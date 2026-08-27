Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/08/2026

Segundo o tarot, a quinta-feira trará uma energia de construção, novidades, movimento e renovação emocional. As cartas mostram oportunidades concretas para alguns signos, enquanto outros precisarão lidar com sentimentos, decisões e mudanças de perspectiva. A mensagem geral é clara: o que começa agora pode ganhar força quando existe disposição para agir com consciência e confiança.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 4 de Paus

O ariano terá um dia alegre e com motivos para comemorar conquistas (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz estabilidade, alegria e motivos para comemorar conquistas ao lado de pessoas queridas. No amor, o dia favorecerá aproximações, reconciliações e o fortalecimento dos vínculos. Na carreira, uma etapa bem-sucedida poderá trazer reconhecimento. Na saúde, momentos de lazer e descanso ajudarão a recuperar as energias. Entre amigos, encontros e celebrações prometem tornar a quinta-feira mais leve e especial.

Touro — 3 de Ouros

O trabalho em equipe poderá abrir portas e valorizar as habilidades do taurino (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o aprendizado e o reconhecimento pelo seu esforço. No amor, construir planos em conjunto fortalecerá a relação. Na carreira, o trabalho em equipe poderá abrir portas e valorizar suas habilidades. Na saúde, dividir responsabilidades evitará sobrecarga e ajudará a manter uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, uma parceria ou um projeto compartilhado poderá aproximá-lo(a) de pessoas que realmente reconhecem seu valor.

Gêmeos — 3 de Espadas

O geminiano deverá dar atenção às emoções e priorizar a honestidade diante de possíveis decepções (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” pede atenção às emoções e honestidade diante de possíveis decepções. No amor, uma conversa necessária poderá trazer à tona uma mágoa, mas também abrir caminho para a cura. Na carreira, uma frustração exigirá que você reveja suas expectativas. Na saúde, cuide do emocional e procure não transformar preocupações em desgaste físico. Entre amigos, uma atitude inesperada poderá decepcioná-lo(a), mas ajudará a identificar relações que precisam ser repensadas.

Câncer — 8 de Ouros

A concentração e a competência poderão trazer resultados importantes para o canceriano (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” destaca a dedicação, a disciplina e o progresso construído passo a passo. No amor, pequenos gestos de cuidado terão mais impacto do que grandes promessas. Na carreira, sua concentração e competência poderão trazer resultados importantes. Na saúde, manter uma rotina consistente será essencial para o bem-estar. Entre amigos, sua disposição para ajudar poderá fortalecer vínculos, mas evite assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir.

Leão — O Louco

O leonino se abrirá para novas experiências e poderá encontrar oportunidades em caminhos inesperados (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo e a se permitir começar sem ter todas as respostas. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo. Na carreira, uma oportunidade diferente poderá estimular uma mudança de direção. Na saúde, sair da rotina poderá fazer bem, desde que você não aja de maneira imprudente. Entre amigos, convites espontâneos e experiências diferentes poderão render momentos divertidos e novas conexões.

Virgem — Ás de Ouros

O virginiano terá a chance de iniciar uma fase mais estável (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade. No amor, uma nova relação poderá começar com potencial para se tornar algo sólido. Na carreira, uma proposta, um projeto ou uma possibilidade financeira merecerá atenção. Na saúde, o dia favorecerá o início de hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Entre amigos, uma nova conexão poderá se mostrar valiosa e até contribuir para oportunidades futuras.

Libra — Cavaleiro de Paus

O libriano terá um dia de movimento, entusiasmo e desejo de agir sem perder tempo (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” traz movimento, entusiasmo e desejo de agir sem perder tempo. No amor, a paixão ganhará intensidade e poderá favorecer encontros marcantes. Na carreira, sua iniciativa poderá colocar você diante de uma oportunidade estimulante. Na saúde, canalize a energia em atividades físicas, mas evite excessos. Entre amigos, convites de última hora poderão transformar o dia em uma aventura inesperada.

Escorpião — O Mundo

O escorpiano terá um dia de encerramento de ciclos e espaço para o novo (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “O Mundo” representa a conclusão, a realização e a abertura para uma nova etapa. No amor, uma relação poderá alcançar maior maturidade ou um ciclo poderá ser encerrado para dar espaço ao novo. Na carreira, uma conquista importante tenderá a trazer reconhecimento. Na saúde, você poderá sentir satisfação ao perceber avanços que vêm sendo construídos há algum tempo. Entre amigos, comemorações e encontros poderão marcar o fechamento de uma fase significativa.

Sagitário — Rainha de Paus

O sagitariano estará com a confiança, a criatividade e o poder de atração em alta (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumenta sua confiança, criatividade e poder de atração. No amor, seu magnetismo estará elevado e poderá favorecer novas aproximações ou reacender a paixão. Na carreira, sua coragem para defender ideias poderá chamar atenção. Na saúde, atividades que aumentam sua disposição e autoestima serão especialmente positivas. Entre amigos, sua energia contagiante poderá reunir pessoas e fazer de você uma presença central nos acontecimentos do dia.

Capricórnio — Ás de Copas

O capricorniano viverá um dia de renovação emocional e encontrará mais espaço para o afeto (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” traz renovação emocional, abertura para o afeto e sentimentos que começarão a florescer. No amor, uma nova conexão ou demonstração sincera de carinho poderá surpreendê-lo(a). Na carreira, uma atividade que desperte entusiasmo poderá devolver sua motivação. Na saúde, cuidar das emoções será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, gestos espontâneos de carinho poderão fortalecer relações e aproximar você de pessoas especiais.

Aquário — Rainha de Espadas

O aquariano deverá reduzir o excesso de preocupações e preservar momentos de descanso mental (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” traz clareza, inteligência e capacidade de estabelecer limites. No amor, será importante falar com sinceridade, sem permitir que a razão bloqueie completamente os sentimentos. Na carreira, decisões estratégicas poderão favorecer seu crescimento. Na saúde, reduza o excesso de preocupações e preserve momentos de descanso mental. Entre amigos, sua objetividade será útil para esclarecer situações, mas escolha as palavras com cuidado para não parecer excessivamente crítico(a).

Peixes — Pajem de Espadas

O pisciano terá um bom dia para aprender, pesquisar e observar (Imagem: taka-hashi | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” favorece a curiosidade, a comunicação e as descobertas. No amor, uma mensagem ou conversa poderá despertar interesse e trazer novas informações. Na carreira, será um bom dia para aprender, pesquisar e observar detalhes antes de agir. Na saúde, cuide da ansiedade e do excesso de pensamentos. Entre amigos, novidades poderão circular rapidamente, mas confirme aquilo que ouvir antes de acreditar ou compartilhar.