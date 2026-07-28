Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/07/2026

Para a terça-feira, o tarot destaca oportunidades de crescimento, novos começos e a importância de agir com estratégia. Enquanto algumas cartas convidam à coragem para iniciar uma nova fase, outras lembram que a prudência e a inteligência emocional são fundamentais para alcançar bons resultados. Confie na sua intuição, mas também mantenha os pés no chão para aproveitar o melhor que o universo tem a oferecer.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Copas

Novas oportunidades poderão aparecer na carreira do ariano, desde que o nativo mantenha o foco (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades surgindo ao mesmo tempo, mas pede discernimento para fazer as melhores escolhas. No amor, evite criar expectativas irreais e valorize quem demonstra interesse por meio de atitudes. Na carreira, novas oportunidades aparecerão, desde que você mantenha o foco. Sua saúde pedirá equilíbrio emocional para não se perder em preocupações desnecessárias. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ajudará a enxergar o caminho com mais clareza.

Touro — Ás de Ouros

O taurino poderá ter oportunidades de prosperidade e crescimento (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia excelentes oportunidades de prosperidade e crescimento. No amor, a relação tenderá a ganhar mais segurança; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com potencial para algo duradouro. Na carreira, portas importantes se abrirão para novos projetos ou ganhos financeiros. Sua saúde melhorará quando você estabelecer uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, boas parcerias poderão trazer benefícios inesperados.

Gêmeos — Cavaleiro de Espadas

A iniciativa do geminiano permitirá aproveitar oportunidades antes da concorrência (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” favorece movimento, coragem e decisões rápidas. No amor, conversas francas ajudarão a esclarecer sentimentos e resolver pendências. Na carreira, sua iniciativa permitirá aproveitar oportunidades antes da concorrência. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de ansiedade e à necessidade de desacelerar em alguns momentos. Entre amigos, debates produtivos poderão trazer novas ideias e aprendizados.

Câncer — 10 de Espadas

A saúde do canceriano pedirá descanso e recuperação física e emocional (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo difícil e a possibilidade de recomeçar com mais leveza. No amor, deixar o passado para trás abrirá espaço para relações mais saudáveis. Na carreira, um desafio poderá dar lugar a novas oportunidades. Sua saúde pedirá descanso e recuperação física e emocional. Entre amigos, permaneça próximo de quem oferece apoio verdadeiro neste momento de renovação.

Leão — Rainha de Copas

A inteligência emocional do leonino será um diferencial para resolver desafios e fortalecer parcerias (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” fortalece a sensibilidade, a empatia e o equilíbrio emocional. No amor, o carinho e a compreensão aproximarão ainda mais quem você ama. Na carreira, sua inteligência emocional será um diferencial para resolver desafios e fortalecer parcerias. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus sentimentos e desacelerar a rotina. Entre amigos, sua capacidade de acolher fará toda a diferença para alguém especial.

Virgem — A Força

A paciência e o diálogo fortalecerão a relação do escorpiano (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “A Força” revela coragem, autocontrole e capacidade de superar qualquer obstáculo. No amor, a paciência e o diálogo fortalecerão a relação. Na carreira, sua perseverança será reconhecida e poderá render bons resultados. Sua saúde ganhará mais equilíbrio quando você administrar melhor o estresse e respeitar seus limites. Entre amigos, sua postura firme e generosa inspirará aqueles que convivem com você.

Libra — 7 de Espadas

Agir com discrição ajudará o libriano a proteger seus planos e evitar conflitos (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede cautela e estratégia ao lidar com situações delicadas. No amor, a sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, agir com discrição ajudará a proteger seus planos e evitar conflitos. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar carregar preocupações sozinho(a). Entre amigos, confie apenas em quem demonstra lealdade por meio de atitudes.

Escorpião — Cavaleiro de Ouros

Pequenos gestos de dedicação fortalecerão a relação do escorpiano (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência será recompensada. No amor, pequenos gestos de dedicação fortalecerão a relação e criarão mais segurança. Na carreira, seu comprometimento trará reconhecimento e crescimento gradual. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos saudáveis e respeitar seu ritmo. Entre amigos, relações construídas com confiança tenderão a se tornar ainda mais sólidas.

Sagitário — Ás de Paus

Surgirão excelentes oportunidades para o sagitariano iniciar projetos e colocar ideias em prática (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia entusiasmo, criatividade e novos começos. No amor, a paixão ganhará força; se estiver solteiro(a), poderá viver uma conexão empolgante. Na carreira, surgirão excelentes oportunidades para iniciar projetos e colocar ideias em prática. Sua saúde ganhará mais disposição e energia para enfrentar novos desafios. Entre amigos, convites e experiências diferentes prometem momentos inesquecíveis.

Capricórnio — Rei de Paus

O capricorniano terá condições de assumir novos desafios e conquistar reconhecimento (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” fortalece sua liderança, determinação e visão de futuro. No amor, sua segurança transmitirá confiança e fortalecerá os vínculos afetivos. Na carreira, você terá condições de assumir novos desafios e conquistar reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para objetivos que realmente fazem sentido. Entre amigos, sua motivação inspirará aqueles que compartilham dos mesmos sonhos que os seus.

Aquário — O Mundo

Conquistas importantes poderão abrir portas para novos horizontes ao aquariano (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “O Mundo” anuncia realização, expansão e o fechamento de um ciclo com sucesso. No amor, a felicidade e a estabilidade marcarão o dia. Na carreira, conquistas importantes poderão abrir portas para novos horizontes. Sua saúde ganhará mais equilíbrio e vitalidade para aproveitar essa fase positiva. Entre amigos, reencontros e celebrações tornarão a terça-feira ainda mais especial.

Peixes — A Sacerdotisa

Ouvir o coração antes de tomar decisões ajudará o pisciano a construir relações mais verdadeiras (Imagem: Vector Balance | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida à introspecção e ao fortalecimento da intuição. No amor, ouvir o coração antes de tomar decisões ajudará a construir relações mais verdadeiras. Na carreira, observar e planejar será mais vantajoso do que agir por impulso. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e encontrar momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, uma conversa profunda poderá trazer as respostas que você procura.