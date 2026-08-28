Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/08/2026

De acordo com o tarot, a sexta-feira trará uma combinação de oportunidades, decisões, sentimentos renovados e necessidade de pausa. As cartas mostram um período favorável para quem estiver disposto a colaborar, reconhecer seus desejos e agir com mais confiança, mas também lembram que nem toda resposta precisa ser imediata. O segredo será perceber o momento certo de avançar e quando é melhor observar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Ouros

O ariano terá um dia favorável para unir forças, mostrar seu talento e fortalecer relações por meio da cooperação (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” indica parcerias, reconhecimento e construção conjunta, mostrando que seu esforço poderá ser valorizado. No amor, a disposição para construir em conjunto fortalecerá os vínculos. Na carreira, uma colaboração poderá abrir portas importantes. Na saúde, dividir responsabilidades ajudará a evitar sobrecarga e preservar sua energia. Entre amigos, uma atividade em grupo poderá aproximá-lo(a) de pessoas que reconhecem e valorizam suas qualidades.

Touro — 5 de Paus

O taurino deverá lidar com divergências com equilíbrio, usando os desafios como estímulo para mostrar seu potencial (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” traz movimento, disputas e opiniões diferentes, exigindo jogo de cintura para não transformar qualquer divergência em conflito. No amor, pequenas discussões poderão surgir, mas não precisarão comprometer a relação. Na carreira, a concorrência poderá estimular você a mostrar seu potencial. Na saúde, evite acumular tensão e procure formas de liberar o estresse. Entre amigos, diferenças de opinião poderão aparecer, mas uma conversa madura ajudará a manter a harmonia.

Gêmeos — O Julgamento

O geminiano terá a chance de tomar decisões importantes e compreender melhor os caminhos que deseja seguir (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica despertar, decisões e a oportunidade de deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. No amor, uma conversa poderá trazer clareza sobre o futuro de uma relação. Na carreira, uma escolha importante poderá recolocar você no caminho que realmente deseja. Na saúde, o dia favorecerá uma revisão de hábitos e prioridades. Entre amigos, reencontros ou conversas sobre situações do passado poderão trazer uma nova compreensão sobre antigos vínculos.

Câncer — Cavaleiro de Copas

O canceriano poderá viver momentos de carinho e aproximação, com boas surpresas no campo afetivo e profissional (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz romantismo, sensibilidade e boas oportunidades de aproximação. No amor, uma declaração, um convite ou um gesto de carinho poderá deixar o dia especial. Na carreira, uma proposta interessante poderá surgir por meio de uma parceria. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a equilibrar as emoções e recuperar a disposição. Entre amigos, alguém poderá surpreendê-lo(a) com uma demonstração sincera de afeto.

Leão — Pajem de Espadas

O leonino estará mais atento às informações e poderá esclarecer dúvidas por meio de conversas e observações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” estimula a curiosidade, a comunicação e a busca por novas informações. No amor, uma conversa poderá revelar sentimentos ou intenções que estavam pouco claros. Na carreira, observar detalhes e fazer perguntas será importante para evitar equívocos. Na saúde, cuide do excesso de pensamentos e procure descansar a mente. Entre amigos, novidades poderão chegar rapidamente, mas confirme aquilo que ouvir antes de tirar conclusões.

Virgem — Ás de Copas

O virginiano vivenciará uma fase de renovação dos sentimentos, com oportunidades de fortalecer vínculos e recuperar a motivação (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia renovação emocional, abertura para o afeto e sentimentos que começarão a florescer. No amor, uma nova paixão ou uma demonstração sincera de carinho poderá mexer profundamente com você. Na carreira, uma atividade que desperte entusiasmo poderá devolver sua motivação. Na saúde, cuidar das emoções será essencial para manter o equilíbrio. Entre amigos, gestos espontâneos de carinho poderão fortalecer relações e aproximar você de pessoas especiais.

Libra — Os Enamorados

O libriano poderá estreitar conexões e precisará fazer escolhas considerando tanto a razão quanto seus verdadeiros desejos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca escolhas, conexões e sentimentos em destaque. No amor, o dia favorecerá encontros e conversas que poderão aprofundar uma relação. Na carreira, uma decisão entre dois caminhos poderá exigir que você considere não apenas a lógica, mas também aquilo que realmente deseja. Na saúde, procure alinhar sua rotina às necessidades do corpo e da mente. Entre amigos, uma conexão especial poderá se fortalecer, trazendo mais cumplicidade e confiança.

Escorpião — 10 de Copas

O escorpiano encontrará acolhimento e felicidade nas relações, fortalecendo os laços com pessoas importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” traz harmonia, afeto e sensação de pertencimento. No amor, o dia favorecerá momentos de felicidade e fortalecimento dos vínculos. Na carreira, o apoio das pessoas próximas poderá contribuir para uma fase mais equilibrada. Na saúde, ambientes acolhedores e relações positivas ajudarão a renovar suas energias. Entre amigos, encontros agradáveis e demonstrações de carinho poderão fazer você perceber o quanto é querido(a).

Sagitário — Rainha de Paus

O sagitariano estará mais confiante e magnético, favorecendo novas aproximações e oportunidades de se destacar (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumenta o magnetismo, a confiança e o poder de iniciativa. No amor, seu charme estará em alta e poderá favorecer novas aproximações ou reacender a paixão. Na carreira, sua criatividade e coragem para se posicionar poderão chamar atenção. Na saúde, movimentar o corpo e fazer atividades que elevem sua autoestima será positivo. Entre amigos, sua energia contagiante poderá colocá-lo(a) no centro dos acontecimentos e aproximar pessoas interessantes.

Capricórnio — Ás de Paus

O capricorniano sentirá mais disposição para iniciar projetos, viver novidades e sair da zona de conforto (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” traz entusiasmo, iniciativa e uma vontade renovada de começar algo diferente. No amor, uma faísca poderá surgir e transformar uma aproximação em algo mais intenso. Na carreira, uma nova ideia ou projeto poderá despertar grande motivação. Na saúde, aproveite a energia para movimentar o corpo e abandonar a acomodação. Entre amigos, um convite ou plano espontâneo poderá tirar você da rotina e proporcionar experiências estimulantes.

Aquário — A Sacerdotisa

O aquariano deverá confiar mais na intuição e observar as situações com calma antes de tomar decisões ou revelar seus planos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e confiança na própria intuição. No amor, nem tudo precisará ser dito imediatamente, e observar atitudes poderá revelar mais do que palavras. Na carreira, será melhor analisar informações antes de revelar seus próximos passos. Na saúde, respeite a necessidade de descanso e de recolhimento. Entre amigos, mantenha certa discrição e evite compartilhar planos ou assuntos pessoais antes de sentir que é o momento adequado.

Peixes — 4 de Espadas

O pisciano precisará desacelerar e priorizar o descanso para recuperar as energias e reorganizar os sentimentos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica pausa, recuperação e um pouco mais de tranquilidade depois de períodos de desgaste. No amor, dar espaço para respirar poderá ajudar a reorganizar sentimentos. Na carreira, será importante não tentar resolver tudo de uma vez. Na saúde, descanso físico e mental deverá ser prioridade, especialmente se estiver acumulando cansaço. Entre amigos, talvez você prefira encontros mais tranquilos ou até um pouco de solitude, e respeitar essa necessidade fará bem.