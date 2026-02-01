Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de fevereiro de 2026

A semana trará uma energia de movimento, escolhas conscientes e alinhamento interno para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá impulso para agir, se posicionar e dar passos importantes, mas a sorte favorecerá quem souber equilibrar iniciativa com escuta interior. Relações, parcerias e vínculos afetivos ganharão destaque, assim como decisões que pedem maturidade emocional e clareza de propósito.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
Áries – Cavaleiro de Paus
Conforme a carta “Cavaleiro de Paus”, a semana virá com fogo, pressa e vontade de sair fazendo. A sorte aparecerá quando você se jogar, arriscar e não pensar demais. Só será preciso cuidado para não abandonar algo no meio do caminho por tédio.
Touro – A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” mostra que a sorte virá pelo prazer, pelo cuidado consigo e pelo que florescerá quando você desacelerar. Será uma semana boa para conforto, autoestima, corpo e tudo que faz você se sentir seguro(a) e nutrido(a).
Gêmeos – Pajem de Espadas
A carta “Pajem de Espadas” mostra que conversas, ideias novas e curiosidade estarão em alta. A sorte surgirá quando você perguntar, observar e se mantiver aberto(a) a aprender algo diferente. A atenção será necessária apenas para não falar antes de pensar.
Câncer – Dez de Copas
A carta “Dez de Copas” revela que o clima será de acolhimento, afeto e sensação de pertencimento. A sorte virá por meio de laços, da família escolhida e de momentos simples que trarão paz emocional.
Leão – Rei de Paus
Conforme a carta “Rei de Paus”, confiança, liderança e visão de futuro estarão em evidência. A sorte aparecerá quando você assumir o comando sem precisar provar nada para ninguém. Seu brilho falará por si ao longo da semana.
Virgem – O Eremita
A carta “O Eremita” mostra que a sorte não virá no barulho, mas no silêncio. Será uma semana de respostas internas, clareza e decisões mais conscientes. Escutar a si será mais valioso do que qualquer opinião externa.
Libra – Dois de Copas
A carta “Dois de Copas” mostra que conexões verdadeiras ficarão em destaque. A sorte se manifestará em parcerias, encontros, acordos e relações que fluirão com troca e respeito. Será uma boa semana para alinhar coração e diálogo.
Escorpião – Rainha de Copas
A carta “Rainha de Copas” revela que a sensibilidade estará afiada e a intuição, poderosa. A sorte virá quando você confiar no que sente e parar de racionalizar demais as emoções. Proteger sua energia será essencial.
Sagitário – O Julgamento
A carta “O Julgamento” mostra que a semana trará um chamado, uma virada de consciência e decisões importantes. A sorte aparecerá quando você atender ao que já vem sendo pedido há tempos e deixar o passado em seu devido lugar.
Capricórnio – O Imperador
A carta “O Imperador” mostra que estrutura, firmeza e controle marcarão o período. A sorte virá quando você se organizar, assumir responsabilidades e estabelecer limites claros. Será uma semana produtiva, desde que você não carregue tudo sozinho(a).
Aquário – Seis de Paus
A carta “Seis de Paus” revela que reconhecimento, visibilidade e pequenas vitórias estarão presentes. A sorte aparecerá quando você se permitir ser visto(a) e comemorar conquistas, mesmo aquelas que parecerem simples.
Peixes – Sete de Copas
A carta “Sete de Copas” mostra que muitas possibilidades surgirão, mas nem todas serão reais. A sorte virá quando você escolher com clareza e não se perder em ilusões. Confiar na intuição será importante, mas manter os pés no chão fará toda a diferença.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.