Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/03/2026

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Neste domingo, o tarot traz uma energia de movimento, decisões e ajustes importantes. Algumas cartas indicam avanço e conquistas, enquanto outras apontam sobrecarga, mudanças inesperadas e necessidade de desapego. O dia pedirá foco e consciência para não agir no automático.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

Para Áries, será um dia para assumir o comando da própria vida e seguir firme em busca dos objetivos (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

O dia será de direção e conquista. De acordo com a carta “O Carro”, o domingo favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes. Assuma o controle e siga com confiança.

Touro — Pajem de Copas

Touro poderá vivenciar situações que despertarão emoções leves e agradáveis (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” mostra que sensibilidade e boas surpresas emocionais poderão surgir. Um gesto, uma mensagem ou um convite poderá trazer leveza ao seu dia.

Gêmeos — A Temperança

Gêmeos precisará agir com mais equilíbrio para lidar melhor com os desafios (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio e paciência. A carta “A Temperança” indica a necessidade de ajustar situações com calma. Evite excessos e confie no tempo.

Câncer — 10 de Paus

Câncer deverá repensar o excesso de tarefas e cuidar do próprio limite (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado com a sobrecarga. Conforme a carta “10 de Paus”, o dia poderá trazer responsabilidades excessivas. Avalie o que realmente precisa carregar.

Leão — 2 de Ouros

Para Leão, será essencial conciliar diferentes áreas sem perder o controle (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Será importante ter mais equilíbrio entre diferentes áreas da vida. A carta “2 de Ouros” indica necessidade de organização para lidar com várias demandas.

Virgem — 4 de Paus

Virgem encontrará razões para comemorar e se sentir mais seguro (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Mais estabilidade e celebração. Segundo a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá momentos de alegria, segurança e conquistas no campo pessoal.

Libra — O Mago

Libra terá em mãos as ferramentas necessárias para dar início a algo importante (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Confie no poder de realização. A carta “O Mago” mostra que você tem tudo o que precisa para iniciar algo importante. Aproveite o dia para agir.

Escorpião — Pajem de Paus

Escorpião poderá se deparar com estímulos que renovarão a disposição (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica novidades e entusiasmo. Algo novo poderá surgir, trazendo energia e motivação para o seu dia.

Sagitário — O Imperador

Para Sagitário, agir com autoridade e planejamento fará toda a diferença (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Tenha postura firme e liderança. A carta “O Imperador” pede organização, estratégia e decisões conscientes. Assuma o controle.

Capricórnio — A Torre

Capricórnio passará por situações que poderão transformar rumos de forma repentina (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)



Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica libertação de algo que já não fazia sentido.

Aquário — 8 de Copas

Aquário sentirá que é hora de se afastar do que já não faz sentido (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra um desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não faz sentido emocionalmente.

Peixes — 5 de Espadas

Peixes deverá evitar desgastes causados por conflitos desnecessários (Imagem: chechivalorsa | Shutterstock)

Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional. Nem toda batalha vale a pena.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.