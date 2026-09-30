Tarot mensal: previsões para os 12 signos em outubro de 2026

Outubro chega com um convite à transformação, à escuta interior e a novas experiências. As cartas do tarot mostram que alguns signos precisarão deixar situações para trás, enquanto outros encontrarão oportunidades de crescimento, parcerias e renovação.

O mês também favorecerá escolhas mais conscientes, especialmente quando sentimentos e desejos estiverem falando mais alto. No amor, nas relações, na carreira e na vida pessoal, o tarot aconselha respeitar o próprio ritmo e observar os sinais antes de tomar decisões importantes.

A seguir, confira as previsões do tarot de outubro para cada um dos signos!

Áries — A Morte

Mudanças poderão abrir espaço para oportunidades diferentes na vida do ariano (Imagem: cggold | Shutterstock)

Outubro será um mês de encerramentos e transformações importantes. A carta “A Morte” indica que algo precisará ser deixado para trás para uma nova fase poder começar — inclusive no amor, em que relações e sentimentos poderão passar por uma profunda renovação. Na carreira, mudanças abrirão espaço para oportunidades diferentes. A saúde, por sua vez, pedirá atenção aos sinais de cansaço e à necessidade de mudar hábitos. Entre amigos, o período poderá revelar quais vínculos continuam fazendo sentido e quais já terminaram.

Touro — A Sacerdotisa

Para o taurino, outubro favorecerá planejamento, estudos e decisões tomadas nos bastidores (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “Sacerdotisa” pede para desacelerar e confiar mais na própria percepção durante outubro. No amor, sentimentos poderão estar mais profundos do que aquilo que é demonstrado; por isso, observar antes de agir será importante. Na carreira, o mês favorecerá planejamento, estudos e decisões tomadas nos bastidores. A saúde pedirá descanso e conexão com as necessidades do corpo. Entre amigos, perceberá algumas situações com mais clareza quando deixar de tentar obter respostas imediatamente.

Gêmeos — O Hierofante

A saúde do geminiano se beneficiará de uma rotina mais organizada e de cuidados consistentes (Imagem: cggold | Shutterstock)

Outubro trará uma energia de aprendizado, estabilidade e busca por referências mais sólidas. No amor, a carta “O Hierofante” favorece relações que tenham valores em comum e conversas sobre compromisso. Na carreira, poderá surgir a necessidade de seguir métodos, orientações ou ensinamentos que ajudarão no seu crescimento. A saúde se beneficiará de uma rotina mais organizada e de cuidados consistentes, sem exageros. Entre amigos, conselhos e trocas de experiência poderão se tornar especialmente importantes ao longo do período.

Câncer — O Louco

Para o canceriano, outubro poderá trazer uma oportunidade inesperada ou o desejo de iniciar um projeto diferente (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar outubro com mais leveza e disposição para sair do conhecido. No amor, novas experiências poderão surgir quando você se permitir viver o presente sem tentar controlar cada passo da relação. Na carreira, o mês poderá trazer uma oportunidade inesperada ou o desejo de iniciar um projeto diferente. A saúde pedirá movimento, diversão e menos sobrecarga emocional. Entre amigos, encontros espontâneos e pessoas novas trarão uma dose gostosa de renovação para a sua vida.

Leão — 6 de Copas

A saúde do leonino pedirá acolhimento emocional e momentos de descanso (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” coloca o passado em evidência e indica que o período poderá trazer reencontros, lembranças e situações que despertarão sentimentos importantes. No amor, alguém do passado poderá reaparecer ou uma relação atual poderá ganhar mais carinho e familiaridade. Na carreira, experiências anteriores poderão ajudar a resolver questões do presente. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos de descanso que tragam sensação de segurança. Entre amigos, outubro favorecerá reencontros e aproximação com pessoas que farão você se sentir verdadeiramente à vontade.

