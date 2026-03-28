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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 28/03/26 07h06
As energias deste sábado indicam encerramentos, mas também oportunidades de crescimento e renovação (Imagem: Melinda Nagy | Shutterstock)

O sábado será marcado por ajustes emocionais, recomeços e a necessidade de equilíbrio interno. Algumas cartas do tarot indicam ansiedade e encerramentos, enquanto outras apontam oportunidades, crescimento e reconexão com o próprio poder. De modo geral, o dia pedirá calma para lidar com as emoções, além de clareza para agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Espadas

Ilustração do signo de Áries, em fundo roxo, com símbolo formado por linhas curvas que lembram chifres voltados para fora
Os nativos de Áries deverão ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Você deverá ter cuidado com a ansiedade e com os pensamentos excessivos. Isso porque a carta “9 de Espadas” indica que a preocupação poderá estar maior na sua mente do que na realidade. O ideal será manter a calma. 

Touro — Rei de Ouros

Ilustração do signo de Touro, em fundo roxo, com símbolo circular com chifres curvados para cima
Será um dia favorável para as finanças e para o trabalho dos nativos de Touro (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

De acordo com a carta “Rei de Ouros”, haverá estabilidade e segurança material neste sábado. Será um dia favorável para decisões práticas, especialmente no trabalho e nas finanças. Portanto, confie na sua experiência.

Gêmeos — Pajem de Paus

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo roxo, com símbolo semelhante a duas linhas verticais unidas por traços horizontais nas extremidades
Novidades e entusiasmo marcarão o sábado dos nativos de Gêmeos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão o sábado. Segundo a carta “Pajem de Paus”, ideias ou convites poderão trazer boas energias. Logo, permita-se explorar novas possibilidades.

Câncer — O Mago

Ilustração do signo de Câncer, em fundo roxo, com símbolo representado por duas formas circulares interligadas por curvas
Será um bom dia para os nativos de Câncer se dedicarem a novos projetos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. Em resumo, o dia favorecerá iniciativas e novos projetos.

Leão — 10 de Espadas

Ilustração do signo de Leão, em fundo roxo, com símbolo curvado que lembra uma cauda de leão em movimento
Apesar dos desconfortos, haverá libertação e recomeços para os nativos de Leão (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de ciclos. Nesse cenário, algo chegará ao fim, trazendo desconfortos. Contudo, também haverá libertação e recomeços. 

Virgem — 2 de Ouros

Ilustração do signo de Virgem, em fundo roxo, com símbolo parecido com a letra "m" finalizada por espécie de um laço
Os nativos de Virgem precisarão equilibrar as responsabilidades neste sábado (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” pede equilíbrio entre as responsabilidades. Será um dia importante para se organizar e lidar com várias demandas ao mesmo tempo.

Libra — A Temperança

Ilustração do signo de Libra, em fundo roxo, com símbolo formado por uma linha reta e um semicírculo sobre ela
Os nativos de Libra deverão ajustar as situações com calma e evitar os excessos (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Harmonia e paciência serão importantes neste sábado. A carta “A Temperança” sugere a necessidade de ajustar as situações com calma. Portanto, evite excessos. 

Escorpião — Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo roxo, com símbolo semelhante à letra "m" com uma cauda curva apontando para a direita
O sábado dos nativos de Escorpião será marcado por estabilidade e bem-estar (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Estabilidade e bem-estar marcarão o dia. A carta “Rainha de Ouros” favorece a segurança, o conforto e a valorização do que você construiu.

Sagitário — O Enforcado

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo roxo, com símbolo de seta apontando para cima e à direita
Ao longo do dia, os nativos de Sagitário mudarão algumas de suas perspectivas (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Segundo a carta “O Enforcado”, mudanças de perspectivas ocorrerão neste sábado. No processo, lembre-se de que nem tudo pode ser resolvido rapidamente. Portanto, o melhor será refletir antes de agir.

Capricórnio — 8 de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo roxo, com símbolo curvo que lembra a junção de uma letra "n" e uma espiral
O sábado pedirá foco e dedicação aos nativos de Capricórnio (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” pede foco e dedicação. Isso porque o dia favorecerá o crescimento por meio do esforço e do aperfeiçoamento. Portanto, continue firme.

Aquário — A Imperatriz

Ilustração do signo de Aquário, em fundo roxo, com símbolo composto por duas linhas onduladas paralelas
Haverá crescimento, autoestima e abundância no sábado dos nativos de Aquário (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Conforme a carta “A Imperatriz”, haverá crescimento, autoestima e abundância. O sábado favorecerá o cuidado e a conexão com seu poder pessoal.

Peixes — A Lua

Ilustração do signo de Peixes, em fundo roxo, com símbolo representado por dois arcos opostos ligados por uma linha central
Ao longo deste sábado, os nativos de Peixes precisarão se atentar às ilusões e às inseguranças (Imagem: Lyusaren | Shutterstock)

Emoções intensas e possíveis dúvidas surgirão neste sábado. Com isso, a carta “A Lua” pede atenção a ilusões e inseguranças. Ao longo do dia, será importante confiar na intuição, mas também buscar clareza.

Por Viviane Petterson

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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