Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de novembro de 2026

Conforme as cartas do tarot, a semana será marcada por novas oportunidades, conquistas e transformações positivas. Enquanto alguns signos poderão receber reconhecimento pelos seus esforços, fortalecer relacionamentos e avançar em projetos, outros encontrarão na reflexão e na intuição caminhos para tomar decisões importantes. Além disso, o período favorecerá acordos, parcerias e o crescimento pessoal e profissional.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries — O Mago

Será uma semana importante para os arianos darem o primeiro passo em direção aos seus objetivos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Será uma semana de novas possibilidades e iniciativas. Segundo a carta “O Mago”, você terá criatividade e confiança para transformar ideias em realidade. Aproveite sua capacidade de comunicação e dê o primeiro passo em direção aos seus objetivos.

Touro — 6 de Ouros

Generosidade e reciprocidade marcarão a semana dos taurinos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Conforme a carta “6 de Ouros”, a generosidade e a reciprocidade estarão em destaque. A semana favorecerá acordos financeiros, boas parcerias e oportunidades de receber reconhecimento por tudo aquilo que você ofereceu.

Gêmeos — A Estrela

Os geminianos poderão recuperar a confiança, investir em planos e acreditar novamente em seus sonhos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Esperança, renovação e inspiração marcarão os próximos dias. A carta “A Estrela” anuncia um período favorável para recuperar a confiança, investir em planos e acreditar novamente nos seus sonhos.

Câncer — Rainha de Copas

A sensibilidade e a intuição dos cancerianos estarão fortalecidas nesta semana (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

De acordo com a carta “Rainha de Copas”, sua sensibilidade e intuição estarão fortalecidas. A semana favorecerá os relacionamentos, o acolhimento emocional e a conexão com pessoas queridas. Ao longo do período, escute o seu coração.

Leão — 6 de Paus

Ao longo da semana, os esforços dos leoninos poderão ser valorizados (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Reconhecimento e conquistas estarão em evidência, segundo a carta “6 de Paus”. Seus esforços poderão ser valorizados, trazendo boas notícias e oportunidades de crescimento. Celebre suas vitórias e continue acreditando em seu potencial.

Virgem — O Eremita

A semana dos virginianos será marcada por reflexão, sabedoria e descobertas importantes (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Será uma semana de reflexão, sabedoria e descobertas interiores, segundo a carta “O Eremita”. Reserve momentos para organizar seus pensamentos e compreender melhor seus caminhos. As respostas que procura poderão surgir no silêncio.

Libra — 2 de Copas

Na vida dos librianos, o amor, as parcerias e as conexões verdadeiras serão favorecidas (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Copas”, o amor, as parcerias e as conexões verdadeiras serão favorecidos. A semana poderá trazer aproximações, reconciliações e encontros especiais. Valorize as relações construídas com carinho e respeito.

Escorpião — Roda da Fortuna

Os escorpianos poderão se deparar com mudanças positivas e oportunidades inesperadas (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” sugere mudanças positivas e oportunidades inesperadas. Um novo ciclo começará a se desenhar, trazendo possibilidades de crescimento. Para alcançar os bons resultados, esteja aberto(a) às transformações.

Sagitário — 3 de Paus

Será um bom momento para os sagitarianos investirem em viagens, projetos e decisões importantes para o futuro (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Expansão, novos horizontes e boas perspectivas serão os destaques desta semana. A carta “3 de Paus” favorecerá viagens, projetos e decisões importantes para o futuro. Confie no caminho que está construindo.

Capricórnio — Ás de Ouros

A semana dos capricornianos poderá ser marcada por prosperidade no trabalho e nas finanças (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” sinaliza que uma nova oportunidade de prosperidade poderá surgir. A semana favorecerá investimentos, trabalho e projetos que tragam segurança material. Plante com dedicação aquilo que deseja colher.

Aquário — A Justiça

Os aquarianos poderão encontrar soluções para questões que envolvam o trabalho e a vida pessoal (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Clareza, responsabilidade e decisões equilibradas serão fundamentais nesta semana, conforme a carta “A Justiça”. Situações pendentes poderão encontrar soluções, especialmente em questões profissionais e pessoais. Confie na verdade e aja com consciência.

Peixes — A Sacerdotisa

A conexão espiritual dos piscianos estará intensa nesta semana (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Sua conexão espiritual estará especialmente intensa, segundo a carta “A Sacerdotisa”. Será uma semana importante para investir na intuição, nos estudos espirituais e na compreensão de mistérios interiores. Observe os sinais e respeite o tempo das revelações.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.