Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Esta semana será marcada por coragem, planejamento, reflexão e novos começos. Conforme as cartas do tarot, o período favorecerá conquistas profissionais, parcerias, organização financeira e momentos de harmonia nos relacionamentos. Para isso, contudo, será necessário refletir antes de agir, reconhecer os próprios talentos e permanecer aberto às oportunidades de renovação.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — 7 de Paus

Os nativos de Áries terão força para defender aquilo que acreditam (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A carta “7 de paus” pede firmeza e confiança nas suas escolhas. Você poderá enfrentar cobranças ou desafios, mas terá força para defender aquilo em que acredita. Portanto, não recue diante de pequenas dificuldades.

Touro — Rei de Ouros

A semana dos nativos de Touro será marcada por estabilidade, segurança e crescimento material (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Ouros”, estabilidade, segurança e crescimento material estarão em destaque. A semana favorecerá decisões financeiras, trabalho e organização da vida prática. Confie mais naquilo que você já construiu.

Gêmeos — 2 de Paus

Os planos dos nativos de Gêmeos poderão ganhar forma nesta semana (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

De acordo com a carta “2 de Paus”, novos planos começarão a ganhar forma. Será uma boa semana para pensar no futuro, avaliar possibilidades e escolher qual caminho realmente deseja seguir. Evite permanecer parado(a) por medo de decidir.

Câncer — 4 de Paus

A semana dos nativos de Câncer favorecerá amizades, família e comemorações (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Alegria, encontros e boas notícias poderão marcar os próximos dias. A carta “4 de Paus” favorece família, amizades, comemorações e momentos de maior estabilidade emocional.

Leão — 6 de Paus

Os projetos dos nativos de Leão finalmente poderão ser reconhecidos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Conforme a carta “6 de Paus”, reconhecimento e conquistas chegarão para fortalecer sua confiança. Algo pelo qual você vem se dedicando poderá finalmente receber destaque. Aproveite a semana para mostrar seus talentos.

Virgem — O Eremita

Será importante que os nativos de Virgem invistam na organização interna, na reflexão e no silêncio (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

A semana pedirá mais silêncio, reflexão e organização interna, conforme a carta “O Eremita”. Nem todas as respostas virão de fora. Reserve momentos para pensar com calma antes de tomar decisões importantes.

Libra — Rainha de Ouros

Prosperidade e segurança estarão presentes na semana dos nativos de Libra (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Cuidado, prosperidade e segurança estarão presentes nesta semana, segundo a carta “Rainha de Ouros”. O período irá favorecer assuntos financeiros, organização da casa e atenção às próprias necessidades. Cuide mais daquilo que faz você se sentir bem.

Escorpião — O Julgamento

Haverá a possibilidade de recomeço em alguma área da vida dos nativos de Escorpião (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Uma situação do passado poderá retornar para ser finalmente compreendida ou resolvida, revela a carta “O Julgamento”. A semana trará clareza, decisões importantes e possibilidade de recomeço em alguma área da sua vida.

Sagitário — 9 de Ouros

Os nativos de Sagitário poderão perceber com mais clareza o que já conquistaram (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Ouros”, independência e satisfação pessoal estarão em alta. Você poderá perceber com mais clareza o quanto já conquistou. Aproveite para valorizar seus resultados e investir mais em si.

Capricórnio — 3 de Ouros

Será um bom momento para os nativos de Capricórnio investirem nos projetos profissionais (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Parcerias, trabalho em equipe e aprendizado serão importantes, mostra a carta “3 de Ouros”. A semana irá favorecer projetos profissionais e situações que exigem a união de diferentes talentos para alcançar bons resultados.

Aquário — O Louco

Um novo caminho poderá surgir de maneira inesperada na vida dos nativos de Aquário (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Um novo caminho poderá começar de maneira inesperada. A carta “O Louco” convida você a experimentar algo diferente e sair um pouco da rotina. Tenha coragem para começar, mas mantenha os pés no chão.

Peixes — 10 de Copas

Os nativos de Peixes poderão viver bons momentos no amor, nas amizades e no ambiente familiar (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

De acordo com a carta “10 de Copas”, harmonia emocional e boas conexões marcarão a semana. Relacionamentos, família e amizades poderão trazer momentos especiais. Permita-se aproveitar aquilo que está funcionando bem na sua vida.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.