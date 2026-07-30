Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/07/2026

A quinta-feira será marcada por novos começos, celebrações e pela valorização dos relacionamentos. Algumas cartas do tarot apontam para encerramentos necessários, enquanto outras revelam prosperidade, felicidade e crescimento pessoal. A energia do dia convidará a confiar no fluxo da vida, cultivar boas parcerias e transformar desafios em oportunidades de evolução.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

Áries poderá iniciar uma nova fase com coragem, entusiasmo e abertura para novas possibilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Louco“ anuncia um recomeço cheio de possibilidades e coragem para explorar novos caminhos. No amor, permita-se viver novas experiências sem carregar antigos medos. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá renovar seu entusiasmo. Sua saúde ganhará mais leveza quando você romper a rotina e experimentar hábitos diferentes. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inesquecíveis.

Touro — 4 de Paus

Touro viverá um dia de harmonia, celebrações e fortalecimento dos vínculos importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

De acordo com a carta “4 de Paus”, o dia será de harmonia, conquistas e momentos especiais. No amor, o relacionamento viverá uma fase de harmonia; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em um ambiente de confraternização. Na carreira, conquistas serão celebradas e poderão abrir novas portas. Sua saúde se fortalecerá com descanso e alegria. Entre amigos, encontros especiais renovarão sua energia e reforçarão antigas amizades.

Gêmeos — 3 de Copas

Gêmeos poderá aproveitar momentos de alegria, conexões positivas e boas experiências compartilhadas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” favorece celebrações, encontros e conexões positivas. No amor, a leveza e o bom humor fortalecerão a relação, aproximando ainda mais quem você ama. Na carreira, o trabalho em equipe trará excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você reservar tempo para o lazer e para as pessoas que lhe fazem bem. Entre amigos, o dia promete celebrações, reencontros e muitas risadas.

Câncer — 10 de Espadas

Câncer encerrará ciclos desgastantes e abrirá espaço para novos começos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Espadas”, um ciclo desgastante chegará ao fim, abrindo espaço para um novo começo. No amor, deixar antigas dores para trás ajudará a construir relações mais saudáveis. Na carreira, uma mudança inesperada poderá representar um importante recomeço. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias físicas e emocionais. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas será essencial para seguir em frente.

Leão — Ás de Ouros

Leão encontrará oportunidades de crescimento, estabilidade e prosperidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia oportunidades, estabilidade e crescimento concreto. No amor, a relação ganhará mais segurança; se estiver solteiro(a), poderá iniciar uma conexão promissora. Na carreira, surgirão chances de crescimento financeiro ou novos projetos. Sua saúde melhorará quando você investir em uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, uma parceria poderá trazer benefícios importantes para o futuro.

Virgem — 10 de Copas

Virgem terá um dia de satisfação emocional, harmonia e fortalecimento das relações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Copas”, o dia será de satisfação emocional e fortalecimento dos vínculos. No amor, a quinta-feira favorecerá o fortalecimento dos laços e a construção de planos em conjunto. Na carreira, o ambiente tenderá a ser mais acolhedor e colaborativo. Sua saúde ganhará equilíbrio por meio da tranquilidade emocional. Entre amigos, encontros com pessoas queridas renovarão sua alegria.

Libra — O Sol

Libra vivenciará ótimas oportunidades profissionais e um dia iluminado nas relações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz energia positiva, reconhecimento e boas realizações. No amor, o relacionamento viverá uma fase iluminada, repleta de cumplicidade e alegria. Na carreira, seu talento será reconhecido e poderá render excelentes oportunidades. Sua saúde se fortalecerá com mais disposição e bem-estar. Entre amigos, sua energia positiva atrairá boas companhias e momentos inesquecíveis.

Escorpião — Pajem de Espadas

Escorpião deverá valorizar a curiosidade e a atenção aos detalhes para tomar decisões mais conscientes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

De acordo com a carta “Pajem de Espadas”, a curiosidade, o aprendizado e a atenção aos detalhes estarão em destaque. No amor, conversas sinceras ajudarão a esclarecer dúvidas e fortalecer a confiança. Na carreira, novas informações ou oportunidades exigirão rapidez e inteligência. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e organizar melhor a rotina. Entre amigos, uma troca de ideias poderá trazer inspiração para novos projetos.

Sagitário — Os Enamorados

Sagitário poderá fortalecer parcerias e encontrar equilíbrio entre razão e emoção (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” destaca escolhas importantes e fortalecimento das parcerias. No amor, a sintonia aumentará e decisões tomadas em conjunto aproximarão ainda mais o casal. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, alianças estratégicas favorecerão seu crescimento. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, relações sinceras se fortalecerão por meio da confiança.

Capricórnio — O Hierofante

Capricórnio terá mais reconhecimento por sua dedicação no trabalho e viverá uma relação mais estável (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Segundo a carta “O Hierofante”, o dia favorecerá compromisso, sabedoria e respeito às tradições. No amor, a relação tenderá a ganhar mais compromisso e segurança. Na carreira, sua dedicação e responsabilidade serão reconhecidas. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina e hábitos saudáveis. Entre amigos, conselhos de pessoas experientes poderão fazer diferença em decisões importantes.

Aquário — 7 de Copas

Aquário terá diversas oportunidades na carreira, mas precisará ter mais atenção ao excesso de pensamentos e ansiedade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades, mas alerta para a necessidade de escolher com sabedoria. No amor, evite criar expectativas irreais e observe as atitudes antes de tomar decisões. Na carreira, diversas oportunidades surgirão, exigindo foco para não dispersar energia. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e ansiedade. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes ajudará a enxergar novos caminhos.

Peixes — 2 de Ouros

Peixes deverá buscar equilíbrio entre responsabilidades, emoções e rotina (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Conforme a carta “2 de Ouros”, será importante equilibrar responsabilidades e emoções. No amor, pequenas adaptações fortalecerão a convivência e trarão mais harmonia. Na carreira, será preciso organizar prioridades para aproveitar boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você administrar melhor seu tempo e evitar excessos. Entre amigos, a flexibilidade ajudará a manter relações leves e agradáveis.