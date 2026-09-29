Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/09/2026

A terça-feira trará uma energia de movimento, conexões e conquistas. As cartas do tarot mostram um dia favorável para quem deseja avançar, tomar iniciativas e fortalecer relações importantes, mas também pedem equilíbrio para que a pressa não atrapalhe boas oportunidades. Haverá sinais de reconhecimento, novos começos e parcerias capazes de abrir caminhos. A mensagem do dia é confiar mais na própria capacidade de conduzir as situações, sem deixar de ouvir a intuição e respeitar os próprios limites.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O nativo de Áries terá um dia de iniciativa, movimento e encontros interessantes (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Carro” revela movimento e mostra um dia de determinação, iniciativa e vontade de chegar mais longe. No amor, você poderá tomar a frente de uma situação e deixar mais claro o que deseja viver. Na carreira, sua capacidade de agir rapidamente favorecerá avanços importantes. Na saúde, canalize a energia sem ultrapassar seus limites e evite fazer tudo ao mesmo tempo. Entre amigos, convites e deslocamentos agitarão a rotina e trarão encontros interessantes.

Touro — Pajem de Espadas

O nativo de Touro precisará desacelerar a mente diante de conversas e informações do dia (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” pede atenção às informações, aos diálogos e às novidades que chegarão ao longo do dia. No amor, uma mensagem ou conversa poderá despertar curiosidade, mas evite analisar cada palavra em excesso. Na carreira, observe ideias, aprendizados e oportunidades de comunicação. Na saúde, será importante desacelerar a mente e não alimentar preocupações desnecessárias. Entre amigos, uma notícia movimentará o grupo, mas confirme os fatos antes de tirar conclusões.

Gêmeos — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Gêmeos poderá resolver pendências com agilidade (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” aumenta a velocidade mental e a disposição para resolver pendências de uma vez. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma questão importante, mas cuide para que a sinceridade não venha acompanhada de impulsividade. Na carreira, sua agilidade ajudará a tomar decisões e a colocar tarefas em dia. Na saúde, será necessário controlar a ansiedade e respeitar o descanso. Entre amigos, pense antes de responder e escolha com sabedoria quais discussões realmente merecem sua energia.

Câncer — 6 de Paus

O nativo de Câncer poderá ter seus esforços reconhecidos e sentir mais confiança em si (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento, confiança e a sensação de que seus esforços começam a ser percebidos. No amor, você poderá receber uma demonstração de admiração ou notar que está mais seguro(a) sobre aquilo que deseja. Na carreira, elogios, avanços ou boas notícias fortalecerão sua autoestima. Na saúde, será importante aproveitar a disposição sem exagerar nas atividades. Entre amigos, compartilhe suas conquistas com quem realmente torce a seu favor e permita-se celebrar.

Leão — Rainha de Copas

O nativo de Leão precisará preservar a própria energia (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” convida a equilibrar sua força habitual com mais sensibilidade e escuta afetuosa. No amor, o dia favorecerá carinho, acolhimento e conversas capazes de aprofundar uma conexão. Na carreira, sua empatia poderá melhorar relações profissionais e ajudar na condução de situações delicadas. Na saúde, será importante cuidar do emocional e não absorver os problemas alheios. Entre amigos, você estará disponível para oferecer apoio, mas preserve também sua própria energia.

Virgem — Ás de Copas

O nativo de Virgem poderá recuperar a motivação e fortalecer vínculos afetivos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia uma renovação emocional e abre espaço para experiências que tragam mais alegria e satisfação. No amor, uma aproximação poderá revelar sentimentos novos ou reacender uma relação já existente. Na carreira, trabalhar com algo que desperte entusiasmo devolverá sua motivação. Na saúde, atividades prazerosas e cuidados com o bem-estar serão especialmente benéficos. Entre amigos, demonstrações sinceras de afeto fortalecerão vínculos e trarão uma sensação maior de acolhimento.

Libra — 2 de Copas

O nativo de Libra fortalecerá vínculos por meio de encontros e trocas sinceras (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece encontros, acordos e conexões baseadas em reciprocidade. No amor, o dia poderá trazer união, carinho e uma conversa capaz de fortalecer um vínculo valioso. Na carreira, parcerias e negociações tenderão a fluir melhor quando houver confiança entre as partes. Na saúde, será positivo cuidar do equilíbrio emocional. Entre amigos, uma troca sincera poderá aproximar você de alguém e mostrar o quanto algumas relações são importantes para o seu bem-estar.

Escorpião — A Temperança

O nativo de Escorpião precisará evitar decisões precipitadas e respeitar o ritmo das coisas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, paciência e capacidade de encontrar o meio-termo diante das situações. No amor, conversas tranquilas ajudarão a harmonizar diferenças e favorecerão relações construídas com mais compreensão. Na carreira, evite decisões precipitadas e permita que os processos aconteçam no ritmo adequado. Na saúde, será importante equilibrar atividade, descanso e alimentação. Entre amigos, você poderá assumir um papel conciliador e contribuir para transformar uma tensão em entendimento.

Sagitário — O Imperador

O nativo de Sagitário poderá fortalecer sua posição profissional com organização e disciplina (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “O Imperador” traz estabilidade, liderança e uma postura mais firme diante das responsabilidades. No amor, você poderá buscar relações mais estruturadas e demonstrar sentimentos por meio de atitudes concretas, mas sem transformar segurança em controle. Na carreira, organização, autoridade e disciplina favorecerão decisões importantes e fortalecerão sua posição profissional. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada. Entre amigos, procure orientar sem assumir para si todas as obrigações do grupo.

Capricórnio — 4 de Paus

O nativo de Capricórnio viverá momentos felizes ao lado de pessoas queridas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz estabilidade, celebração e motivos para reconhecer aquilo que já foi conquistado. No amor, o clima favorecerá aproximação, segurança e momentos felizes ao lado de quem realmente soma. Na carreira, uma etapa poderá chegar a um resultado satisfatório. Na saúde, será importante equilibrar responsabilidades com lazer. Entre amigos, encontros, comemorações ou simplesmente estar perto de pessoas queridas renovarão suas energias.

Aquário — Cavaleiro de Paus

O nativo de Aquário estará com o magnetismo em alta e poderá viver uma nova paixão (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” aumenta sua energia, ousadia e vontade de experimentar algo diferente. No amor, o magnetismo estará em alta e uma atitude espontânea poderá movimentar a vida afetiva ou despertar uma nova paixão. Na carreira, iniciativa e criatividade favorecerão projetos que dependem de coragem e rapidez. Na saúde, será importante canalizar essa disposição sem exagerar. Entre amigos, convites inesperados e programas inusitados poderão tirar você da rotina e trazer boas experiências.

Peixes — 3 de Ouros

O nativo de Peixes conquistará bons resultados por meio do trabalho em equipe (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” destaca colaboração, aprendizado e a construção de resultados por meio do trabalho conjunto. No amor, valorize relações em que existe disposição para crescer lado a lado, sem deixar todo o esforço nas mãos de uma só pessoa. Na carreira, parcerias poderão trazer reconhecimento e abrir portas para projetos importantes. Na saúde, pequenas melhorias na rotina tenderão a gerar bons frutos. Entre amigos, trocar conhecimentos e aceitar ajuda fortalecerá vínculos e revelará novas oportunidades.