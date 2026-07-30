Tarot mensal: previsões para os 12 signos em agosto de 2026

Agosto trará um convite para observar os movimentos da vida com mais consciência e sabedoria. As cartas do tarot revelam tendências que podem influenciar os relacionamentos, a vida profissional, a saúde, as amizades e o crescimento pessoal ao longo do mês. Lembre-se de que os arcanos apontam caminhos e possibilidades, ajudando a tomar decisões mais alinhadas com o seu momento.

A seguir, confira as previsões do tarot de agosto para cada um dos signos!

Áries – A Imperatriz

O ariano viverá um período de crescimento e verá seus projetos ganharem força (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que agosto favorecerá o crescimento, a abundância e a realização de projetos importantes. No amor, o período trará mais romantismo e fortalecimento dos vínculos. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. A carreira ganhará impulso por meio da criatividade e da valorização dos seus talentos. A saúde pedirá apenas equilíbrio entre trabalho e descanso. Além disso, os amigos serão grandes incentivadores dos seus planos durante o mês.

Touro – Rainha de Paus

O taurino encontrará novas oportunidades ao confiar mais no próprio potencial (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” o(a) coloca em evidência, aumentando seu carisma e sua autoconfiança. O amor ganhará intensidade e favorecerá conversas sinceras que fortalecerão a relação. No trabalho, sua liderança poderá abrir portas para novas oportunidades e reconhecimento. A saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar de si. Além disso, as amizades serão importantes para renovar sua motivação e inspirar novos projetos.

Gêmeos – 5 de Ouros

O geminiano poderá superar desafios com persistência e aceitar o apoio de quem estiver ao seu lado (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Ouros”, agosto poderá trazer a sensação de que algumas situações estão caminhando mais lentamente do que o esperado. No amor, evite criar distância por orgulho e esteja aberto(a) ao diálogo. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais exigirão criatividade e persistência para serem superados. Será necessário cuidar da saúde física e emocional, buscando descanso sempre que possível. Entre amigos, permita que ofereçam apoio quando você precisar.

Câncer – Rei de Copas

O canceriano poderá conduzir escolhas com equilíbrio e fortalecer os laços afetivos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” indica que o mês favorecerá o equilíbrio emocional e decisões tomadas com maturidade. No amor, haverá mais compreensão e fortalecimento dos laços afetivos. A carreira poderá exigir liderança e inteligência emocional para resolver conflitos com sabedoria. A saúde tenderá a permanecer estável, principalmente se você respeitar seus limites. Além disso, as amizades serão excelentes conselheiras e companhias inspiradoras.

Leão – 9 de Espadas

O leonino deverá controlar as preocupações para enfrentar os desafios com tranquilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra que agosto pedirá atenção com pensamentos excessivos e preocupações que podem ganhar proporções maiores do que realmente têm. No amor, evite alimentar inseguranças e converse com sinceridade antes de tirar conclusões precipitadas. A carreira exigirá calma para enfrentar desafios sem ansiedade. A saúde merecerá cuidados especiais com o sono e com o equilíbrio emocional. Ademais, conte com os amigos para aliviar tensões e lembrá-lo(a) de que não precisa enfrentar tudo sozinho(a).

Virgem – A Justiça

O virginiano poderá colher os resultados do seu empenho e fazer escolhas importantes para o futuro (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “A Justiça” anuncia um mês de equilíbrio, responsabilidade e colheita de resultados proporcionais aos seus esforços. No amor, o período favorecerá relações sinceras e decisões importantes para o futuro. No trabalho, reconhecimento e novas oportunidades poderão surgir graças ao seu comprometimento. A saúde melhorará com uma rotina organizada. Por fim, as amizades se fortalecerão por meio da confiança e da reciprocidade.

Libra – 2 de Copas

O libriano poderá fortalecer parcerias e viver momentos especiais ao lado de quem ama (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Copas”, agosto destacará os relacionamentos e as parcerias em diferentes áreas da vida. No amor, haverá grande potencial para fortalecer vínculos ou iniciar uma história especial. A carreira também se beneficiará de boas alianças, acordos e trabalho em equipe. A saúde pedirá equilíbrio emocional e momentos de lazer. Por fim, as amizades terão papel fundamental em momentos de celebração e apoio.

Escorpião – 4 de Ouros

O escorpiano encontrará mais segurança ao equilibrar controle e abertura para mudanças (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” indica que o mês o(a) convidará a refletir sobre segurança e estabilidade, evitando tanto o excesso de controle quanto o medo de mudanças. No amor, demonstrar sentimentos será mais importante do que tentar proteger o coração o tempo todo. Na carreira, agosto favorecerá a organização financeira e o planejamento de longo prazo. Além disso, tente cuidar da saúde sem negligenciar o descanso e valorize as amizades que permanecem ao seu lado nos momentos importantes.

Sagitário – 8 de Ouros

O sagitariano conquistará bons resultados ao manter a dedicação e a disciplina (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” indica que agosto será marcado por dedicação, aprendizado e evolução constante. O amor crescerá por meio de gestos simples e do cuidado diário com a relação. No trabalho, sua persistência poderá render excelentes resultados e reconhecimento. A saúde melhorará com disciplina e novos hábitos. Por fim, as amizades poderão abrir portas para oportunidades ou compartilhar experiências enriquecedoras.

Capricórnio – O Enforcado

O capricorniano enxergará novas possibilidades ao respeitar o tempo de cada situação (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

Conforme a carta “O Enforcado”, agosto será um mês de reflexão e mudança de perspectiva antes de agir. No amor, respeitar o tempo das situações evitará desgastes desnecessários. A carreira poderá parecer mais lenta, mas esse período servirá para reorganizar estratégias importantes para o futuro. A saúde pedirá mais atenção ao descanso e ao bem-estar mental. Além disso, as amizades o(a) ajudarão a enxergar soluções sob novos ângulos.

Aquário – O Mago

O aquariano poderá aproveitar novas oportunidades e colocar seus planos em prática com criatividade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “O Mago” anuncia um período de iniciativa, criatividade e grandes possibilidades de realização. No amor, sua comunicação estará favorecida, facilitando aproximações e fortalecendo relações. A carreira ganhará impulso para novos projetos, negociações e oportunidades promissoras. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma equilibrada. Por fim, as amizades poderão ser parcerias importantes para colocar boas ideias em prática.

Peixes – 7 de Ouros

O pisciano verá seus esforços serem recompensados e poderá seguir em frente com mais confiança (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” indica que agosto será um mês de paciência e construção gradual dos resultados que você deseja. No amor, a confiança e o diálogo fortalecerão os relacionamentos, mesmo que algumas respostas demorem a chegar. Na carreira, continue investindo nos seus objetivos, pois os frutos do seu esforço estão se aproximando. A saúde pedirá atenção ao ritmo de vida para evitar desgaste. Além disso, as amizades oferecerão incentivo e tranquilidade para seguir em frente.