Virgem — A Lua

A saúde do virginiano pedirá cuidado especial com sono, descanso e equilíbrio emocional (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede atenção às emoções e àquilo que ainda não está totalmente esclarecido. No amor, inseguranças poderão aparecer, mas o mês favorecerá a percepção sobre o que é sentimento verdadeiro e o que nasce apenas do medo ou da ansiedade. Na carreira, será importante evitar decisões precipitadas diante de informações incompletas. A saúde pedirá cuidado especial com sono, descanso e equilíbrio emocional. Entre amigos, procure não tirar conclusões antes de conversar e confirmar o que realmente está acontecendo.

Libra — 3 de Ouros

Parcerias e trabalhos conjuntos poderão aproximar o libriano de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus (Imagem: cggold | Shutterstock)

Outubro será um mês produtivo, especialmente quando houver colaboração e troca de conhecimentos, revela a carta “3 de Ouros”. No amor, construir a relação aos poucos e demonstrar interesse por meio de atitudes poderá fortalecer o vínculo. Na carreira, o período será favorável para projetos em equipe, reconhecimento e desenvolvimento profissional. A saúde também se beneficiará de constância e disciplina, principalmente na criação de uma rotina que seja possível manter. Entre amigos, parcerias e trabalhos conjuntos poderão aproximar você de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.

Escorpião — 6 de Ouros

Outubro favorecerá ajuda, oportunidades e trocas profissionais que poderão abrir portas ao escorpiano (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz um mês de equilíbrio entre dar e receber. No amor, relações mais recíprocas tenderão a ganhar força, enquanto situações em que apenas uma pessoa se esforça poderão pedir uma nova negociação. Na carreira, outubro favorecerá ajuda, oportunidades e trocas profissionais que poderão abrir portas. Em relação à saúde, será importante aprender a receber cuidado em vez de tentar resolver tudo sozinho(a). Entre amigos, esteja atento(a) à mutualidade e valorize quem demonstra presença de forma verdadeira.

Sagitário — A Força

A maturidade emocional será essencial para o sagitariano lidar com desejos intensos e construir relações mais equilibradas (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que outubro trará a oportunidade de agir com coragem, mas sem precisar entrar em disputas desnecessárias. No amor, maturidade emocional será essencial para lidar com desejos intensos e construir relações mais equilibradas. Na carreira, sua determinação poderá ajudar a superar desafios. Na saúde, será importante canalizar a energia de maneira saudável e respeitar os limites do corpo. Entre amigos, sua presença poderá ser um ponto de apoio, mas lembre-se de que acolher os outros não significa assumir todos os problemas para si.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Declarações, convites e demonstrações de afeto poderão movimentar a vida sentimental do capricorniano (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma atmosfera mais romântica e sensível para outubro. No amor, declarações, convites e demonstrações de afeto poderão movimentar a vida sentimental. Na carreira, uma proposta interessante poderá surgir quando você se permitir considerar caminhos que também façam sentido emocionalmente. A saúde pedirá atenção ao bem-estar e às atividades que ajudam a aliviar a tensão da rotina. Entre amigos, gestos de carinho e conversas sinceras poderão aproximar você de pessoas importantes.

Aquário — 2 de Copas

Uma conversa ou aproximação poderá fortalecer um vínculo do aquariano (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica um outubro marcado por encontros, alianças e conexões significativas. No amor, haverá potencial para aproximação, reciprocidade e fortalecimento de uma relação. Na carreira, parcerias poderão se mostrar fundamentais para alcançar objetivos. A saúde também se beneficiará de vínculos que tragam acolhimento e equilíbrio emocional; mas lembre-se de que o bem-estar não depende apenas da rotina física. Entre amigos, uma conversa poderá fortalecer uma união que já possui uma conexão especial.

Peixes — 7 de Copas

A saúde do pisciano pedirá mais atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional (Imagem: cggold | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra que você poderá lidar com muitas possibilidades, desejos e ideias ao longo de outubro. No amor, será importante diferenciar aquilo que realmente existe daquilo que gostaria que acontecesse, evitando idealizações que possam gerar expectativas excessivas. Na carreira, várias opções poderão aparecer, mas será necessário escolher com calma para não dispersar energia. A saúde pedirá mais atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, aproveite as boas oportunidades de convivência, mas preserve seus limites diante de situações confusas.