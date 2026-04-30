Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/04/2026

A quinta-feira encerrará o mês com uma energia de emoções à flor da pele, novos começos e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários, enquanto outras apontam oportunidades, sentimentos renovados e movimento. Será um dia de fechamento, mas também de preparação para um novo ciclo.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Copas

O ariano precisará mudar o foco para que as oportunidades apareçam (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades à sua frente.

Touro — 8 de Paus

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia do taurino (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia. Segundo a carta “8 de Paus”, isso poderá trazer respostas, mensagens ou mudanças inesperadas. Será importante aproveitar o fluxo.

Gêmeos — Pajem de Copas

Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao dia do geminiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.

Câncer — Pajem de Paus

Uma ideia ou uma oportunidade poderá aparecer ao canceriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica que novidades e entusiasmo poderão surgir. Uma ideia ou uma oportunidade poderá aparecer, trazendo energia e motivação.

Leão — 10 de Espadas

Algo chegará ao fim na vida do leonino, trazendo libertação e recomeço (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Um ciclo se encerrará. Segundo a carta “10 de Espadas”, algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Virgem — Ás de Copas

O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração do virginiano (Imagem: ollomy | Shutterstock

Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração.

Libra — Pajem de Ouros

Novas oportunidades surgirão no campo profissional ou financeiro do libriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades surgirão, especialmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer.

Escorpião — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais ao escorpiano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

O romantismo e a sensibilidade estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais.

Sagitário — Rei de Paus

Confiança e liderança marcarão o dia do sagitariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Confiança e liderança marcarão o dia. A carta “Rei de Paus” indica favorecimento de atitude, coragem e protagonismo.

Capricórnio — 4 de Copas

O capricorniano precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Será preciso cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.

Aquário — 8 de Copas

O dia pedirá desapego e coragem ao aquariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia pedirá desapego e coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido.

Peixes — O Imperador

O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes ao pisciano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A postura firme e a liderança estarão em alta, conforme a carta “O Imperador”. O dia pedirá organização, estratégia e decisões conscientes.