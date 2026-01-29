Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As cartas do tarot indicam, nesta quinta-feira (29/01), uma força mental intensa para a maioria dos signos do zodíaco. O dia pedirá resiliência, firmeza e coragem para seguir os próprios ideais, sem medos ou inseguranças. Também revelam a importância de deixar ir aquilo que não compensa mais manter.

Confira, a seguir, as previsões do tarot para os signos do zodíaco!

Áries — 5 de Espadas

O ariano deverá lembrar que nem toda vitória compensa o desgaste (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Conforme a carta “5 de Espadas”, conflitos poderão surgir ao longo do dia, especialmente por disputas de poder ou pela necessidade de ter razão. No entanto, será importante lembrar que nem toda vitória compensa o desgaste. Avaliar se insistir vale a pena ou se o silêncio é a melhor estratégia fará toda a diferença.

Touro — Cavaleiro de Paus

Para o taurino, convites inesperados ou impulsos de mudança ganharão força (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

O dia pedirá movimento, ousadia e atitude, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”. Convites inesperados ou impulsos de mudança ganharão força. Ainda assim, será necessário cuidado com decisões precipitadas: o entusiasmo ajudará, mas precisará de direção.

Gêmeos — A Morte

Será um dia de transformação profunda para o geminiano (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Este será um dia de transformação profunda, conforme a carta “A Morte”. Algo chegará definitivamente ao fim para abrir espaço ao novo, e resistir apenas prolongará o desconforto. Confiar será essencial, pois o que se encerrará permitirá caminhos mais alinhados com quem você está se tornando.

Câncer — 5 de Copas

O canceriano deverá levantar o olhar e perceber o que ainda permanece de pé (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

O foco poderá se voltar para perdas ou frustrações, mas nem tudo estará perdido. A carta “5 de Copas” indica a importância de levantar o olhar e perceber o que ainda permanece de pé. Haverá apoio emocional disponível, e aceitá-lo será fundamental.

Leão — 9 de Copas

O leonino poderá reconhecer as próprias conquistas sem culpa (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” mostra sentimentos de satisfação e realização. Desejos atendidos, boas notícias ou uma sensação de plenitude marcarão o dia. Aproveitar, celebrar e reconhecer as próprias conquistas sem culpa será importante.

Virgem — Rainha de Paus

O virginiano tenderá a se destacar naturalmente, seja no trabalho ou nas relações (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Confiança, magnetismo e liderança estarão em alta. Você tenderá a se destacar naturalmente, seja no trabalho ou nas relações. A carta “Rainha de Paus” pede mais confiança no próprio brilho e menos espaço para a autocrítica.

Libra — Rei de Copas

Para o libriano, será um excelente dia para resolver questões afetivas com serenidade (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

O equilíbrio emocional será o maior trunfo da quinta-feira, conforme a carta “Rei de Copas”. Conversas importantes exigirão empatia, maturidade e sinceridade. Será um excelente dia para resolver questões afetivas com serenidade.

Escorpião — 3 de Paus

Para o escorpiano, oportunidades poderão surgir a partir de algo iniciado no passado (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

O dia favorecerá a expansão e a visão de futuro, segundo a carta “3 de Paus”. Planos começarão a ganhar forma, e oportunidades poderão surgir a partir de algo iniciado no passado. Pensar grande será positivo, desde que haja estratégia.

Sagitário — Os Amantes

Para o sagitariano, ouvir o coração será essencial, mas sem ignorar a consciência (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Decisões importantes estarão em destaque, especialmente no campo afetivo. A carta “Os Amantes” mostra a necessidade de alinhar desejo e valores. Ouvir o coração será essencial, mas sem ignorar a consciência.

Capricórnio — O Mundo

Para o capricorniano, um ciclo se encerrará com sensação de sucesso (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Conclusões positivas marcarão a quinta-feira, revela a carta “O Mundo”. Um ciclo se encerrará com sensação de sucesso, reconhecimento e missão cumprida. Será um ótimo momento para celebrar conquistas e se preparar para um novo começo em outro nível.

Aquário — 5 de Paus

O aquariano deverá lembrar que nem tudo precisa virar batalha (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Ambientes competitivos ou com opiniões divergentes poderão surgir, segundo a carta “5 de Paus”. Será importante lembrar que nem tudo precisa virar batalha. Escolher bem onde investir energia ajudará a evitar conflitos desnecessários.

Peixes — A Força

O pisciano conseguirá lidar com desafios sem agressividade, usando a sensibilidade como aliada (Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock)

Domínio emocional, coragem silenciosa e poder interior marcarão o dia, conforme a carta “A Força”. Você conseguirá lidar com desafios sem agressividade, usando a sensibilidade como aliada. Confiar na própria capacidade de conduzir situações difíceis com amor e firmeza será essencial.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.