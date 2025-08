Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 agosto de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tarot é uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, que, além de prever possíveis eventos futuros, estimula reflexões para interpretar os sinais presentes no cotidiano. A partir da leitura da semana, é possível identificar desafios, oportunidades e tomar decisões de forma mais consciente. Abaixo, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo. Confira!

Áries

As energias do período vão ajudar o ariano a focar o que realmente vale à pena (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Tudo começará a acontecer ao mesmo tempo. Essa maré de movimento ajudará a focar o que realmente vale à pena. Por isso, evite dispersar energia.

Touro

A semana será favorável para o taurino colocar ordem em sua vida (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será uma semana para organizar a sua vida. O controle estará em suas mãos, mas será importante evitar se tornar um chefe rígido consigo. Estrutura será essencial, mas também haverá espaço para relaxar.

Gêmeos

O geminiano deverá ouvir mais o coração antes de fazer escolhas (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você precisará tomar decisões importantes sobre assuntos que está adiando há algum tempo. Será o momento de parar de procrastinar, ouvir o coração e fazer escolhas.

Câncer

A intuição do canceriano estará em alta durante esta semana (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Sua intuição estará mais aguçada nesta semana. Tente se escutar mais e se cobrar menos. Além disso, tome cuidado para não absorver as dores dos outros e esquecer do seu próprio emocional.

Leão

O leonino terá uma semana iluminada (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será uma semana iluminada! Tudo irá conspirar para você brilhar. Contudo, tome cuidado com o ego para não se prejudicar.

Virgem

O virginiano terá uma semana repleta de estabilidade e realizações (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Estabilidade e realizações irão bater na sua porta. Família, dinheiro, plano a longo prazo, tudo estará se alinhando. Mas lembre-se: viver também inclui deixar um espaço para a bagunça da vida.

Libra

Uma pessoa do passado poderá reaparecer na vida do libriano (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Alguém do passado poderá reaparecer — seja um ex-amor, uma antiga amizade ou até um sonho de infância. A nostalgia será bem-vinda, desde que não tome o lugar do presente. Foque o agora!

Escorpião

O momento será ideal para o escorpiano mergulhar no seu universo interior (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Será o momento de pausar o drama e fazer uma viagem pelo seu universo interior. Recolher-se poderá ser exatamente o que você precisa para ouvir a voz que mais importa: a sua.

Sagitário

A semana pedirá que o sagitariano trabalhe em equipe (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você não precisa salvar o mundo sozinho(a). A semana pedirá trabalho em equipe, parcerias e conexões que somam. Ao aceitar ajuda e compartilhar ideias, verá a mágica acontecer. Todo mestre também aprende.

Capricórnio

Os esforços do capricorniano começarão a dar frutos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Você estará ansioso(a) pelos resultados daquilo que cultivou por muito tempo. Todavia, será preciso respirar e confiar no tempo das coisas. A colheita virá, mas não adianta forçar ou apressar o processo.

Aquário

O aquariano terá uma semana de equilíbrio nas emoções (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A energia da semana será de equilíbrio: entre razão e emoção, ação e pausa, realismo e sonho. Misturar as doses com calma revelará que o segredo está justamente na medida certa.

Peixes

Um desejo do pisciano poderá se realizar nesta semana (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Um desejo será realizado, despertando uma intensa sensação de plenitude emocional. Será importante ter cuidado para não cair na acomodação, acreditando que tudo está resolvido. Ainda há muito caminho pela frente — mas celebrar será mais do que merecido!

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.