Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2026

O sábado será marcado por ajustes emocionais, recomeços e a necessidade de equilíbrio interno. Algumas cartas do tarot indicam ansiedade e encerramentos, enquanto outras apontam oportunidades, crescimento e reconexão com o próprio poder. De modo geral, o dia pedirá calma para lidar com as emoções, além de clareza para agir.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 9 de Espadas
Você deverá ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos. Isso porque a carta “9 de Espadas” indica que a preocupação poderá estar maior na sua mente do que na realidade. O ideal será manter a calma.
Touro — Rei de Ouros
De acordo com a carta “Rei de Ouros”, haverá estabilidade e segurança material neste sábado. Será um dia favorável para decisões práticas, especialmente no trabalho e nas finanças. Portanto, confie na sua experiência.
Gêmeos — Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão o sábado. Segundo a carta “Pajem de Paus”, ideias ou convites poderão trazer boas energias. Logo, permita-se explorar novas possibilidades.
Câncer — O Mago
O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. Em resumo, o dia favorecerá iniciativas e novos projetos.
Leão — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de ciclos. Nesse cenário, algo chegará ao fim, trazendo desconfortos. Contudo, também haverá libertação e recomeços.
Virgem — 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” pede equilíbrio entre as responsabilidades. Será um dia importante para se organizar e lidar com várias demandas ao mesmo tempo.
Libra — A Temperança
Harmonia e paciência serão importantes neste sábado. A carta “A Temperança” sugere a necessidade de ajustar as situações com calma. Portanto, evite excessos.
Escorpião — Rainha de Ouros
Estabilidade e bem-estar marcarão o dia. A carta “Rainha de Ouros” favorece a segurança, o conforto e a valorização do que você construiu.
Sagitário — O Enforcado
Segundo a carta “O Enforcado”, mudanças de perspectivas ocorrerão neste sábado. No processo, lembre-se de que nem tudo pode ser resolvido rapidamente. Portanto, o melhor será refletir antes de agir.
Capricórnio — 8 de Ouros
A carta “8 de Ouros” pede foco e dedicação. Isso porque o dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. Portanto, continue firme.
Aquário — A Imperatriz
Conforme a carta “A Imperatriz”, haverá crescimento, autoestima e abundância. O sábado favorecerá o cuidado e a conexão com seu poder pessoal.
Peixes — A Lua
Emoções intensas e possíveis dúvidas surgirão neste sábado. Com isso, a carta “A Lua” pede atenção a ilusões e inseguranças. Ao longo do dia, será importante confiar na intuição, mas também buscar clareza.
Por Viviane Petterson
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.