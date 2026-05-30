Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/05/2026

O sábado trará uma energia intensa de mudança, crescimento e necessidade de adaptação emocional. Algumas cartas do tarot mostram reconhecimento, expansão e novas oportunidades, enquanto outras indicam encerramentos, inseguranças e situações inesperadas que poderão mexer com as emoções. O dia favorecerá quem conseguir transformar desafios em aprendizado, sem perder a confiança em si.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O dia trará movimento, coragem e avanço em diferentes áreas da vida do ariano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Segundo a carta “O Carro”, o dia trará movimento, coragem e avanço em diferentes áreas da vida. No amor, você tenderá a agir com mais segurança sobre aquilo que deseja construir emocionalmente. Na carreira, oportunidades importantes poderão surgir rapidamente, exigindo iniciativa e confiança nas próprias capacidades. A saúde ganhará mais energia e disposição, mas será importante evitar excessos e impulsividade. Entre amigos, sua determinação será admirada e poderá inspirar pessoas próximas.

Touro — 2 de Paus

O dia favorecerá planejamento, escolhas e a abertura do taurino para novas possibilidades no futuro (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica que o dia favorecerá o planejamento, as escolhas e a abertura para novas possibilidades no futuro. No amor, você poderá refletir mais sobre o rumo das relações e o que realmente deseja viver. Na carreira, novos projetos começarão a ganhar forma e trazer entusiasmo. A saúde emocional melhorará quando você parar de resistir às mudanças necessárias. Entre amigos, conversas importantes ajudarão você a enxergar caminhos diferentes.

Gêmeos — A Morte

O dia trará encerramentos importantes e necessidade de desapego ao geminiano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “A Morte” mostra encerramentos importantes e necessidade de desapego de situações que já perderam sentido. No amor, ciclos emocionais poderão chegar ao fim para abrir espaço para algo mais verdadeiro e alinhado com seu momento atual. Na carreira, mudanças inesperadas poderão assustar no início, mas trarão crescimento no futuro. A saúde emocional melhorará quando você aceitar transformações sem medo de recomeçar. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente se afastar.

Câncer — 6 de Paus

O dia favorecerá o reconhecimento, a autoestima elevada e a sensação de conquista pessoal do canceriano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Paus”, o dia favorecerá o reconhecimento, a autoestima elevada e a sensação de conquista pessoal. No amor, haverá mais valorização, carinho e demonstrações sinceras de afeto. Na carreira, seu esforço tenderá a ser percebido e recompensado de maneira positiva. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e momentos de prazer. Entre amigos e família, sua presença será celebrada e muito admirada.

Leão — 3 de Ouros

O dia favorecerá o trabalho em equipe, o reconhecimento e o crescimento gradual dos projetos do leonino (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” mostra que o dia favorecerá o trabalho em equipe, o reconhecimento e o crescimento gradual dos seus projetos. No amor, diálogo e parceria serão fundamentais para fortalecer relações importantes. Na carreira, ajuda de pessoas próximas e boas conexões poderão abrir portas interessantes. A saúde melhorará quando você evitar sobrecarga e aprender a dividir responsabilidades. Entre amigos, o clima será colaborativo e cheio de apoio.

Virgem — Rei de Copas

O virginiano estará mais equilibrado emocionalmente e consciente da importância de agir com maturidade diante dos desafios (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” indica que você estará mais equilibrado(a) emocionalmente e consciente da importância de agir com maturidade diante dos desafios. No amor, haverá espaço para conversas profundas e relações mais estáveis emocionalmente. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver situações delicadas com mais sabedoria. A saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos sem tentar controlar tudo racionalmente. Entre amigos, sua presença transmitirá segurança e acolhimento.

Libra — 8 de Espadas

O libriano precisará ter cuidado com excesso de pensamentos, inseguranças e sensação de bloqueio emocional (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” alerta para excesso de pensamentos, inseguranças e sensação de bloqueio emocional. No amor, medos antigos poderão fazer você enxergar dificuldades maiores do que realmente existem. Na carreira, será importante não deixar a ansiedade limitar sua capacidade de agir. A saúde emocional pedirá mais descanso mental e menos autocobrança. Entre amigos, procure apoio em vez de enfrentar tudo sozinho(a).

Escorpião — A Torre

O dia poderá trazer mudanças inesperadas, revelações importantes e quebra de padrões antigos ao escorpiano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Segundo a carta “A Torre”, o dia poderá trazer mudanças inesperadas, revelações importantes e quebra de padrões antigos. No amor, verdades escondidas poderão surgir, trazendo necessidade de transformação nas relações. Na carreira, situações imprevistas poderão tirar você da zona de conforto, mas abrirão espaço para crescimento. A saúde emocional pedirá cuidado com o estresse e o excesso de tensão acumulada. Entre amigos, algumas relações poderão passar por afastamentos ou mudanças repentinas.

Sagitário — 7 de Copas

O dia favorecerá os sonhos, a criatividade e a vontade do sagitariano de explorar novas possibilidades (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra que o dia favorecerá os sonhos, a criatividade e a vontade de explorar novas possibilidades, mas pedirá atenção às ilusões. No amor, será importante separar fantasia da realidade antes de criar grandes expectativas. Na carreira, muitas oportunidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo mais foco e clareza. A saúde emocional melhorará quando você organizar melhor seus pensamentos e prioridades. Entre amigos, conversas inspiradoras movimentarão o sábado.

Capricórnio — A Roda da Fortuna

O dia trará mudanças positivas e movimento ao capricorniano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia trará mudanças positivas, movimento e sensação de que a vida começará a se reorganizar naturalmente. No amor, situações inesperadas poderão trazer novas oportunidades emocionais ou renovar relações desgastadas. Na carreira, boas surpresas tenderão a surgir quando você menos esperar. A saúde melhorará quando você aceitar que nem tudo pode ser controlado o tempo todo. Entre amigos, novidades e reencontros poderão alegrar sua rotina.

Aquário — 5 de Ouros

O aquariano estará mais sensível emocionalmente (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra um dia mais sensível emocionalmente, trazendo sensação de insegurança ou necessidade de acolhimento. No amor, será importante não se fechar diante de frustrações passageiras. Na carreira, desafios financeiros ou emocionais poderão gerar preocupação, mas tenderão a ser temporários. A saúde pedirá mais atenção ao cansaço emocional e à autoestima. Entre amigos, procure se aproximar de pessoas que realmente oferecem apoio verdadeiro.

Peixes — 6 de Espadas

O dia favorecerá a cura emocional, o afastamento de conflitos e a busca do pisciano por mais tranquilidade interna (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Segundo a carta “6 de Espadas”, o dia favorecerá a cura emocional, o afastamento de conflitos e a busca por mais tranquilidade interna. No amor, você poderá sentir necessidade de deixar para trás situações desgastantes para viver relações mais leves. Na carreira, mudanças graduais tenderão a trazer sensação de alívio e renovação. A saúde emocional melhorará quando você desacelerar a mente e respeitar seu próprio tempo. Entre amigos, conexões mais sinceras e tranquilas ganharão destaque.