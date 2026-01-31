Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/01/2026

Neste sábado, as cartas do tarot pedem atenção com a mente e os pensamentos. Alguns ciclos se encerrarão para que outros melhores aconteçam. Por isso, será importante manter o foco, a clareza e a coragem para dar passos firmes diante de qualquer desafio.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos do zodíaco e aproveite da melhor forma!
Áries — Rei de Copas
O sábado pedirá equilíbrio emocional, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá ser chamado(a) a agir de forma madura, acolhedora e diplomática, especialmente em conversas delicadas. Lembre-se que liderar envolve ouvir e controlar os impulsos.
Touro — O Louco
De acordo com a carta “O Louco”, um começo se desenhará. Contudo, ele exigirá coragem para sair do controle e da zona de conforto. Confie mais no fluxo da vida e menos nos medos. O dia favorecerá decisões ousadas, desde que venham do coração.
Gêmeos — 3 de Espadas
Segundo a carta “3 de Espadas”, algumas verdades virão à tona e poderão doer, mas também libertar. Evite racionalizar sentimentos difíceis, se permitindo sentir, elaborar e seguir adiante com mais clareza emocional.
Câncer — O Sol
A Carta “O Sol” indica que o sábado poderá ser um ótimo dia. Clareza, alegria e boas notícias iluminarão o caminho. Por isso, aproveite para se expor mais, celebrar conquistas e fortalecer relações importantes.
Leão — Rei de Paus
A carta “Rei de Paus” pedirá autoconfiança e poder pessoal, mas também trará liderança, iniciativa e visão de futuro. Será um excelente dia para tomar decisões profissionais ou assumir o protagonismo em algo importante.
Virgem — O Diabo
Atenção aos excessos, culpas ou padrões repetitivos. A carta “O Diabo” pede consciência sobre o que está te prendendo — seja um hábito, um medo ou uma relação. A libertação começará com honestidade real e interna.
Libra — A Torre
Mudanças inesperadas poderão chacoalhar estruturas neste sábado, conforme a carta “A Torre”. Apesar do impacto inicial, essa quebra virá para libertar e realinhar sua vida com o que é verdadeiro. Lembre-se que resistir só prolongará o desconforto.
Escorpião — Pajem de Espadas
De acordo com a carta “Pajem de Espadas”, curiosidade, conversas e informações importantes marcarão o seu sábado. Logo, fique atento(a) às mensagens, estudos ou diálogos que tragam novas perspectivas. Por outro lado, tome cuidado com a impulsividade nas palavras.
Sagitário — A Justiça
A carta “A Justiça” simboliza um dia de decisões conscientes e colheita do que foi plantado. Contudo, ela pedirá coerência entre discurso e atitude. Assuntos legais, acordos ou escolhas importantes ganharão destaque.
Capricórnio — 4 de Copas
Segundo a carta “4 de Copas”, um desânimo passageiro ou uma sensação de estagnação poderão surgir. Mesmo assim, evite se fechar para oportunidades que estão mais próximas do que parecem. O dia pedirá gratidão e maior estado de presença.
Aquário — Pajem de Ouros
Novas ideias ligadas a trabalho, estudos ou finanças começarão a tomar forma. A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, planejamento e pequenos passos que construirão algo sólido no futuro.
Peixes — Cavaleiro de Paus
Movimento, entusiasmo e vontade de agir virão à tona. A carta “Cavaleiro de Paus” pede iniciativa, mas também atenção à impulsividade. Canalize essa energia em algo criativo ou produtivo para evitar dispersão.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.