “Rainha de Espadas”. A sorte aparecerá quando você falar a verdade sem ser cruel. A clareza abrirá portas.
Peixes – Dois de Paus
A carta “Dois de Paus” mostra que haverá uma escolha de caminho. A sorte virá quando você decidir sair da zona de conforto e explorar algo novo. Planejar será bom, mas agir será melhor.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.