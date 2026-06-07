Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de junho de 2026

A semana será marcada por um movimento de equilíbrio entre crescimento e ajustes internos, pedindo mais consciência nas escolhas e nas atitudes. De acordo com o tarot, haverá uma energia de expansão em algumas áreas, com oportunidades de reconhecimento, novas iniciativas e abertura emocional, mas ela caminhará lado a lado com momentos de introspecção, revisão e necessidade de cautela.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – A Imperatriz

Áries viverá um ciclo de crescimento e prosperidade, com foco em autocuidado e fortalecimento da autoestima (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

De acordo com a carta “A Imperatriz”, a semana favorecerá crescimento, prosperidade e autocuidado. Tudo aquilo que você nutrir com carinho tenderá a florescer. Também será um ótimo momento para cuidar da autoestima e valorizar suas conquistas.

Touro – 6 de Paus

Touro poderá alcançar reconhecimento e resultados positivos, colhendo elogios pelo que vem construindo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Reconhecimento estará a caminho. Conforme a carta “6 de Paus”, algo que você vem construindo poderá finalmente receber elogios, aprovação ou retorno positivo. Confie mais no seu valor e permita-se celebrar.

Gêmeos – A Lua

Gêmeos precisará confiar na intuição e evitar conclusões precipitadas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Nem tudo estará tão claro. A carta “A Lua” indica que a semana pedirá atenção à intuição, aos sonhos e aos sinais. Evite conclusões precipitadas e permita que algumas respostas amadureçam com o tempo.

Câncer – Ás de Copas

Câncer passará por renovação emocional, com possíveis novas conexões e sentimentos intensos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Uma energia de renovação emocional marcará os próximos dias. Segundo a carta “Ás de Copas”, novos sentimentos, reconciliações, inspiração ou experiências que aquecem o coração poderão surgir de forma inesperada.

Leão – O Sol

Leão viverá uma fase de vitalidade, alegria e clareza, com boas notícias durante a semana (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “O Sol”, uma das mais positivas do tarot, iluminará sua semana. Vitalidade, alegria, clareza e boas notícias tenderão a marcar esse período. Aproveite para se mostrar ao mundo.

Virgem – 4 de Ouros

Virgem deverá focar a organização e a segurança, cuidando dos recursos e evitando excessos de controle (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Ouros”, a semana pedirá mais atenção aos recursos e à segurança. Organizar finanças, proteger seus planos e evitar desperdícios será importante. Tenha cuidado para não controlar tudo em excesso.

Libra – A Temperança

Libra encontrará caminhos de equilíbrio e harmonia, com situações se ajustando gradualmente (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Equilíbrio será a palavra-chave da semana. A carta “A Temperança” mostra que, aos poucos, situações que pareciam confusas vão começar a encontrar seu ponto de harmonia. A paciência será sua melhor aliada.

Escorpião – Cavaleiro de Copas

Escorpião poderá vivenciar momentos de romance, criatividade e trocas emocionais significativas

(Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Convites, sentimentos e mensagens importantes poderão movimentar sua semana. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o período favorecerá romance, criatividade e momentos de conexão emocional verdadeira.

Sagitário – 7 de Paus

Sagitário precisará defender suas ideias com firmeza, mantendo posicionamento e equilíbrio (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

De acordo com a carta “7 de Paus”, durante a semana, você irá precisar defender suas ideias ou posições. Nem todos concordarão com você, mas isso não significará que esteja errado. Mantenha firmeza sem perder a elegância.

Capricórnio – Rainha de Ouros

Capricórnio entrará em fase de estabilidade e prosperidade, valorizando conforto e resultados concretos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” mostra que a semana favorecerá estabilidade, prosperidade e senso prático. Você estará mais conectado(a) com aquilo que traz conforto, segurança e resultados concretos para sua vida.

Aquário – O Mago

Aquário viverá um ótimo momento para iniciar projetos e transformar ideias em ação com mais confiança (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “O Mago”, será um momento excelente para iniciar projetos, manifestar desejos e colocar talentos em ação. Você possui mais recursos do que imagina. Confie no próprio potencial.

Peixes – 6 de Copas

Peixes poderá vivenciar momentos de nostalgia, revisitando memórias e afetos do passado (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica que a semana trará lembranças, reencontros e momentos de nostalgia. Pessoas do passado poderão reaparecer ou despertar reflexões importantes. Aproveite para resgatar aquilo que faz bem ao coração.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.