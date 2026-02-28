Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O último dia de fevereiro chegará com energia de encerramentos, curas emocionais e ajustes importantes nas relações. As cartas do tarot mostram que algumas situações pedirão maturidade para evitar conflitos, enquanto outras apontarm esperança, realizações e novos ciclos começando.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — 5 de Espadas

O dia do ariano pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” recomenda evitar disputas desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta. O dia pedirá maturidade para não transformar pequenas divergências em grandes conflitos.

Touro — 7 de Copas

O taurino deverá ter cuidado com ilusões e promessas vazias (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” recomenda ter cuidado com ilusões e promessas vazias. Muitas opções poderão surgir, mas será preciso discernimento. Escolha com clareza.

Gêmeos — A Estrela

O dia do geminiano trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá esperança e renovação, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e sinais de que você está no caminho certo. Confie no futuro.

Câncer — Rei de Paus

O canceriano poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança o(a) encontrarão, mostra a carta “Rei de Paus”. Você poderá assumir uma postura mais firme diante de uma situação importante. Acredite na sua capacidade.

Leão — Pajem de Espadas

Para o leonino, notícias e descobertas poderão surgir (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, notícias e descobertas poderão surgir; observe mais antes de agir. A comunicação será essencial.

Virgem — A Força

O virgniano poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá controle emocional e maturidade, indica a carta “A Força”. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e equilíbrio. Sua resistência será sua maior aliada.

Libra — 2 de Ouros

O dia pedirá organização para que o libriano não se sobrecarregue (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” indica buscar equilíbrio entre responsabilidades. O dia pedirá organização para que não se sobrecarregue. Priorize o que realmente importa.

Escorpião — 4 de Paus

O dia do escorpiano favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá um clima de harmonia e celebração, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional.

Sagitário — A Morte

Para o sagitariano, um ciclo terminará para abrir espaço ao novo (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Uma transformação profunda chegará para você, conforme a carta “A Morte”. Um ciclo terminará para abrir espaço ao novo. Não tema as mudanças — elas serão libertadoras.

Capricórnio — 5 de Ouros

Neste sábado, o capricorniano deverá buscar apoio, se achar necessário (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Poderão surgir sensações de insegurança e preocupação financeira, alerta a carta “5 de Ouros”. Busque apoio, se necessário — você não precisará enfrentar tudo sozinho(a).

Aquário — O Mundo

Para o aquariano, algo importante se finalizará com sucesso (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Você chegará a uma conclusão e conquista, revela a carta “O Mundo”. Algo importante se finalizará com sucesso. Celebre seu crescimento.

Peixes — 10 de Copas

O dia do pisciano favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.